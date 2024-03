Parafrasando un vecchio adagio potremmo dire: “le vie delle truffe sono infinite”. Sì, perché per ogni truffa scovata altre vengono ideate e messe in pratica da malviventi di varia natura. Spesso a farne le spese sono i più deboli, gli anziani. Ma certi raggiri sono pronti a far cadere nella rete chiunque sia distratto o sprovveduto, a tal punto da non farsi qualche domanda in più, utile a smascherare l’inganno.

L’ultima frontiera del magheggio è la truffa dell’acqua con gas, grazie alla quale i delinquenti entrano nelle nostre case e rubano tutto ciò che può essere di valore o di loro interesse. Come per ogni truffa, più o meno ingegnosa, i modi per difendersi ci sono. A maggior ragione perché si tratta di un metodo facilmente riconoscibile rispetto ad altri tentativi più elaborati come, ad esempio, l’allarme del cyber rapimento molto diffuso negli Stati Uniti.

Attenzione alla nuova truffa dell’acqua contaminata: come funziona

La truffa di cui stiamo per parlarvi non è figlia di un caso isolato, ma è balzata all’attenzione delle cronache proprio per la diffusione in più zone d’Italia.

Il delinquente autore del raggiro è già stato ribattezzato il “truffatore dell’acqua velenosa”, avendo già colpito più volte in passato. Con la sua tecnica, spesso ai danni di ignari anziani, sottrae gioielli e preziosi travestito da tecnico degli impianti idrici.

Sfruttando la buonafede e l’ingenuità delle persone più avanti con gli anni, il ladro si presenta nelle abitazioni come tecnico del gestore della fornitura idrica. Anche l’abbigliamento non viene lasciato al caso e richiama i colori ufficiali della compagnia di riferimento della zona. Il malintenzionato chiede ai proprietari di casa di fare una verifica sulla salubrità dell’acqua. Il ladro si dirige in bagno e apre il rubinetto. Distraendo le vittime versa dei prodotti colorati nel lavabo, spiegando che l’acqua è stata contaminata ed è altamente pericolosa per la salute.

“C’è una perdita di gas nell’acqua”, poi la richiesta sui gioielli

A questo punto lecito da parte dei proprietari di casa chiedere al finito tecnico la causa di tale contaminazione. Una domanda fin troppo banale alla quale il truffatore è ben preparato. Sarebbe una fantomatica fuga di gas ad aver causato l’inquinamento dell’acqua. E quello, per il ladro, non è certo l’unico pericolo cui incorrerebbero gli inquilini. Infatti il gas porta a un rischio di esplosione. Con questa scusa chiede agli anziani di proteggersi in una stanza, affinché possa essere spruzzata una sostanza in grado di risolvere il problema. Tale sostanza, però, metterebbe a repentaglio l’integrità di gioielli. Ed ecco il colpo di genio: i preziosi vanno nascosti in un luogo che li metta al riparo da questa catastrofica possibilità, individuato nel frigorifero. In questo modo i malcapitati si convincono di seguire le istruzioni a loro impartite. Ecco perché questo metodo è noto anche come truffa del frigo.

Una volta nascosti gli oggetti di valore, all fine di agevolare l’intervento tecnico senza rischi per la salute, i truffati vengono fatti chiudere in una stanza. Da lì il gioco è fatto: il ladro si impossesserà di quanto nascosto nel frigorifero, dileguandosi il più velocemente possibile. Le vittime si accorgono di quanto accaduto soltanto parecchi minuti dopo, non sentendo la presenza del tecnico in casa, quando ormai è troppo tardi.

Come difendersi dalla truffa dell’acqua con gas e cosa fare

Le regole per non cascare nella rete di questi delinquenti e difendersi sono poche e semplici, ma spesso si tende a ignorarle, condizionati dalla fiducia riposta in chi si presenta alla porta dell’abitazione. Soprattutto gli anziani tendono ad abbassare la guardia di fronte a una divisa, sia essa di un lavoratore o, a maggior ragione, di un esponente di polizia o carabinieri.

Meglio fare una domanda in più, chiedendo ad esempio un tesserino di riconoscimento o chiamando l’azienda idrica di zona per verificare l’effettivo invio di un tecnico prima di aprire la porta di casa. Un vero agente capirà la vostra diffidenza, perché sono perfettamente a conoscenza delle truffe ai danni di anziani che si moltiplicano col passare del tempo.

Per questo è sempre bene adottare alcune misure per provare a difendersi. Inoltre, gli interventi straordinari e le verifiche sugli impianti vengono in genere comunicati dall’amministratore di condominio e nelle bollette di gas, luce e acqua.

Bisogna anche cercare di analizzare lucidamente quanto sta accadendo, rimanendo razionali anche quando si è sotto pressione. Se una sostanza è in grado di corrodere o ossidare i gioielli ed è particolarmente pericolosa per l’uomo, nessun tecnico la userebbe con tanta facilità in un’abitazione. Vien da sé che è bene non lasciare mai soli tecnici e operai, monitorando il loro lavoro passo dopo passo.