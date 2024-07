Nel nostro Paese si è diffusa una nuova truffa che coinvolge i taxi, specialmente negli aeroporti, con un impatto considerevole sul portafoglio dei turisti. La truffa della corsa collettiva si sta rivelando un problema crescente, in particolare all’aeroporto di Fiumicino a Roma, dove i tassisti hanno ideato un modo per massimizzare i propri guadagni a scapito dei passeggeri.

Il meccanismo della truffa

La truffa si basa sulla pratica di far pagare ogni passeggero il costo intero della corsa, piuttosto che dividere l’importo tra tutti i viaggiatori a bordo. Normalmente, una corsa in taxi dall’aeroporto di Fiumicino alle Mura Aureliane costa circa 50 euro. Tuttavia, i tassisti disonesti raggruppano diversi passeggeri con destinazioni simili e chiedono a ciascuno di loro il prezzo intero della corsa, facendo lievitare i guadagni fino a quattro volte rispetto alla tariffa standard. Ad esempio, se quattro persone condividono un taxi, invece di pagare 12,50 euro a testa, con l’imbroglio pagano ciascuna 50 euro, per un totale di 200 euro per una singola corsa.

Le segnalazioni dei turisti

Questa pratica è stata denunciata da numerosi turisti, che hanno riferito di essere stati vittime di questa truffa, soprattutto durante le ore notturne, quando i controlli sono meno rigorosi. Un caso particolare è stato riportato da un turista che ha contattato direttamente Aeroporti di Roma, descrivendo come il tassista avesse raccolto diversi passeggeri con destinazioni simili e avesse richiesto a ciascuno di pagare il prezzo pieno della corsa, senza possibilità di dividere il costo.

Le misure intraprese per arginare il fenomeno

Aeroporti di Roma ha cercato di affrontare il problema implementando un nuovo sistema di assegnazione automatica delle corse taxi, attivo da aprile 2024. Questo sistema mira a combattere gli abusivi e a garantire che i tassisti non possano scegliere le corse più redditizie. Tuttavia, i tassisti disonesti hanno trovato modi per eludere questi controlli, soprattutto di notte.

Tra le azioni intraprese per contrastare il fenomeno, sono stati istituiti percorsi per proteggere i clienti da procacciatori abusivi e un presidio aggiuntivo di personale sulla viabilità per supportare le forze di polizia. Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di “daspo” automatico che sospende dal servizio taxi per cinque giorni i tassisti colti in flagranza di comportamenti illegali.

Le nuove tariffe taxi al rialzo

La situazione si complica ulteriormente con l’approvazione delle nuove tariffe per i taxi di Roma. Il costo della corsa minima è destinato ad aumentare da 3 a 9 euro, e le tariffe per le corse verso gli aeroporti subiranno incrementi significativi. La corsa da Fiumicino alle Mura Aureliane passerà da 50 a 55 euro, mentre quella da Ciampino alle Mura Aureliane aumenterà da 31 a 40 euro. Questi aumenti, sebbene giustificati dall’inflazione e dai costi operativi, potrebbero incentivare ulteriormente i tassisti a pratiche scorrette per massimizzare i profitti.

I consigli per i viaggiatori

Per evitare di cadere vittima di truffe e frodi come questa, è consigliabile prendere alcune precauzioni: