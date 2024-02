Le truffe sono sempre esistite ma nel corso del tempo hanno assunto forme sempre più ingenue e subdole, destinate a ingannare anche le vittime più attente. Tra le tattiche più recenti c’è la truffa del contratto ma anche quella del sapone, un espediente utilizzato da malviventi per avvicinarsi alle proprie vittime e derubarle dei loro gioielli. Recentemente, a Milano, una donna è stata derubata da una coppia di malviventi che si sono serviti di questa semplice ma efficace tecnica.

Donna derubata con la truffa del sapone a Milano

La pratica criminale subdola e ben orchestrata ha colpito una donna anziana nel cuore di Milano. La vittima, una signora 75enne, è stata derubata da una coppia di malviventi che ha escogitato un ingegnoso stratagemma avvalendosi di un elemento insolito: il sapone.

L’episodio ha avuto luogo in un pomeriggio qualunque, quando la donna aveva da poco concluso la spesa in un centro commerciale di via Osoppo. Mentre faceva ritorno a casa, situata in viale Legioni Romane, è stata avvicinata dai due criminali, che hanno agito al cancello dell’abitazione, versando di nascosto del sapone sul collo della donna.

Come agiscono i malviventi e come funziona la truffa

Il modus operandi dei ladri è stato subdolo e ricorda la truffa dei vestiti sporchi: i truffatori sporcano deliberatamente gli abiti delle vittime, simulando un incidente casuale, allo scopo di distogliere l’attenzione. Lo stratagemma consente a un complice di agire indisturbato e di sottrarre le valigie dei turisti.

Nel caso della truffa avvenuta a Milano, uno dei due ladri si è offerto di aiutare la donna: “Signora si è sporcata, la aiutiamo noi a pulirsi”, avrebbe detto uno dei malviventi secondo quanto riportato da fonti giornalistiche. L’inganno ha aperto la strada al furto della collana d’oro che la donna indossava al collo. Dopo aver compiuto il colpo, i due si sono dati alla fuga, ignari del fatto che fossero già sotto l’occhio vigile delle forze dell’ordine.

Un uomo peruviano di 46 anni e una donna argentina di 25 anni sono stati arrestati per il tentato furto aggravato in concorso. La truffa del sapone è stata messa in atto con una pianificazione meticolosa. I due criminali hanno individuato la loro vittima durante la spesa al supermercato e l’hanno seguita fino a casa. L’inganno è stato perpetrato utilizzando del sapone biancastro per simulare escrementi di uccello sul vestito della donna, dando loro la scusa perfetta per avvicinarsi e compiere il furto.

Chi chiamare e come denunciare i ladri

Se ci si trova vittime di un furto, è fondamentale agire prontamente e con consapevolezza per massimizzare le probabilità di recuperare gli oggetti rubati e portare i responsabili davanti alla giustizia.

Il primo passo cruciale è contattare immediatamente le forze dell’ordine, fornendo loro tutte le informazioni disponibili e presentando una denuncia formale . Questo permette di avviare ufficialmente le indagini e di ottenere il supporto necessario per il recupero degli oggetti rubati.

. Questo permette di avviare ufficialmente le indagini e di ottenere il supporto necessario per il recupero degli oggetti rubati. Inoltre, è importante raccogliere qualsiasi prova possibile, come testimonianze o registrazioni video, che possa essere utile alle indagini.

Collaborare pienamente con le autorità è essenziale per garantire che i responsabili vengano identificati e processati adeguatamente.