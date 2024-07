Per tutto il mese di luglio Hyundai propone a tasso zero le sue city car i10 e i20: le due piccole della Casa sono state sottoposte di recente ad aggiornamenti

Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Hyundai Hyundai propone le city car i10 e i20 a tasso zero per tutto il mese di luglio

Per tutto il mese di luglio Hyundai propone le sue city car di punta i10 e i20 a condizioni molto invitanti. Entrambe riviste da poco, le due vetture sudcoreane costituiscono la risposta della Casa di Seoul ai gusti e alle esigenze del popolo “urban”. Grazie alle piccole dimensioni, muoversi tra le affollate vie nelle ore centrali della giornata è, infatti, una passeggiata di salute, e la ricca dotazione ne rafforza l’appeal.

I modelli sono protagonisti del finanziamento Hyundai Plus 0%, nome con cui l’azienda identifica i suoi piani di finanziamento a interessi zero. Oltre al vantaggio cliente, gli acquirenti hanno modo di beneficiare degli ecoincentivi statali. Il pacchetto di aiuti sancito dal Governo italiano per il 2024 ha ottenuto dei buoni riscontri, con particolare riferimento alle vetture elettriche.

Le agevolazioni riconosciute dallo Stato, più ricche prevedendo il tesoretto non speso nei due anni precedenti, si è tradotto in prezzi mai tanto convenienti. Il Costruttore compie un ulteriore passo avanti, proiettato alla fascia meno abbiente della popolazione, messo nella posizione di potersi permette un veicolo nuovo di listino, e contribuire, dunque alla riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente. Nella soluzione è inclusa la polizza furto e incendio.

i10, un “peperino” su strada

Dallo stile dinamico e scattante, la i10 è un esemplare unico nel segmento. In risposta agli ultimi standard europei su emissioni e sicurezza, prevede di serie, sin dall’allestimento d’ingresso Connectline (in listino a 17.900 euro), luci diurne a LED, cerchi in lega da 15”, navigatore AVN con schermo centrale da 8”, connettività Apple CarPlay e Android Auto, telematica Hyundai Bluelink, aggiornamento delle mappe Over The Air (OTA) e retrocamera posteriore. Non mancano poi il nuovo display LCD con TFT centrale da 4.2”, la porta USB anteriore e il sistema eCall di seconda generazione.

Sotto il cofano monta un motore 1.0 MPI 63 CV, abbinato a cambio manuale o automatico. Il kit Prime (19.150 euro) ne eleva il valore sia sotto il profilo hi-tech sia in termini di praticità e comfort. Solo con rottamazione e finanziamento, la Connectline è acquistabile a 89 euro a mese, per un vantaggio cliente di 4.850 euro. Nei prossimi mesi verrà il turno della versione N Line (19.900 euro), ispirata ai modelli ad altre prestazioni del brand, spinta da un’unità turbo-benzina 1.0 T-GDI da 90 CV.

i20, grinta nel look e intelligente nelle dotazioni

Ha un piglio più dinamico la Hyundai i20, espresso nel look grintoso, mentre gli interni risultano spaziosi. Fresco di debutto, l’allestimento Techline, mette a disposizione: sistemi di sicurezza e assistenza alla guida Hyundai Smart Sense, Cruise Control, quadro strumenti LCD con cluster centrale TFT da 4,2”, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, navigatore touch da 10,25” con servizi Bluelink e OTA e connettività Apple e Android, retrocamera posteriore, volante e pomello del cambio in pelle.

La Connectline (20.450 euro) gode del maggior gradimento, con motorizzazioni 1.2 MPI 79 CV, 1.0 T-GDI 100 CV, o 1.0 T-GDI mild hybrid 48V 100 CV. La 1.2 Connectline, impreziosita da cerchi in lega da 16” e luci diurne a LED, è proposta a 109 euro al mese, per un vantaggio complessivo di 5.150 euro. La gamma è completata dalle versioni Prime e N Line.