Le auto più affidabili nel 2025, le giapponesi brillano più di altre

Dalle promesse dell’elettrico al ritorno dell’affidabilità: la classifica che smonta mode e illusioni, premiando chi costruisce auto prima solide che futuristiche

L'indagine che svela le auto più affidabili

C’è un momento, nella vita di ogni automobilista, in cui l’entusiasmo dell’acquisto lascia spazio alla realtà. È quando l’auto nuova, quella promessa come tecnologica, sostenibile, futuribile, comincia a tornare dal concessionario più spesso di quanto ritorni a casa. Finché è in garanzia, si stringono i denti. Poi, quando la copertura finisce, iniziano i conti veri: tempo perso, fatture e rabbia. È qui che l’affidabilità smette di essere una parola astratta e diventa una scelta concreta.

Consumer Reports, che da quasi novant’anni analizza il mondo dell’auto con un approccio scientifico e senza sconti, parte da un principio semplice: prima il marchio, poi il modello. Perché non tutte le auto sono uguali e non tutte le innovazioni migliorano davvero la vita di chi guida. I numeri dell’ultima indagine – basata su 380 mila veicoli – raccontano una storia chiara, anche se scomoda per qualcuno: quali sono le auto più affidabili in circolazione.

Un terzetto giapponese

In cima alla classifica ci sono ancora una volta Toyota, Subaru e Lexus. Non per miracolo, ma per metodo. Condividere componenti, evitare rivoluzioni inutili, migliorare poco alla volta, questa è la chiave che ha fatto svoltare queste realtà. Toyota guida la graduatoria con un punteggio di affidabilità di 66 su 100, seguita da Subaru e Lexus.

Il dato più interessante, però, riguarda le motorizzazioni. Le ibride tradizionali – quelle che non richiedono la spina – continuano a essere le più affidabili. Consumano meno, durano di più e creano meno problemi. Non è ideologia, sono statistiche. I modelli ibridi Toyota, Lexus, Honda e Subaru si collocano stabilmente sopra la media. E non è un caso se molte versioni ibride risultano più affidabili delle corrispondenti a benzina.

L’affidabilità delle vetture alla spina

Il discorso cambia quando si passa all’elettrico puro e ai plug-in hybrid. Qui l’affidabilità diventa una variabile instabile. Batterie, software, sistemi di ricarica: troppa complessità, troppo in fretta. Metà dei modelli meno affidabili sono EV o PHEV. Nessuna ibrida tradizionale compare in fondo alla classifica. È un segnale che il mercato farebbe bene a leggere con attenzione.

Tesla, simbolo della rivoluzione elettrica, migliora. Sale di otto posizioni, grazie soprattutto a Model 3 e Model Y, finalmente più mature. Ma il quadro resta disomogeneo: Cybertruck delude, Model X resta problematica. La tecnologia corre, ma l’assemblaggio e la qualità costruttiva non sempre tengono il passo.

Chi invece scivola è Mazda. Una caduta netta, dovuta a una scelta rischiosa: piattaforme e motori nuovi, prime versioni plug-in hybrid. Il risultato? Problemi ripetuti su CX-70 e CX-90, che trascinano giù l’intero marchio. È la dimostrazione di una regola antica: non comprare mai il primo anno di un modello nuovo.

L’affermarsi dei brandi asiatici

Il quadro geografico conferma un’altra tendenza: l’Asia domina. I costruttori giapponesi e coreani guidano per affidabilità. L’Europa insegue, con BMW unica presenza stabile nella top ten. I marchi americani restano indietro, nonostante qualche miglioramento. Buick e Tesla fanno passi avanti, ma Jeep, Ram e GMC restano in difficoltà.

Alla fine, la lezione è semplice. L’auto non è uno smartphone. Non si cambia ogni due anni senza conseguenze. L’affidabilità è una forma di rispetto verso chi guida, non un optional. E in un’epoca in cui tutto promette di essere nuovo, scegliere ciò che funziona resta l’atto più moderno di tutti.