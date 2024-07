Le auto benzina 2024 più economiche: modelli e prezzi

Consulente alle vendite automotive specializzato nel ramo del noleggio a lungo termine. Ha avviato la propria carriera lavorativa in una concessionaria, prima come esperto di prodotto e successivamente come venditore, ruolo che ricopre tutt'ora, utilizzando le proprie conoscenze per semplificare la scelta del cliente ed aiutarlo a trovare quello che sta cercando.

Fonte: 123RF Le migliori auto a benzina e più economiche del 2024

Nel 2024, il mercato delle auto continua a evolversi, con un crescente interesse per i veicoli elettrici e ibridi. Tuttavia, le auto a benzina rimangono una scelta popolare per molti automobilisti grazie alla loro affidabilità, facilità di manutenzione e, in molti casi, costi iniziali inferiori rispetto ai modelli elettrici.

Infatti, sebbene secondo i dati di immatricolazione UNRAE le auto più vendute dell’anno siano ibride, le auto a benzina rimangono al secondo posto tra quelle più acquistate e apprezzate dagli italiani, con oltre 230.000 immatricolazioni da inizio anno ad oggi.

In questo articolo analizzeremo i modelli più economici, prendendo in considerazione fattori come il consumo di carburante, il prezzo di acquisto e i costi di manutenzione, per aiutarti a trovare l’auto a benzina che meglio si adatta alle tue esigenze e al tuo budget.

Auto a benzina economiche: come sceglierle

Quando si tratta di scegliere un’auto a benzina economica, ci sono diversi fattori da considerare per assicurarsi di fare un buon acquisto. In primo luogo, è essenziale valutare il consumo di carburante, poiché un’auto con un’elevata efficienza può ridurre significativamente le spese a lungo termine.

Inoltre, il prezzo di acquisto iniziale è un aspetto cruciale: confrontare i prezzi dei vari modelli può aiutarti a individuare le opzioni più convenienti. Non meno importante è considerare i costi di manutenzione e riparazione; alcuni modelli potrebbero essere più economici da mantenere grazie alla disponibilità di pezzi di ricambio e alla semplicità delle riparazioni.

Facendo attenzione a questi aspetti, potrai trovare l’auto a benzina che offre il miglior equilibrio tra prezzo e prestazioni. Vediamo insieme alcuni dei modelli migliori di auto a benzina economiche.

Dacia Sandero

La Dacia Sandero è un’opzione eccellente per chi cerca un’auto a benzina economica senza compromettere troppo sulle prestazioni e sulle caratteristiche. Dotata di un motore a benzina da 1.0 TCe da 90 CV e SCe da 65 CV, la Sandero offre un buon equilibrio tra potenza ed efficienza, risultando perfetta per gli spostamenti quotidiani in città e anche per i viaggi più lunghi.

All’interno, la Sandero presenta un abitacolo spazioso e ben rifinito, con un design moderno e funzionale. I sedili sono comodi e l’infotainment è semplice da usare, con un display touchscreen che supporta le principali funzioni di connettività.

In termini di consumi, la Dacia Sandero si distingue per la sua efficienza, con una media di circa 5,4 litri per 100 km, rendendola una scelta conveniente anche per chi percorre molti chilometri ogni anno. Il prezzo di base è estremamente vantaggioso, rendendola di fatto una delle auto più economiche sul mercato: €13.250.

Citroen C3

La Citroen C3 è un’altra auto a benzina che merita attenzione, grazie al suo design distintivo e alle sue caratteristiche innovative, che la rendono l’auto a benzina più acquistata dell’anno (UNRAE). Equipaggiata con un motore PureTech a benzina da 1.2 da 83 a 110 CV, la C3 offre una guida fluida e piacevole, con prestazioni adeguate sia in città che su strade extraurbane.

Gli interni della Citroen C3 sono curati e confortevoli, con materiali di buona qualità e un design ergonomico. La plancia è moderna e include un sistema di infotainment con touchscreen, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, facilitando così la connessione del tuo smartphone.

Il consumo medio di benzina della Citroen C3 è di circa 5,5 litri per 100 km, un dato che la rende competitiva nel suo segmento per chi cerca un’auto che non pesi troppo sul budget carburante. Anche in questo caso, è possibile acquistarla ad un prezzo base di €14.990, molto più basso della media rispetto ad altri modelli.

Renault Twingo

La Renault Twingo è una city car compatta che offre praticità e stile per chi cerca un’auto a benzina agile e maneggevole. Il motore a benzina da 1.0 SCE da 65 CV fornisce una buona combinazione di potenza e risparmio di carburante, rendendo la Twingo ideale per l’uso urbano.

L’interno della Twingo è progettato per massimizzare lo spazio disponibile, con soluzioni intelligenti per lo stivaggio e un layout funzionale. Il sistema di infotainment è intuitivo e include funzionalità di connettività moderne, consentendo un facile accesso alle applicazioni del tuo smartphone.

In termini di consumi, la Renault Twingo si dimostra molto efficiente, con un consumo medio di circa 5,6 litri per 100 km, posizionandosi come una scelta economica per chi necessita di un’auto pratica e conveniente per la città.

È possibile acquistarla ad un prezzo base di €15.350.

Renault Clio

La Renault Clio è una delle auto a benzina più apprezzate del mercato, grazie alla sua combinazione di stile, tecnologia e prestazioni, come dimostrato dai dati di vendita di quest’anno. Equipaggiata con un motore a benzina SCe da 72 a 90 CV, la Clio offre una guida dinamica e reattiva, ideale sia per la città che per i viaggi più lunghi.

Gli interni della Clio sono ben rifiniti, con materiali di alta qualità e un design ergonomico che assicura comfort e praticità. Il sistema di infotainment, con un display touchscreen centrale, include funzionalità avanzate come la connettività smartphone e la navigazione integrata.

Per quanto riguarda i consumi, la Renault Clio si distingue per la sua efficienza, con una media di circa 5,3 litri per 100 km, rendendola una scelta economica e versatile per diversi tipi di utilizzo. Il prezzo di base è di €17.350.

MG ZS

La MG ZS rappresenta una scelta interessante nel segmento dei SUV compatti, grazie al suo motore a benzina e alle caratteristiche moderne che la pongono al terzo posto nella classifica delle auto a benzina più acquistate dell’anno, secondo i dati di vendita UNRAE.

Dotata di un motore a benzina da 1.5 litri per 106 CV, la MG ZS offre buone prestazioni sia in città che su strade più impegnative. Gli interni sono spaziosi e ben progettati, con un tocco di eleganza e funzionalità. Il sistema di infotainment è intuitivo e completo, con un display touchscreen che supporta Apple CarPlay e Android Auto. Questo permette di avere sempre connesso il proprio smartphone per un’esperienza di guida più integrata.

In termini di consumi, la MG ZS presenta una media di circa 6,6 litri per 100 km, un valore che la rende competitiva nel suo segmento per chi cerca un SUV economico ma ricco di comfort e tecnologia. Infatti, è possibile acquistare quest’auto ad un prezzo molto competitivo per un SUV: €17.540.

Hyundai i10

La Hyundai i10 è una vettura compatta che si distingue per la sua affidabilità e per le sue prestazioni efficienti. Alimentata da un motore a benzina da 67 a 100 CV, la i20 offre una guida piacevole e una buona reattività, perfetta per la vita urbana e per i viaggi su strade extraurbane.

L’abitacolo della i10 è accogliente e moderno, con materiali di qualità e un design che punta sulla funzionalità. Il sistema di infotainment è facile da usare e include tutte le principali funzioni di connettività, rendendo l’esperienza di guida più piacevole e sicura.

In termini di efficienza, la Hyundai i10 consuma circa 5,9 litri per 100 km, posizionandosi come una scelta valida per chi cerca un’auto economica, pratica e dotata delle ultime tecnologie. Il prezzo di partenza è di €17.750.

Skoda Fabia

La Skoda Fabia è una buona scelta per chi cerca un’auto a benzina affidabile e pratica. Equipaggiata con un motore a benzina con diverse varianti di cavalli (65, 95 o 110), la Fabia offre una guida fluida e reattiva, ideale sia per i tragitti urbani che per quelli più lunghi.

Gli interni della Fabia sono ben progettati, con un’attenzione particolare alla funzionalità e al comfort. I materiali utilizzati sono di buona qualità e il layout dell’abitacolo è intuitivo, con un sistema di infotainment moderno e facile da usare. La plancia centrale ospita un display touchscreen che supporta tutte le principali funzioni di connettività.

In termini di consumi, la Skoda Fabia si distingue per la sua efficienza, con una media di circa 5,0 litri per 100 km, rendendola una scelta economica e versatile per diverse esigenze di guida. Il prezzo di partenza è di €18.450.

Opel Corsa

La Opel Corsa è una delle auto a benzina più popolari grazie al suo design accattivante e alle sue caratteristiche tecnologiche avanzate. Con oltre 10.000 immatricolazioni dall’inizio dell’anno, è al settimo posto tra le auto a benzina più vendute dell’anno.

Dotata di un motore a benzina turbo da 1.2 da 75 CV, la Corsa offre prestazioni vivaci e una guida agile, perfetta per l’uso cittadino. Gli interni della Corsa sono moderni e ben rifiniti, con materiali di qualità e un design ergonomico che garantisce comfort e praticità. Il sistema di infotainment include un display touchscreen con funzionalità di connettività avanzate come Apple CarPlay e Android Auto, rendendo l’esperienza di guida più interattiva e sicura.

Per quanto riguarda i consumi, la Opel Corsa offre una media di circa 5,2 litri per 100 km, posizionandosi come una scelta economica e pratica per chi cerca un’auto moderna e ben equipaggiata. Anche in questo caso, per un’auto così moderna e dalle ottime prestazioni, il prezzo di base è vantaggioso: €19.900.

Peugeot 208

La Peugeot 208 si distingue nel panorama delle auto a benzina per il suo design elegante e le sue prestazioni efficienti, che la pongono al quarto posto tra le auto a benzina più apprezzate dagli italiani, secondo i dati statistici di UNRAE. Alimentata da un motore a benzina da 1.2 da 75 CV e disponibile anche con motori più potenti da 101 o 131 CV, la 208 offre una guida piacevole e dinamica, adatta sia per l’uso urbano che per i viaggi più lunghi.

Gli interni della 208 sono raffinati e ben progettati, con materiali di alta qualità e un’attenzione particolare ai dettagli. Il sistema di infotainment è dotato di un display touchscreen centrale che integra tutte le funzioni di connettività necessarie, come Apple CarPlay e Android Auto.

In termini di consumi, la Peugeot 208 si dimostra molto efficiente, con una media di circa 5,4 litri per 100 km, rendendola una scelta economica e pratica per chi cerca un’auto elegante e ben equipaggiata.

È possibile acquistarla ad un prezzo base di €20.270.

Jeep Avenger

La Jeep Avenger è un SUV compatto che combina robustezza e stile in un formato accessibile. Equipaggiata con un motore a benzina da 1.2 da 100 CV, la Avenger offre prestazioni solide e una guida sicura sia in città che su terreni più impegnativi.

Gli interni della Jeep Avenger sono spaziosi e ben rifiniti, con materiali di alta qualità e un design che riflette la tradizione Jeep di robustezza e funzionalità. Il sistema di infotainment è moderno e intuitivo, dotato di un display touchscreen che supporta tutte le principali funzioni di connettività.

In termini di consumi, la Jeep Avenger si distingue per la sua efficienza, con una media di circa 5,8 litri per 100 km, rendendola una scelta pratica per chi cerca un SUV economico ma capace di affrontare diverse condizioni di guida.

In questo caso, il prezzo di base è leggermente più alto, perché è possibile acquistarla a partire da €24.500. Nonostante ciò, il rapporto qualità-prezzo è estremamente elevato, come dimostrato dai dati di vendita UNRAE che pongono questo SUV al secondo posto tra le auto a benzina più acquistate dell’anno.

I modelli trattati in questo articolo dimostrano come sia possibile trovare opzioni che coniugano efficienza nei consumi e caratteristiche moderne, rendendole ideali per diverse esigenze di guida. Che tu stia cercando una city car compatta o un SUV versatile, il mercato offre diverse soluzioni interessanti che meritano di essere considerate: devi solo scegliere quella più adatta a te!