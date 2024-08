Il T-Rex è nel nostro immaginario il dinosauro più forte e spaventoso mai esistito al mondo con una massa di muscoli e un’imponenza di grandi dimensioni. Ma la realtà potrebbe andare ben oltre la nostra immaginazione. Gli esemplari ritrovati finora infatti potrebbero non essere stati i più grandi. Un nuovo studio stima che, statisticamente, il T-Rex dalle dimensioni maggiori avrebbe potuto essere il 70% più massiccio dell’esemplare più grande che abbiamo registrato, ovvero Scotty.

Il T-Rex era molto più grande (e mostruoso) del previsto

Il tirannosauro terribile avrebbe avuto un peso enorme di circa 15.000 kg, rispetto al nostro più grande T-Rex fossile, Scotty, che si stima abbia inclinato la bilancia a 8.800 kg quando morì.

Il paleobiologo Jordan Mallon del Canadian Museum of Nature e il paleontologo David Hone della Queen Mary University di Londra hanno cercato di stimare la gamma di dimensioni di una specie sulla base di un piccolo campione di dati. Come scrive il team, “a meno che il campionamento della popolazione non sia intensivo e spazio temporalmente esaustivo, può essere difficile stabilire i limiti massimi delle dimensioni corporee della specie”.

Nei 2,4 milioni di anni in cui sono vissuti i dinosauri, si ritiene che abbiano abitato la Terra circa 2,5 miliardi di T-Rex, eppure finora abbiamo solo 84 scheletri abbastanza completi che possono essere esaminati. Gli scienziati ritengono che certamente sono esistiti esemplari ben più grandi di quelli ritrovati finora.

Utilizzando un modello computerizzato che assegna la massa corporea a ciascun individuo in base a diverse variabili tra cui la dimensione della popolazione, il tasso di crescita e la durata della vita, sono stati realizzati 140 milioni di T-Rex virtuali dalle dimensioni più varie. È stato inoltre scoperto che probabilmente abbiamo già campionato un T-Rex che è più grande del 99% di tutti gli altri che vivevano sulla Terra.

Dal modello è emerso un dinosauro più grande del 70% di Scotty con una massa corporea massima di 15.000 kg, ma si tratta di un calcolo molto approssimativo e non si ha la certezza che un esemplare di tali dimensioni sia realmente esistito. Quasi sicuramente però Scotty non è stato il più imponente di tutti i T-Rex.

Quanto era grande Scotty, il più grande T-Rex mai scoperto

Lo scheletro di tirannosauro di Scotty è stato presentato come “il re dei T-Rex”, un gigante di quasi 9 tonnellate, lungo 13 metri. Dimensioni da record, che posizionano Scotty al primo posto nell’elenco dei più massicci tirannosauri mai identificati finora. I suoi resti sono stati scoperti ne 1991 nella provincia del Saskatchewan, in Canada. Ma le sue ossa – lo scheletro è completo per circa un 65% – erano incastonate così bene nelle rocce che i ricercatori hanno impiegato anni per estrarle ed esaminare nel dettaglio l’anatomia.

Dall’analisi, Scotty è morto abbastanza vecchio e avrebbe avuto una crescita molto rapida in giovane età. Questo megadinosauro dimostra che sono esistiti T-Rex dalle dimensioni molto più grandi di quanto si era precedentemente ipotizzato. Lo studio dei ricercatori Mallon e Hone apre perciò all’idea che siano esistiti tirannosauri ancora più enormi di Scotty nel corso dei milioni di anni in cui questa specie ha passeggiato per il pianeta.