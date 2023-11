Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Car of the Year 2024 - sito ufficiale Nominate le sette finaliste per il premio di Auto dell'Anno 2024

Siamo arrivati all’ultimo round, abbiamo il nome delle sette finaliste che iniziano la corsa verso il titolo di Auto dell’Anno 2024. Tra tutti i modelli che sono stati scelti dalla giuria, più della metà sono SUV e a batteria: Peugeot 3008, Kia EV 9, Volvo EX30 e Renault Scenic. Poi c’è il crossover ibrido di successo, Toyota C-HR, e si aggiungono la BMW Serie 5 e la cinese BYD Seal. Vediamole una a una.

Le finaliste

La prima che presentiamo è BMW Serie 5, modello classico del brand, berlina di lusso tanto apprezzata dalla clientela sin dal momento del suo lancio sul mercato. In effetti ha debuttato per la prima volta nell’ormai lontanissimo 1972, più di 50 anni fa. Il modello attuale è più lungo del precedente, in gamma ci sono motori turbo a benzina o a gasolio ibridi, ma esistono anche le varianti ibride denominate i5, con 340 o 601 cavalli, esteticamente differenti solo per alcuni dettagli. L’abitacolo è moderno e spazioso, oltre che molto lussuoso, troviamo il grande display curvo orientato verso il guidatore. Il prezzo di listino della Serie 5 oggi parte da 66.800 euro.

Tra le finaliste poi c’è Kia EV9, SUV elettrico a sei o sette posti. Un modello che segna il passaggio del brand al settore del lusso, la EV9 infatti è realizzata con cura e con materiali robusti e di eccellente qualità. Tante le novità anche per quanto riguarda la tecnologia a bordo, vengono inseriti infatti gli specchietti elettrovisori digitali oppure la possibilità di parcheggio da remoto anche senza chiave tramite app. Il prezzo di listino in questo caso parte da 76.450 euro nella versione a trazione posteriore e arriva a 81.650 euro per la GT Line.

Spazio in finale anche per la nuova Renault Scenic E-Tech Electric di cui abbiamo tanto parlato nelle scorse settimane. L’abitacolo del modello è molto spazioso, il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato è basato su Android Automotive 12 e l’intelligenza artificiale offre al guidatore e ai passeggeri varie raccomandazioni proattive. Il prezzo di listino parte da circa 50.000 euro.

Altra finalista di Car of the Year 2024 anche Peugeot 3008, la terza generazione di presenta completamente rinnovata rispetto al passato. È più lunga, le superfici sono più nette, offre fari sottili, griglia verniciata e un nuovo spoiler posteriore. In gamma ci sono due varianti, Allure e GT, quest’ultima con tetto nero, cerchi di 19 o 20 pollici e cinque tinte. Arriva sul mercato la versione elettrica, il prezzo di listino parte da 49.780 euro per la GT e da 54.780 euro per la Allure.

Volvo EX30, il piccolo crossover elettrico della Casa concorre al titolo di Auto dell’Anno 2024. Il design ricorda quello della sorella maggiore, la EX90: ruote grandi, gruppi ottici anteriori a martello di Thor e mascherina chiusa. L’abitacolo è molto minimal, ma perfettamente rifinito e i materiali usati sono rinnovabili o riciclati, la Casa sceglie di evitare la pelle. L’auto viene proposta con due tipologie di batterie – al litio ferro fosfato da 51 kWh e al litio nickel manganese cobalto da 69 kWh – e in tre differenti allestimenti: Core, Plus e Ultra. Il prezzo di listino parte da 35.900 euro.

Ecco in finale anche il crossover ibrido Toyota C-HR, si presenta oggi con uno stile più moderno e originale, interni più curati e tecnologici e molto spaziosi. In questo caso i prezzi di listino delle full hybrid sono compresi fra 35.700 e 51.900 euro. Gli allestimenti previsti invece per la plug-in che arriverà in Italia sono compresi tra i 49.900 euro e i 51.900 euro (variante GR sportiva).

La prima cinese in finale

E infine in finale per il premio di Auto dell’Anno 2024 c’è la prima cinese, la BYD Seal, berlina elettrica con quattro porte e cinque posti. Si presenta con una linea filante e un frontale appuntito, un posteriore più semplice, dove la forma dei fanali uniti da una striscia a Led dona movimento. L’auto elettrica cinese è disponibile con trazione posteriore o integrale e vanta autonomia di percorrenza rispettivamente di 570 e 520 km. In questo caso il listino parte da 49.390 euro.