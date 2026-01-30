Mercedes-Benz Classe S, un maxi aggiornamento tecnico e stilistico aggiorna l’ammiraglia tedesca tra innovazione digitale e benessere a bordo

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Mercedes-Benz Il lusso su ruote: la nuova Mercedes-Benz Classe S

Esattamente 140 anni dopo che Carl Benz rivoluzionò il mondo con l’invenzione dell’automobile nel 1886, la nuova Mercedes-Benz Classe S emerge sulla scena mondiale come il sole del mattino, ridefinendo il concetto di lusso e innovazione. Non si tratta di un semplice restyling, ma del risultato dell’aggiornamento più completo mai realizzato all’interno di una singola generazione, con oltre il 50% dei componenti — circa 2.700 parti — di nuovo sviluppo o riprogettazione. Questo fa della grande ammiraglia tedesca uno dei progetti più ambiziosi e affascinanti degli ultimi tempi

Un design che illumina

Avvicinandosi al veicolo di notte, la sensazione è quella di un “Welcome Home” luminoso e rassicurante. Per la prima volta nella sua storia, la Classe S sfoggia una griglia del radiatore illuminata, ingrandita del 20% rispetto alla precedente, e una stella Mercedes sul cofano che può brillare (a seconda degli optional), creando una firma visiva inconfondibile. I nuovi fari DIGITAL LIGHT a doppia stella non si limitano a illuminare; grazie alla tecnologia micro-LED, espandono il campo visivo del 40%, trasformando l’oscurità in un velo intelligente di sicurezza con una gittata che raggiunge i 600 metri. Al momento dell’accesso, un proiettore integrato nelle soglie proietta il brand sul terreno, trasformando ogni ingresso in un momento cerimoniale.

Intelligenza artificiale e supercomputer

Varcare la soglia significa entrare in una “sala riunioni su ruote” governata dall’MB.OS, un supercomputer che collega ogni sistema in un ecosistema intelligente. Il cuore digitale è l’MBUX Superscreen di serie, una superficie continua in vetro che unisce un display centrale da 14,4 pollici e uno per il passeggero da 12,3 pollici. L’interazione umana è elevata dall’Assistente Virtuale MBUX di quarta generazione, potenziato da intelligenze artificiali come ChatGPT-4o e Google Gemini, capace di dialoghi naturali e dotato di avatar empatici come “LittleBenz”. Anche la navigazione evolve con la Surround Navigation, che integra una rappresentazione 3D dell’ambiente circostante in tempo reale sul display del guidatore.

Comfort di prima classe e benessere totale

Il benessere a bordo raggiunge vette sensoriali inedite. Tra le innovazioni più curiose spicca la cintura di sicurezza riscaldata a 44 °C, che offre una sensazione avvolgente migliorando al contempo la sicurezza, poiché invita a togliere cappotti ingombranti. Poi, l’aria è purificata ogni 90 secondi da un nuovo filtro elettrico capace di rimuovere particelle fino a 1.200 volte più piccole di un granello di sale. Infine, per chi siede dietro, i display da 13,1 pollici e i telecomandi MBUX rimovibili permettono di gestire massaggi, climatizzazione o partecipare a videoconferenze tramite Microsoft Teams e Zoom.

Forza silenziosa e agilità suprema

Sotto il cofano, la gamma elettrificata garantisce una “forza silenziosa”. Il potente V8 della S 580 4MATIC eroga ora 537 CV, mentre le versioni plug-in hybrid offrono un’autonomia elettrica di circa 100 km. La dinamica di guida è supportata dalle sospensioni pneumatiche AIRMATIC di serie e dallo sterzo posteriore, che con un angolo fino a 10° riduce il raggio di sterzata di quasi due metri, rendendo l’ammiraglia agile come un’utilitaria nelle manovre urbane.

Personalizzazione estrema

Per la clientela più esigente, il programma MANUFAKTUR Made to Measure offre oltre 150 colori esterni e 400 interni, con un’ampia selezione di opzioni pre-approvate a prezzi fissi e consulenze individuali. Infine, per la massima sicurezza civile, la versione S 680 GUARD 4MATIC garantisce la protezione VR10, resistendo ad attacchi balistici ed esplosivi senza rinunciare al lusso. La nuova Classe S non è solo un’auto; è la promessa mantenuta di definire, ancora una volta, il punto di riferimento mondiale dell’automobile.