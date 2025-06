Negli ultimi anni, soprattutto dopo la pandemia, i funerali in diretta streaming sono diventati sempre più comuni. Consentono a chi è lontano o impossibilitato a partecipare di condividere un momento importante con la famiglia del defunto. Ma come spesso accade, anche dietro a questo gesto di vicinanza e rispetto possono nascondersi truffe ben studiate. Una di queste è la cosiddetta truffa del funerale in diretta su Facebook, una frode che ha già colpito centinaia di persone.

Cos’è la truffa del funerale in diretta su Facebook e come funziona

La dinamica è tanto semplice quanto crudele. Tutto parte da un post su Facebook che pubblicizza il link per assistere in diretta al funerale di una persona recentemente scomparsa. In alcuni casi, viene condivisa anche una presunta raccolta fondi a favore della famiglia. In realtà, dietro quel link non c’è né una cerimonia, né una causa nobile: si tratta di una trappola creata ad arte da cybercriminali.

Una volta cliccato il link, l’utente viene indirizzato a una pagina esterna in cui viene richiesto il pagamento di una piccola cifra per accedere alla diretta. Oppure viene sollecitata una donazione. Il problema? Dopo aver pagato, non succede nulla. Niente diretta, nessuna conferma, solo la sensazione amara di essere stati raggirati. E, ancora peggio, con i dati della carta di credito finiti nelle mani sbagliate.

I truffatori sfruttano avvisi funebri pubblici, notizie di cronaca e profili social per costruire identità false e dare credibilità alle loro richieste. Creano profili che si spacciano per familiari o amici del defunto, inviano richieste di amicizia, raccolgono informazioni personali e condividono link ingannevoli. Puntano soprattutto su decessi di giovani o su eventi molto visibili, perché sanno che attireranno l’attenzione e la solidarietà di molte persone.

Spesso le vittime scelgono di non denunciare la truffa, per non turbare ulteriormente le famiglie in lutto o per imbarazzo. Questo silenzio gioca a favore dei criminali, che continuano indisturbati a colpire. Questa è tra le truffe più spietate, insieme alle truffe romantiche, mai orchestrate perché gioca con in sentimenti delle persone in un momento di vulnerabilità.

Come evitare le truffe funebri

Quando ci si trova in un momento emotivamente delicato, è facile non prestare attenzione ai dettagli. Proprio per questo, è fondamentale conoscere alcune buone pratiche per evitare di cadere in trappole simili, non solo online, ma anche da parte di quelle persone che dovrebbero supportati in questo momento di grande dolore: le agenzie funebri.

Per quanto riguarda l’organizzazione di un funerale in Italia, è importante sapere cosa deve essere incluso nel servizio e come riconoscere eventuali anomalie. In primis controllare online se l’agenzia funebre è iscritta all’albo. Dopodiché è bene chiedere sempre un preventivo dettagliato, scritto nero su bianco, con l’elenco dei servizi inclusi e delle spese accessorie. Non fermarti alla prima agenzia: confronta più offerte e valuta la trasparenza con cui vengono fornite le informazioni.

Diffida da chi chiede pagamenti in contanti o anticipi ingiustificati, oppure di chi ti spinge a firmare contratti senza il tempo di leggerli. Una comunicazione chiara, la disponibilità a rispondere ai dubbi e l’emissione di fattura sono indizi positivi dell’affidabilità dell’agenzia.

Al contrario, recensioni negative, offerte eccessivamente economiche o contatti improvvisi subito dopo un lutto sono segnali d’allarme da non ignorare. In Italia infatti è molto comune la pratica del Caro-Estinto: ovvero accordi tra agenzie funebri e personale ospedaliero, dove i familiari vengono indirizzati dal personale medico su specifiche agenzie in cambio di tangenti. Questo può comportare un aumento dei costi mediamente del 30% rispetto ai prezzi di mercato.

A questo si aggiungono delle spese accessorie non comunicate all’inizio della pratica che, per fretta e importanza pratica, si pagano senza troppo pensare.

È importante conoscere queste informazioni in anticipo per affrontare al meglio le relazioni con le diverse agenzie funebri durante il lutto. Dunque, diffidate di strani link Facebook e Agenzie troppo economiche, vaghe e veloci nelle informazioni.