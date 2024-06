Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: iStock Gli italiani amano la FIAT e in particolare la 500, la più ricercata tra le auto usate

Mancano poche settimane per tagliare un traguardo importante: l’11 luglio 2024 si celebrerà il 125° compleanno della FIAT, la Casa torinese fondata nel 1899 da Giovanni Agnelli e divenuta nel corso del tempo un marchio strettamente legato al nostro Paese. Numerosi sono stati i modelli che hanno segnato la storia della FIAT e quella degli automobilisti italiani, ed ancora oggi le vetture del brand entrato nella galassia Stellantis continuano ad essere le preferite anche nel mercato dell’usato.

Il successo senza tempo della FIAT 500

Lo studio condotto da carVertical, società leader società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, ha evidenziato una particolare curiosità: quando gli automobilisti italiani si mettono alla ricerca della loro prima auto il marchio FIAT è in cima alla lista dei desideri. E questo avviene non solo quando si controllano con scrupolo i listini del nuovo, ma anche quando ci si mette alla ricerca della migliore offerta nel mercato dell’usato.

Nonostante le critiche alle vetture del marchio, quindi, la fiducia di gran parte della popolazione italiane nelle auto FIAT rimane intatta, complice un sapiente mix di stile ben realizzato e costi di gestione alla portata di tutte le tasche. Proprio lo stile è l’elemento che più di ogni altro caratterizza la vettura in cima alla classifica delle auto più ricercate su carVertical. Stiamo parlando della FIAT 500, la citycar che richiama nel design il glorioso modello nato 70 anni fa.

Nonostante la FIAT 500 sia stata presentata al pubblico nell’ormai lontano 2007, il suo successo non sembra arrestarsi ed il merito è tutto di linee vintage che hanno fatto breccia nel cuore degli automobilisti e di misure compatte che l’hanno resa perfettamente adatta all’utilizzo cittadino. La 500 non è solo stata la vettura a marchio FIAT più ricercata (30%), ma è stata anche l’auto che gli utenti italiani hanno cercato maggiormente all’interno della piattaforma (6,7%) nel 2023.

Il diesel resta l’alimentazione preferita

Guardando con attenzione i dati forniti da carVertical si nota come nel podio dei veicoli FIAT usati più cercati il secondo posto sia occupato dal Ducato (16,6%), mentre il terzo dalla FIAT Punto (15,6%). Quest’ultima è ancora oggi molto rimpianta dai sostenitori della Casa italiana dato che nessuna erede è stata mai realizzata dopo l’uscita di scena avvenuta nel 2012 e questa lacuna mai colmata spiega il perché del grande successo della Punto nel mercato dell’usato.

Interessante notare, poi, come il 52,3% dei modelli FIAT più ricercati su carVertical sia dotata di alimentazione diesel, mentre le vetture dotate di motore benzina facciano segnare soltanto il 47,6%. Il risultato può essere spiegato anche grazie alla grande fama dei motori Multijet realizzati negli scorsi anni dalla Casa torinese in grado di assicurare percorrenze chilometriche elevate, grande affidabilità e consumi sempre molto contenuti.

La tipologia di carrozzeria più ricercata tra i veicoli FIAT è la hatchback, con il 54,4% delle preferenze. Gli utilizzatori della piattaforma hanno quindi dedicato le loro attenzioni a veicoli dotati di un corpo vettura con 3 o 5 porte e portellone posteriore, mentre il 20,1% delle ricerche si è concentrato sui van, ovvero i veicoli da lavoro ed in grado di ospitare carichi importanti. Soltanto il 7,5% degli italiani ha invece ricercato FIAT MPV.

Nessuna scelta strana, infine, per quanto riguarda i colori maggiormente richiesti. La tendenza che si vede sulle strade di tutti i giorni è stata riscontrata anche dalle statistiche di carVertical. Il colore maggiormente ricercato è il bianco con una percentuale del 33,7%, mentre il grigio è al secondo posto con il 15,8% delle ricerche seguito dal nero con il 13%. Ben più modeste le FIAT di colore rosso o blu rispettivamente ricercate dall’8,5% e dall’8,3% degli utenti.