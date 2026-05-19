DFSK E5 PLUS, il SUV formato famiglia che si ricarica in meno di mezz’ora

Il nuovo modello si posiziona come il top di gamma del brand: un SUV di segmento D che combina una spaziosità eccezionale con una tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia,

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Redazione

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DFSK E5 PLUS, il SUV formato famiglia che si ricarica in meno di mezz’ora

In occasione dell’Automotive Dealer Day, l’evento B2B di riferimento in Europa per il settore automobilistico, China Car Company — distributore esclusivo in Italia del brand DFSK e associato UNRAE — presenta ufficialmente sul mercato italiano il nuovo DFSK E5 PLUS. Il nuovo modello si posiziona come il top di gamma del brand: un SUV di segmento D che combina una spaziosità eccezionale con una tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia, capace di garantire oltre 1.200 km di autonomia complessiva.

Prestazioni e Efficienza: il Cuore del Sistema Super Hybrid

DFSK E5 PLUS è equipaggiato con un sistema a doppio motore PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) che massimizza potenza ed efficienza:

  • Propulsione: motore termico 4 cilindri da 1.498 cc (70 kW) accoppiato a un potente motore elettrico da 160 kW (214 CV) con 280 Nm di coppia.

  • Performance: accelerazione 0-100 km/h in 8,0 secondi e velocità massima di 180 km/h.

  • Autonomia: fino a 120 km in modalità Full Electric (ideale per la città) e oltre 1.200 km in modalità combinata.

  • Ricarica Rapida: la batteria da 25,3 kWh passa dal 30% all’80% in soli 28 minuti.

  • Efficienza: consumo combinato di 6,4 L/100 km ed emissioni di CO2 pari a soli 22 g/km (ciclo WLTP).

La dinamica di guida è personalizzabile tramite diverse modalità (Eco, Comfort, Sport, Neve) e una gestione intelligente dell’energia (Elettrico puro, Priorità carburante, Modalità Smart).

Design ed esterni

Con una lunghezza di 4,76 metri e un passo di 2,78 metri, il design dell’E5 PLUS è caratterizzato da linee minimaliste e una grande cura per l’aerodinamica (Cx di 0,34). I dettagli, come i cerchi da 19 pollici a bassa resistenza, sottolineano la razionalità del progetto. La palette cromatica si ispira alla natura con 6 tonalità: Midnight Black, Moonlight Silver, Nebula White, Lunar Grey, Aurora Green e Sand Grey.

Interni: versatilità premium a 7 posti

L’abitacolo è progettato per offrire il massimo comfort a famiglie numerose o a chi necessita di spazio flessibile:

  • Configurazione 7 posti: interni in pelle pregiata con sedute della seconda fila scorrevoli e reclinabili fino a 125°.

  • Capacità di Carico: abbattendo la seconda e terza fila si ottiene un piano di carico piatto lungo 1,9 metri. Il bagagliaio con apertura elettrica offre 465 litri in configurazione 5 posti.

  • Comfort per le gambe: spazi generosi in tutte le file (fino a 917 mm nella prima).

Tecnologia, sicurezza e ADAS

L’innovazione incontra la semplicità d’uso grazie a una plancia digitale dominata da:

  • Display infotainment Full-HD da 15,6″ (vetro ultra-resistente 7H) e strumentazione LCD da 8,8″.

  • Visione a 540°: sistema di telecamere panoramiche con “telaio trasparente” per monitorare ostacoli sotto il veicolo.

  • Sicurezza Completa: dotazione ADAS di alto livello che include monitoraggio angoli ciechi (BSD), avviso collisione, 6 airbag, controllo stabilità in discesa (HDC) e Dash-cam integrata.

Prezzi

Il DFSK E5 PLUS arriverà nei saloni italiani dopo l’estate, con un prezzo altamente competitivo in fase di definizione. Tutti i modelli godono della garanzia China Car Company di 5 anni o 100.000 km.

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