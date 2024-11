Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Un nuovo capitolo nella mobilità moderna. Il SUV EMC Sette punta a riscrivere le regole del gioco nel segmento di fascia alta. Con il suo mix di eleganza, tecnologia avanzata e performance affidabili, è progettato per rispondere alle aspettative e alle esigenze più elevate dei conducenti moderni. Una dichiarazione d’intenti che porta la firma di Eurasia Motor Company (EMC), azienda italiana fondata nel 2004 e subito capace di imporsi come distributore di veicoli innovativi importati dalla Cina.

Maturata una lunga esperienza coi clienti, nel 2022 la compagnia ha creato il proprio brand. Che fa della capacità di coniugare accessibilità e qualità un punto di forza, rivolgendosi a chi cerca soluzioni moderne e competitive.

Un design che impressiona

Le dimensioni importanti – 4.535 mm di lunghezza, 1.845 mm di larghezza e 1.725 mm di altezza – EMC Sette vanta una forte presenza scenica. Linee raffinate distinguono la carrozzeria, impreziosita da dettagli volti a catturare l’attenzione. Non si tratta solo di imponenza, bensì di un’eleganza innata e di una cura al particolare. Elementi cruciali per competere con le proposte più popolari del genere. Il mezzo a ruote alte sfida sullo stesso terreno rivali di tutto rispetto, tra cui la Dacia Duster, passata da poco alla terza generazione.

All’interno è un tripudio del comfort. Le tonalità moderne e accoglienti, quali il blu scuro combinato con il cioccolato, creano un ambiente rilassante. A livello di materiali, la qualità è superiore rispetto alla media. Con 1.200 litri di capacità di carico (abbassando i sedili posteriori), la quattro ruote si candida a essere il compagno ideale nei viaggi lunghi, nelle avventure in famiglia o semplicemente qualora si desideri versatilità. Agli occupanti sembrerà di trovarsi in un salotto, complice la rumorosità interna, ridotta a soli 38,5 dB.

Adeguamento alle ultime tecnologie

Adeguarsi all’innovazione tecnologica rappresenta un punto fondamentale. Ecco allora che la plancia del SUV ospita tre display LCD ad alta risoluzione per il controllo del mezzo, l’infotainment e la connessione con gli smartphone. Ogni aspetto è stato pensato al fine di coniugare ergonomia e spirito avanguardista, per nulla scontato nella fascia di prezzo. Il volante multifunzione in pelle, dotato di pulsanti inerenti alla gestione dell’audio e alla connessione Bluetooth, completa un pacchetto di prim’ordine.

Sul fronte della sicurezza, la giovane Casa si è adoperata a offrire un prodotto impeccabile. Alla base della maneggevolezza, il servosterzo elettronico EPS, per una guida precisa e fluida, volta ad agevolare manovre in città e percorsi più impegnativi. Il lavoro in sinergia di ESC (controllo elettronico della stabilità) e TCS (controllo della trazione) garantisce un’aderenza perfetta, anche su superfici scivolose o irregolari.

E le pendenze smettono di essere un problema, infatti sistemi HHC (assistenza in salita) e HDC (controllo della discesa) supportano il conducente sia nelle partenze in salita sia nelle discese ripide. Sul fronte della frenata, EMC Sette integra ABS ed EBD (distribuzione elettronica della forza frenante). Nelle curve strette o durante manovre improvvise ottimizzano le performance l’antiribaltamento e lo stabilizzatore dinamico.

Il “cuore pulsante”, a benzina, è il 1.5T GDI turbocompresso da 128 kW (174 CV) e 290 Nm di coppia. Abbinato a un cambio automatico 7DCT di nuova generazione, consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 9,2 secondi. Il consumo di carburante si attesta su 7 litri ogni 100 km, grazie a tecnologie avanzate di risparmio energetico. A tal riguardo, si rivela preziosa la modalità di guida eco, una delle tre previste (le altre due sono comfort e sport). EMC Sette sarà disponibile a partire da febbraio 2025, con un prezzo chiavi in mano di 24.800 euro (IVA inclusa).

Con il Gruppo Intergea come partner, EMC intende rafforzare la rispettiva posizione sul mercato italiano: “Innanzitutto – afferma Federico Daffi, Presidente di Eurasia Motor Company – abbiamo il piacere di inaugurare un primo evento congiunto, testimonianza forte dell’intesa raggiunta. La cessione del 50% delle quote di EMC a Intergea è stata una scelta strategica e opportuna, avvenuta in un momento di grande cambiamento e crescita per Eurasia Motor Co.

L’ingresso del Gruppo Intergea ha portato ad un immediato raddoppio della rete di dealer ufficiali per i brand EMC, Foton e GWM, garantendo una maggiore presenza capillare in tutta Italia, con particolare focus su Sud e isole dove la ricerca di nuovi partner è in corso”.

Il 2025 si prospetta come un anno di importanza cruciale per Eurasia Motor Company. I modelli Wave 2 e Wave 3 diventano rispettivamente EMC Quattro ed EMC Sei, accompagnati da upgrade sia estetici sia funzionali. Tra i principali miglioramenti spicca l’abilitazione su Quattro del supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay.

“Nel 2024 abbiamo raggiunto importanti risultati e nel 2025 contiamo di crescere ancora, in modo sensibile – prosegue Daffi – Chiuderemo l’anno corrente con 2.300 veicoli immatricolati complessivamente e l’obiettivo nel 2025, che crediamo essere nelle nostre possibilità, è di toccare le 7.000 auto.

Avendo infine grande attenzione verso l’intero ciclo di vita dei prodotti EMC, abbiamo concentrato anche le nostre attenzioni e azioni nell’aftersales, in particolare nei confronti della divisione ricambi che, seppur degna di nota in termini di risultati e livello di servizio, godrà di ulteriori investimenti, tra i quali un nuovo centro logistico nel Bresciano che sarà adibito ad Hub Italiano per EMC, Foton e GWM”.

Si fa largo anche un nuovo pick-up

Lanciato il Foton Tunland G7 lo scorso febbraio, scocca, inoltre, l’ora del nuovo pick-up Tunland V9. “La famiglia cresce – sottolinea Daffi –. E lo fa in grande stile, con un modello audace, grintoso, full-optional e accessoriato con tutti i dispositivi tecnologici di alta gamma. Tunland V9 è il fratello maggiore, il ‘grande di casa’ e rappresenterà per il mercato italiano una nuova proposta molto allettante”.

Alberto Di Tanno, Presidente del Gruppo Intergea, è ottimista riguardo al futuro di Eurasia Motor Co.: “Sono certo che questa nuova iniziativa sarà un successo. La proposta di mercato è chiara, semplice e accattivante per il consumatore. Allo stesso tempo, EMC assicura una relazione solida e coerente con la rete dei concessionari italiani, puntando alla semplificazione di tutti gli aspetti economici e reddituali tra la Casa e il Dealer.

Inoltre, la qualità della gamma prodotti si inserisce con perfetto tempismo in quei segmenti di mercato oggi non più serratamente presidiati dalle case automobilistiche storiche. Questi fattori, nel loro insieme, rendono EMC una scelta intelligente sia per il consumatore sia per i concessionari”.