La classifica delle auto a benzina più vendute in Italia a settembre

Il mercato dell’automobile in Italia non sta vivendo un periodo particolarmente positivo, e l’andamento complessivo del mese di settembre ne è lo specchio più lampante, che fa seguito a un agosto altrettanto claudicante. Il calo del settore delle quattro ruote nel Belpaese è a doppia cifra (-10,7%) merito di appena 121.666 nuove immatricolazioni, grandemente inferiori alle 136.316 unità dello stesso mese del 2023.

Tuttavia, per ora l’andamento dei primi nove mesi dell’anno si attesta in una risibile crescita del 2,1% rispetto al 2023, per un totale di 1.202.122 unità. Vedremo se i prossimi mesi che ci separano dalla fine dell’anno confermeranno questo momento nero. Preoccupa, e non è affatto una novità, il paragone con l’ultimo anno prima della pandemia di Covid-19: -18,1%. Osservando le performance fra le alimentazioni, la benzina continua ad avere il suo magico appeal, pur incontrando delle difficoltà inevitabili.

Come va il mercato, a seconda delle alimentazioni

Guardando il comportamento delle alimentazioni, nel mese di settembre il motore a benzina si difende pur perdendo 3,9 punti, attestandosi al 25,4% di quota e al 29,4% nel cumulato (+1,2 punti percentuali). Il diesel fa molto peggio perché grazie alla performance dello scorso mese di settembre retrocede al 12,7% (-2,8 p.p.) e al 14,1% nei primi 9 mesi dell’anno (-4,6 p.p.). Il Gpl guadagna 1,3 punti, salendo al 9,3% nel mese e al 9,4% nel cumulato (+0,5 p.p.); il metano immatricola appena 9 autovetture nel mese e nei 9 mesi copre lo 0,1%. Praticamente una specie in via di estinzione.

Le vetture ibride salgono al 43,9% di share (+4,4 p.p.) e al 39,6% nel cumulato (+3,9 p.p.), con un 13,9% per le “full” hybrid e 30,0% per le “mild” hybrid in settembre. Infine, le auto BEV in settembre crescono del 29% e guadagnano 1,6 punti, posizionandosi al 5,2% del totale (al 4,0% in gennaio-settembre), mentre le PHEV si fermano al 3,4% (-0,6 p.p. e al 3,3% nei 9 mesi). Dunque tornando al focus sulla benzina, nonostante un leggero calo, resta una delle alimentazioni predilette dagli italiani e in uno scenario di calo a doppia cifra, riesce a tenere botta.

Le auto a benzina più vendute

Partiamo dal modello che chiude la top ten delle auto a benzina più vendute in Italia: la Kia Picanto. Parliamo di una citycar moderna, agile e scattante, ideale per sgusciare nella giungla del traffico cittadino. Oltre a un design accattivante, la vettura sudcoreana possiede sotto al cofano un parsimonioso motore a benzina da 3 cilindri. Questa unità da 1 litro di cilindrata sviluppa la potenza di 63 cavalli, abbinata a un cambio manuale a 5 rapporti. Per chi cerca un pochino più di brillantezza, in listino è presente anche un propulsore 1.2 litri a 4 cilindri da 79 CV.

Al nono posto della graduatoria scoviamo la seconda auto più venduta in Italia, dopo la Fiat Panda. L’identikit è semplice, fa parte del Gruppo Renault ed è un’utilitaria tanto pragmatica quanto funzionale. In poche parole: Dacia Sandero. Gran parte delle vendite nel nostro Paese della geniale Sandero, uno dei veicoli migliori nel rapporto qualità-prezzo, sono alimentate a GPL (categoria della quale è leader indiscussa), mentre quelle a benzina sono circa il 25% in meno, ma pur sempre una quota molto rilevante. Il motore è un 1.0 a tre cilindri da 65, 90 o 110 CV.

Salendo la graduatoria incontriamo la Toyota Aygo, altra citycar tutto fare e dalle dimensioni congeniali per affrontare avventure quotidiane in mezzo al traffico. La Aygo è un’auto amica dei parcheggi, con lei si risparmia tempo nella lotta alla ricerca dello stallo dove fermarsi, perché riesce a infilarsi quasi dappertutto. Il motore a benzina prediletto per questo modello è il 1.0 da 72 CV che promette di consumare (in media) 5,0 litri ogni 100 chilometri.

Settimo posto per il primo crossover/SUV di questa speciale graduatoria. La categoria è una delle più gettonate dell’intero mercato, questi veicoli a ruote alte dominano le preferenze degli automobilisti e il merito di proposte come la Peugeot 2008. Il veicolo del Leone transalpino può essere equipaggiato con varie proposte motoristiche, una delle quali è il 1.2 Pure Tech turbo, a tre cilindri, da 100 o più cavalli di potenza. A breve distanza troviamo un altro B-SUV che dalle nostre parti vive un’eterna giovinezza. Stiamo parlando della Volkswagen T-Roc, il crossover che il colosso tedesco propone con due alimentazioni soltanto: diesel e benzina. Quest’ultima conta su due unità, la prima è la più piccola 1.0 TSI da 100 CV, ma chi vuole osare qualcosa in più può optare per la 1.5 TSI da 150 CV.

Al quinto posto fra le auto a benzina più vendute in Italia scoviamo la Jeep Avenger, parente stretta della già citata Peugeot 2008, con la quale condivide la stessa piattaforma (STLA Small) di Stellantis. A onor del vero, il motore a benzina che equipaggia la più piccole delle Jeep è quel 1.2 turbo benzina (Pure Tech) da 100 CV che troviamo anche sulla 2008. Ai piedi del podio scoviamo invece l’altro B-SUV, ancora più cittadino, offerto da Volkswagen ovvero sia la T-Cross. Il recente restyling che ha coinvolto questo modello ha toccato anche il motore a benzina che adesso viene proposto con qualche cavallo in più, infatti il 1.0 TSI raggiunge quota 115 CV.

Dunque, adesso entriamo nella zona caldissima. La medaglia di bronzo viene assegnata a un altro SUV compatto, ma stavolta c’è lo zampino del Gruppo cinese Chery e della sua apprezzatissima MG ZS. Due sono le proposte con questa alimentazione: 1.0 turbo GDI da 111 CV o 1.5 aspirato VTI Tech da 106 CV. La medaglia d’argento va ad appannaggio di una delle auto più vendute in Europa, la Peugeot 208. La nuova generazione dell’utilitaria francese piace per il suo look accattivante e per il motore Pure Tech 1.2 che può essere declinato in due diversi range di potenza: 75 e 100 CV.

Al primo posto tra le auto a benzina più vendute in Italia a settembre c’è una delle “sorelle” della Peugeot 208, la Opel Corsa. La nuova generazione dell’utilitaria tedesca adopera la stessa piattaforma della francese e lo stesso motore. Se si opta per la versione non elettrificata, la compatta del “Blitz” utilizza il 1.2 litri aspirato da 75 CV, che è valido per un utilizzo cittadino e anche per qualche uscita fuori porta, dimostrando la versatilità di un modello che non ha bisogno di presentazioni.

