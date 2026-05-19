In occasione dell’Automotive Dealer Day, l’evento B2B di riferimento in Europa per il settore automobilistico, China Car Company — distributore esclusivo in Italia del brand DFSK e associato UNRAE — presenta ufficialmente sul mercato italiano il nuovo DFSK E5 PLUS. Il nuovo modello si posiziona come il top di gamma del brand: un SUV di segmento D che combina una spaziosità eccezionale con una tecnologia ibrida plug-in all’avanguardia, capace di garantire oltre 1.200 km di autonomia complessiva.
Indice
Prestazioni e Efficienza: il Cuore del Sistema Super Hybrid
DFSK E5 PLUS è equipaggiato con un sistema a doppio motore PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor) che massimizza potenza ed efficienza:
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Propulsione: motore termico 4 cilindri da 1.498 cc (70 kW) accoppiato a un potente motore elettrico da 160 kW (214 CV) con 280 Nm di coppia.
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Performance: accelerazione 0-100 km/h in 8,0 secondi e velocità massima di 180 km/h.
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Autonomia: fino a 120 km in modalità Full Electric (ideale per la città) e oltre 1.200 km in modalità combinata.
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Ricarica Rapida: la batteria da 25,3 kWh passa dal 30% all’80% in soli 28 minuti.
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Efficienza: consumo combinato di 6,4 L/100 km ed emissioni di CO2 pari a soli 22 g/km (ciclo WLTP).
La dinamica di guida è personalizzabile tramite diverse modalità (Eco, Comfort, Sport, Neve) e una gestione intelligente dell’energia (Elettrico puro, Priorità carburante, Modalità Smart).
Design ed esterni
Con una lunghezza di 4,76 metri e un passo di 2,78 metri, il design dell’E5 PLUS è caratterizzato da linee minimaliste e una grande cura per l’aerodinamica (Cx di 0,34). I dettagli, come i cerchi da 19 pollici a bassa resistenza, sottolineano la razionalità del progetto. La palette cromatica si ispira alla natura con 6 tonalità: Midnight Black, Moonlight Silver, Nebula White, Lunar Grey, Aurora Green e Sand Grey.
Interni: versatilità premium a 7 posti
L’abitacolo è progettato per offrire il massimo comfort a famiglie numerose o a chi necessita di spazio flessibile:
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Configurazione 7 posti: interni in pelle pregiata con sedute della seconda fila scorrevoli e reclinabili fino a 125°.
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Capacità di Carico: abbattendo la seconda e terza fila si ottiene un piano di carico piatto lungo 1,9 metri. Il bagagliaio con apertura elettrica offre 465 litri in configurazione 5 posti.
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Comfort per le gambe: spazi generosi in tutte le file (fino a 917 mm nella prima).
Tecnologia, sicurezza e ADAS
L’innovazione incontra la semplicità d’uso grazie a una plancia digitale dominata da:
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Display infotainment Full-HD da 15,6″ (vetro ultra-resistente 7H) e strumentazione LCD da 8,8″.
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Visione a 540°: sistema di telecamere panoramiche con “telaio trasparente” per monitorare ostacoli sotto il veicolo.
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Sicurezza Completa: dotazione ADAS di alto livello che include monitoraggio angoli ciechi (BSD), avviso collisione, 6 airbag, controllo stabilità in discesa (HDC) e Dash-cam integrata.
Prezzi
Il DFSK E5 PLUS arriverà nei saloni italiani dopo l’estate, con un prezzo altamente competitivo in fase di definizione. Tutti i modelli godono della garanzia China Car Company di 5 anni o 100.000 km.