Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Lulop Il SUV ibrido Jaecoo 7 SHS ha percorso oltre 1.400 km con un pieno

Oltre ogni limite. O, come diceva un noto spot, nulla è impossibile. Basta crederci davvero e puntare alla grandezza. La Cina alza l’asticella nel mondo dell’auto, e il nuovo record della Jaecoo 7HS fa rumore: 1.427,5 km percorsi in un test a lungo raggio tra Singapore, Malesia e Thailandia con il Super Hybrid System. Meglio persino del suo ultimo precedente, quando aveva già sorpreso gli analisti.

Diverte e rasserena

L’ottimizzazione dell’efficienza è solo parte del lavoro. Un avanzato sistema di gestione elettrica ha consentito di abbattere i record. E ricordare che, sì, la Repubblica del Dragone è una maestra nelle ultime tecnologie. Perché ci ha investito tanto, e continua a farlo, senza adagiarsi sugli allori. La transizione fluida tra le modalità elettrica e ibrida risulta fluida, capace di adattarsi alle condizioni di guida, a tutto vantaggio di performance e autonomia.

Abbinato alla trasmissione DHT, il motore DHE 1.5 TGDI assicura il massimo rendimento energetico. Addio agli sprechi, complice il sistema di gestione intelligente della batteria; che, tanto in fase di decelerazione, quanto in quella di frenata, ottimizza il recupero. Segno di attenzione alle esigenze del pubblico, ancora non del tutto convinto a buttarsi nelle vetture elettriche. Anche se il grande passo, prima o poi, andrà fatto, il tema dell’autonomia toglie il sonno ai conducenti di vecchia generazione, o forse è più corretto usare il passato. Il primato della Jaecoo 7 SHS centra, infatti, due obiettivi allo stesso tempo: divertire e tranquillizzare.

La prova regalata tra Singapore, Malesia e Thailandia è una medaglia al valore. Misto di potenza, efficienza e tecnologia, il SUV mette a tacere le malelingue sull’ibrido. Anziché una soluzione intermedia è una valida alternativa, capace di coniugare performance elevate e bassi consumi. Qualunque sia il sentiero affrontato, la quattro ruote non si tira indietro. E supera le previsioni degli stessi progettisti.

L’unione di tre tecnologie

All’inizio, doveva percorrere 1.200 km nel ciclo WLTP. Già allora i tecnici ne sarebbero rimasti soddisfatti, ma hanno sottovalutato le loro capacità. Netto il passo avanti rispetto al precedente primato di 1.353 km, stabilito a ottobre. Il segreto, se così è lecito chiamarlo, consiste nel powertrain ibrido, il Super Hybrid System, unione di tre tecnologie: un “cuore” ibrido 1.5 TGDI di quinta generazione, la trasmissione ibrida dedicata e il pacco batterie ibrido ad alte prestazioni. Nel grande schema, ciascuno di questi elementi ha un peso decisivo. E la potenza è da vertigini.

340 CV e 375 Nm: ecco il frutto della perfetta sinergia tra propulsore e cambio. Numeri al top per affrontare le salite, evitando di rimanere col “fiato corto”, a fronte di un consumo di carburante minimo: 3,5 l/100 km, a batterie scariche. Con uno scatto da 0 a 50 km/h in soli 3,8 secondi, la Jaecoo 7 SHS prova a far convivere varie anime. Da un lato l’animo sbarazzino, dall’altro l’attenzione al portafogli. La tecnologia cinese non insegue più il futuro, lo sta già costruendo. Questa è solo la prima pagina di una storia destinata a riscrivere le regole del gioco. L’ibrido può ancora sorprendere. E, a quanto pare, può farlo oltre ogni limite.