Fonte: Ufficio Stampa Stellantis SUV più amati dagli italiani: Jeep Compass al primo posto

Quella dei SUV è diventata ormai da anni la categoria di auto che domina il mercato sia in Italia che a livello internazionale. A confermarlo sono le statistiche pubblicate dall’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica con i dati delle auto più vendute nel nostro Paese.

Quali sono i SUV più amati in Italia

I SUV dominano le classifiche di vendite e nuove immatricolazioni in Italia. Gli automobilisti li preferiscono ad altri segmenti soprattutto per il comfort e la sicurezza, ma anche per lo stile e per le prestazioni. Secondo l’ultima rilevazione di ANFIA, più di una vettura su due acquistata nel 2023 è un SUV.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: quali sono i modelli di SUV preferiti dagli italiani? Al primo posto della classifica si piazza la Jeep Compass, auto che rappresenta un mix perfetto di prestazioni off-road, comodità e dimensioni adatte per ogni tipo di percorso, anche quelli urbani.

Lanciata sul mercato per la prima volta nel 2006, la Compass è diventata l’ibrida più venduta di Jeep: nel corso degli anni è riuscita a conquistare una fetta sempre più grande di automobilisti grazie alla sua grande versatilità. In termini di vendite, poi, a fare la differenza è anche la sicurezza: non a caso la Compass ha ottenuto il prestigioso e meritato riconoscimento delle cinque stelle nei crash test Euro NCAP.

C’è un modello tedesco al secondo posto della classifica dei SUV più amati dagli italiani secondo i dati di ANFIA: si tratta della Mercedes GLA, un’auto che ha ottenuto un grande successo grazie al suo design elegante e contemporaneo, unito al carattere off-road tipico della categoria Sport Utility Vehicle. Al pari della Compass, anche la GLA ha ottenuto le cinque stelle nei crash test Euro NCAP, a testimonianza delle sue qualità in termini di sicurezza e affidabilità.

Andando ad analizzare i dati pubblicati da parte dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, al terzo posto della graduatoria che mette in fila i SUV preferiti dagli italiani troviamo un modello di BMW, casa che dopo 60 anni ha detto stop all’era dell’endotermico in Germania: la X1, apprezzata in maniera particolare per le dimensioni più contenute rispetto ad altri modelli del brand tedesco e per la possibilità di scegliere tra trazione anteriore o integrale.

La classifica dei SUV preferiti dagli italiani è molto variegata: in quarta posizione troviamo un modello francese, la Peugeot 3008, inserita nella lista delle finaliste candidate al premio di Auto dell’Anno 2024 insieme a Kia EV9, Volvo EX30, Renault Scenic, Toyota C-HR, Bmw Serie 5 e Byd Seal.

Già premiata miglior auto dell’anno a Ginevra nel 2017, la Peugeot 3008 ha conquistato gli automobilisti in virtù della sua offerta di soluzioni pratiche e tecnologiche, con interni caratterizzati da materiali di alta qualità e un cockpit digitalizzato. A chiudere la graduatoria dedicata ai SUV troviamo un modello italiano e uno tedesco: al quinto posto c’è Volkswagen T-Roc che rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un modello pratico e sicuro; in sesta posizione, invece, si piazza l’Alfa Romeo Stelvio, disponibile anche nella versione 4×4.

La classifica dei SUV preferiti dagli italiani