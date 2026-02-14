Il debutto della terza generazione di Jeep Compass segna un momento significativo per l’industria automobilistica nazionale, consolidando il legame tra il celebre marchio americano e l’eccellenza produttiva italiana. Progettata a Torino, ingegnerizzata a Balocco e costruita presso lo stabilimento di Melfi, la nuova versione di questo modello dal successo globale — capace di vendere oltre 2,5 milioni di unità nel mondo — si presenta al grande pubblico attraverso una serie di appuntamenti speciali. Tutti gli showroom Jeep in Italia apriranno infatti le porte nei fine settimana del 14-15 e 21-22 febbraio, offrendo agli automobilisti la possibilità di scoprire da vicino un veicolo che unisce capacità off-road di riferimento a una tecnologia d’avanguardia.
Architettura e design
La nuova Compass è il primo modello del marchio a nascere sulla piattaforma STLA Medium, un’architettura estremamente versatile che permette di integrare motorizzazioni diverse, dall’ibrido all’elettrico puro, senza compromettere lo spazio o le prestazioni. Esteticamente, il SUV mantiene il design inconfondibile di Jeep, ma introduce affinamenti aerodinamici che portano il coefficiente di resistenza a un valore di 0,29, massimizzando l’efficienza complessiva.
Nonostante l’orientamento verso il comfort stradale, l’anima avventuriera rimane intatta: la vettura vanta un’altezza da terra superiore ai 200 mm, angoli di attacco e partenza ottimizzati e la capacità di affrontare guadi fino a 480 mm. Queste caratteristiche, unite al sistema Selec-Terrain, garantiscono sicurezza su ogni tipo di terreno, dalle strade cittadine ai percorsi fuori strada più impegnativi.
Tecnologia di bordo e guida assistita
L’abitacolo è stato completamente ripensato per offrire un’esperienza utente intuitiva e raffinata. La plancia ospita un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un generoso schermo infotainment da 16 pollici, supportati da un Head-Up Display che proietta i dati di marcia essenziali direttamente sul parabrezza. La tecnologia non è però solo intrattenimento: la nuova Compass introduce di serie la guida autonoma di Livello 2, che include sistemi avanzati come il Predictive Adaptive Cruise Control (P-ACC). Questo sistema è in grado di regolare automaticamente la velocità non solo in base al traffico, ma anche interpretando il profilo stradale, rallentando autonomamente prima di curve o rotonde.
La gamma motori
La libertà di scelta è un pilastro della nuova offerta relativa a Jeep Compass. Nel dettaglio, la gamma motori comprende:
- e-Hybrid da 145 CV: un sistema ibrido che abbina un motore turbo benzina a un’unità elettrica integrata nel cambio a doppia frizione a sei rapporti, capace di muovere le ruote anche in modalità puramente elettrica in determinati frangenti;
- Plug-in Hybrid da 225 CV: per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e mobilità a zero emissioni nei tragitti quotidiani;
- Versioni BEV: capaci di erogare fino a 375 CV, dotate di trazione integrale e un’autonomia dichiarata di 650 km. Le versioni elettriche introducono inoltre la funzione One-Pedal Drive, che semplifica la guida urbana permettendo di gestire accelerazione e frenata con il solo pedale dell’acceleratore.
Listino prezzi
In occasione di questa prima fase commerciale, Jeep ha predisposto una serie di offerte competitive. La versione Altitude e-Hybrid da 145 CV, che dichiara consumi combinati tra 5,6 e 5,7 l/100km (WLTP), è proposta a un prezzo promozionale di 35.900 euro a fronte di un listino di 40.900 euro. L’iniziativa, valida fino al 28 febbraio 2026 in caso di permuta o rottamazione, include una supervalutazione dell’usato di 5.000 euro e la possibilità di accedere a un finanziamento a interessi zero (TAN 0,00%, TAEG 2,17%). Il piano prevede un anticipo di 15.900 euro e 48 rate mensili da 434 euro, rendendo l’accesso alla nuova generazione del SUV più accessibile per il pubblico italiano.