Vittoria Belvedere, ospite a “La Volta Buona” di Caterina Balivo per promuovere il nuovo spettacolo teatrale “Donne in pericolo”, è una bellissima attrice che per anni ha preso parte ad alcune delle più note pellicole per la Tv e per il cinema. Una vaga somiglianza con Charlize Theron, un talento unico, l’interprete negli ultimi anni si sta dedicando molto al teatro, prendendo parte a numerosi progetti. Cosa fa oggi Vittoria Belvedere?

Vita privata e carriera di Vittoria Belvedere: come ha iniziato

Vittoria Belvedere è nata a Vibo Valentia il 17 gennaio 1972 e a soli 13 anni ha intrapreso la carriera di modella. A 18 anni la sua agente l’ha spinta a passare alla Tv e al cinema. Dal 1992 inizia a prendere parte a numerose mini serie come “Piazza di Spagna” con anche Lorella Cuccarini, “La famiglia Ricordi” e “Il ritorno di Sandokan”.

Sempre nel 1992 ha esordito al cinema con “In camera mia” a cui sono seguiti, negli anni successivi, “La spiaggia”, “Si fa presto a dire amore” e “La lettera”. Belvedere dagli anni 2000 è stata protagonista di diverse fiction come “Le ragazze di Piazza di Spagna”, “Rita da Cascia” e “Nati ieri”.

Il boom con il Festival di Sanremo insieme a Manuela Arcuri

Ormai famosissima, nel 2002 Vittoria Belvedere è stata scelta per affiancare Pippo Baudo, insieme a Manuela Arcuri, alla conduzione del Festival di Sanremo sul palcoscenico del teatro Ariston. Quella edizione della kermesse è ricordata anche per la bellezza e l’armonia che le due sono riuscite a creare ma c’è un aneddoto che l’attrice ha raccontato qualche anno fa sulla sua partecipazione al prestigioso appuntamento canoro.

Intervistata da Caterina Balivo a “Vieni da Me” nel 2019 ha rivelato che in quel momento stava attraversando un piccolo momento di crisi: “Non volevo farlo quel Festival. Addirittura quel giorno che mi chiamò Pippo Baudo per chiedermi se volessi fare Sanremo con lui spensi il telefono perché compivo trent’anni ed ero depressa. Perché? Non erano più 21, 22 ma erano 30… pesante”.

La vita dopo la malattia alla tiroide e la convivenza con la cefalea

Nella stessa trasmissione, Vittoria ha anche parlato di alcuni problemi di salute che ha dovuto e deve affrontare. Dopo i 30 anni ha avuto una fortissima acne, sintomo di problemi alla tiroide poi confermati da esami medici che si sono aggiunti al morbo di Basedow, la forma più comune di ipertiroidismo.

“Ho scoperto di essere ipertiroidea, tant’è vero che mangiavo tanto senza ingrassare. In più ho avevo anche il morbo di Basedow – ha affermato – una patologia che ti provoca la fuoriuscita del bulbo oculare. Dopo Lorenzo, il mio primo figlio, mi avevano in un certo senso proibito di avere altri bambini, ma io non ho ascoltato i medici ed abbiamo concepito la piccola. Poco dopo però, mentre ero sul set, la tiroide mi è esplosa. Il collo non c’era praticamente più, ero sfigurata e stavo molto male, ero nervosa. Mi hanno operata d’urgenza, oggi vivo sostituendo la tiroide”.

Oltra a questi problemi, Belvedere ha confessato di convivere con un altro disturbo che l’accompagna da tutta la vita: la cefalea. L’attrice ha spiegato di soffrirne dall’adolescenza, arriva una volta al mese e dura circa una settimana, ma di aver imparato a gestirla.

Chi è il marito e come si chiamano i loro tre figli

Dal punto di vista sentimentale, Vittoria Belvedere non è mai stata protagonista delle pagine rosa. L’attrice è felicemente sposata da oltre 20 anni con l’organizzatore di eventi Vasco Valerio da cui ha tre figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma.

La coppia ha affrontato una grossa crisi dopo la nascita del primo figlio “perché mio marito era diventato un mammo a tutto tondo. Sono stata completamente spodestata dal mio ruolo di mamma: lui decideva gli orari delle poppate, delle passeggiate, tutto insomma. Mi sono sentita esclusa”.

La crisi, però, è durata poco e i due sono riusciti a superarla brillantemente: “Stavo partendo per il Marocco e prima di farlo l’ho lasciato. Lui ha pensato ci fosse un altro uomo, ma non era così. Dopo pochi giorni me lo sono ritrovata in Tunisia e abbiamo riscoperto l’amore”.