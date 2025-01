Il Guinness World Record raccoglie i primati più incredibili e strambi del mondo, ma con il tonno venduto in Giappone si supera ogni classifica e aspettativa. È successo al mercato ittico di Tokyo e sono stati spesi 1,2 milioni di euro. Si tratta del secondo prezzo più alto mai stato raggiunto nel corso dell’asta annuale che si tiene per Capodanno, un’istituzione e un’occasione di aggregazione per la metropoli dal 1999.

I protagonisti, oltre al pesce, sono gli chef stellati dell’Onodera Group, specializzati nella preparazione di sushi. Il 5 gennaio 2025 sono arrivati a spendere ben 207 milioni di yen per accaparrarsi un esemplare di tonno rosso da 276 chili. Per intendersi, peso e dimensioni sono quelli di una motocicletta.

Tonno venduto in Giappone: perché è prezzo record

Il 2024 è stato un anno importante per gli appassionati dei primati. Il Guinness World Record ha compiuto 75 anni. Il 2025 non è da meno e si apre con un risultato eccezionale. Un tonno grande e pesante quanto una moto è stato venduto per oltre un milione di euro ad acquirenti che si aggiudicano il bottino da oltre cinque anni. Non è infatti la prima volta che pagano il prezzo più alto dell’asta nipponica.

Imprenditori ricchi, competenti, potenti e che vogliono avere la dea bendata dalla loro parte: “Il primo tonno è qualcosa che dovrebbe portare fortuna”, ha infatti dichiarato uno dei responsabili di Onodera Shinji Nagao alla stampa. “Il nostro desiderio è che le persone lo mangino e trascorrano un anno meraviglioso”, ha spiegato. Insomma, chi ben comincia è a metà dell’opera. Lo sanno bene gli chef stellati, che trattano con un occhio di riguardo i propri clienti.

Asta di Capodanno: cifre stellari dal 1999

Sono più di 25 anni che l’asta di Capodanno di Tokyo raccoglie record che diventano famosi in tutto il mondo. Quest’anno non è stato da meno con il tonno dal prezzo milionario, ma non è l’unico. Se andiamo a ritroso, l’Onodera Group è sempre stata una realtà da primati. Nel 2024, per esempio, per aggiudicarsi il miglior tonno ha pagato 114 milioni di yen, pari a oltre 703.000 euro.

Tuttavia il prezzo d’asta più alto di sempre è stato di 333,6 milioni di yen, equivalenti a quasi 2.058.000 euro, per un tonno rosso da 278 chili. Un record nei record che è stato raggiunto nel 2019, l’anno in cui il mercato del pesce è stato spostato dalla sua tradizionale area di Tsukiji a una struttura ristrutturata e moderna nella vicina Toyosu. In quel caso, l’offerta record è stata fatta da colui che si autoproclama “Re del tonno”, Kiyoshi Kimura. Si tratta dell’imprenditore che gestisce la catena di ristoranti nazionali Sushi Zanmai.

Questi sono risultati che acquistano un velo di straordinarietà in più, se pensiamo al calo che hanno subito durante la pandemia di Covid. Le cifre da capogiro a cui tutti erano abituati si sono ridotte moltissimo rispetto ai livelli ai quali sono sempre stati abituati i partecipanti all’asta. D’altra parte, era un periodo in cui i ristoratori non lavoravano più come un tempo per mancanza di clientela e per seguire le direttive governative che venivano costantemente aggiornate in base alle condizioni di salute generali.