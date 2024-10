Forthing ha presentato al Salone di Parigi la sua prima berlina elettrica, S7, che punta a stupire tutti: presto anche in Italia in 2 allestimenti e 6 colori

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano. Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e dei motori, scrive anche di attualità ed economia.

Fonte: Ufficio Stampa Forthing Forthing S7, la prima berlina completamente elettrica prodotta dal brand cinese

Dal Salone di Parigi 2024 arrivano interessanti novità da parte di Forthing, la Casa cinese di proprietà di Dongfeng che punta a stupire tutti. L’evento francese, infatti, è stato il palcoscenico importante per svelare un nuovo progetto del brand che si chiama Forthing S7, la prima berlina completamente elettrica del brand che è l’esempio dell’affidabilità e delle capacità innovative dei prodotti del marchio.

La berlina elettrica tra due continenti

Dalla Cina a Parigi, dall’Asia all’Europa per prendersi la scena al Salone parigino del 2024. Forthing S7 è l’ennesima prova che l’azienda cinese vuole puntare forte sull’elettrificazione e nello sviluppo di nuove soluzioni intelligenti di mobilità, offrendo alta qualità, tecnologia all’avanguardia e prodotti eco-compatibili pensati per il mercato globale. E in occasione del Salone sono stati tolti i veli alla berlina, prodotto di punta della gamma.

Caratterizzata da una linea estremamente moderna ed aerodinamica, perfetto connubio tra sportività ed eleganza, S7 ha tanti punti di forza. Tra questi l’abitabilità dato che è dotata di un equipaggiamento di bordo hi-tech e finiture di alto livello qualitativo, che portano la berlina a essere vista come un prodotto premium. Ma non solo, perché col design moderno, la tecnologia progettuale, i materiali e le finiture di alta qualità ha un’arma in più.

Grazie anche all’equipaggiamento completo ed un rapporto qualità/prezzo altamente competitivo, infatti, S7 si posiziona nel segmento medio-alto del mercato.

Si tratta di fatto di una berlina lunga 4,94 m, larga 1,92 m e alta 1,50 m con linee slanciate e molto spigolose nella parte anteriore. Una vettura che può contare su un’unità elettrica posteriore da 209 CV e 310 Nm e un pacco batterie LFP da 56,8 kWh, che consente un’autonomia di 540 km nel ciclo CLTC (tendenzialmente più ottimista del WLTP).

La vettura si può ricaricare fino a 6,6 kW in AC e fino a 120 kW in CC. È inoltre equipaggiata con sistemi di guida autonoma di livello 2, con cruise control adattivo, mantenimento di corsia e frenata d’emergenza.

Due gli allestimenti disponibili, il Luxury e l’xclusive, con quest’ultimo che presenta le regolazioni elettriche dei sedili, oltre alle funzioni di ventilazione e riscaldamento. In totale, invece, saranno sei le verniciature disponibili: dal Cyan al Blue, passando per il Green, il White, il Black e il Red per tutte le sfumature di Forthing S7.

S7 presto anche in Italia

La berlina di Forthing sarà disponibile a breve anche nel nostro Paese, attraverso l’unico importatore e distributore ufficiale del brand in Italia, TC8 Srl, presente con una sua delegazione al lancio europeo a Parigi.

Il listino di S7 e la scheda tecnica definitivi saranno diffusi in occasione della commercializzazione del modello in Italia. Forthing ha sfruttato l’occasione per incontrare tutti gli importatori ufficiali in Europa, condividere le future strategie del marchio e consegnare gli Awards 2024.

Tutte le novità a Parigi

Ma il Salone di Parigi è stata l’occasione per Forthing di far vedere a tutti i suoi modelli. Nello stand del brand cinese, infatti, erano presenti anche MPV V9 e l’MPV U-Tour in versione HEV (full hybrid), che sarà commercializzato in Italia da TC8 (che di recente si è aggiudicata il premio “Best Customer Service”) nelle prossime settimane.