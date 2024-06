Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: iStock Ferrari, in arrivo due supercar elettriche con prezzi da capogiro

Ferrari fa le cose in grande ed è pronta ad accogliere nella sua linea di supercar ben due vetture elettriche. La Casa di Maranello, infatti, ha deciso di raddoppiare la nuova offerta elettrica, con le indiscrezioni che vorrebbero la fabbrica della Rossa intenta a preparare l’arrivo nell’era alla spina già a partire da un futuro che più prossimo non si può. E laboratorio dei progetti sarà l’e-Building, il nuovo impianto dedicato alle elettriche (e non solo) a Maranello che verrà inaugurato il 21 giugno alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ferrari si fa elettrica

Da zero a due, in un battito di ciglia. Quando si parla di Ferrari, di solito l’indicazione è “da zero a 100 km/h”, ma questa volta non parliamo di velocità bensì di auto elettriche. Sì, perché la grande novità in arrivo da Maranello non è una sola, ma ben due perché il Cavallino Rampante presto si farà “silenzioso” e alla spina. I rumors sul possibile arrivo di una elettrica Rossa, infatti, si sono fatti sempre più insistenti e la mancata smentita dei diretti interessati, in un certo senso, sa di conferma.

Ecco perché l’interesse che ruota attorno al progetto Ferrari sull’elettrico è tanto, anche e soprattutto considerando la prossima inaugurazione dell’e-Building di Maranello, lo stabilimento che si occuperà in prima linea della progettazione del comparto electric della Casa. Insomma, una vera e propria corsa per cercare di non farsi trovare impreparati alla nuova sfida in cui Ferrari non vuole, e non può, di certo perdere.

Certo, la notizia di una elettrica made in Ferrari aveva fatto inizialmente storcere il naso degli appassionati che dal rombo delle vetture del Cavallino hanno sempre vissuto emozioni e brividi unici. Ma dopo aver digerito le indiscrezioni, con Reuters che ha svelato l’arrivo di ben due supercar elettriche, quel che verrà sarà di certo accolto positivamente, purché dal Dna tipico della Rossa.

Elettriche dal prezzo da capogiro

Ma quel che lascerà tutti a bocca aperta, oltre al cambio di paradigma in casa Ferrari, sarà di certo il prezzo per le elettriche di Maranello. Le supercar Ferrari, si sa, non sono economiche, ma quelle alla spina non saranno di certo accessibili a chiunque.

Le ultime indiscrezioni, infatti, riportano prezzi da capogiro per le vetture che verranno sfornate dall’e-Building, cifre vicine ai sei zeri. Reuters, infatti, riporta che le prossime elettriche di Maranello potrebbero costare più di mezzo milione di euro.

Le cifre, non confermate, potrebbero aggirarsi attorno ai 500.000 euro per le versioni base, un prezzo al quale poi dovrà essere aggiunto il costo delle personalizzazioni che di solito, in casa Ferrari, portano via un altro 15-20% del monte spesa. Insomma, un prezzo da brividi come lo sarà di certo l’esperienza al volante dell’elettrica del Cavallino Rampante.

Uno stabilimento dedicato alle supercar elettriche

E il laboratorio delle elettriche, come detto, sarà il nuovo e-Building che presto sarà inaugurato a Maranello. Il 21 giugno, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infatti, Ferrari svelerà al mondo il nuovo impianto che dovrebbe essere operativo entro i prossimi quattro mesi.

Secondo quanto emerge, il nuovo stabilimento supporterà anche le altre linee produttive Ferrari e potrebbe far arrivare la capacità produttiva complessiva a circa 20.000 veicoli all’anno.