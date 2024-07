Audi a Madonna di Campiglio: la tutela del territorio protagonista del Mountain Beat Festival 2024

Nel cuore delle Dolomiti di Brenta, il Mountain Beat Festival 2024 è stato il palcoscenico perfetto per la presentazione del follow-up del Mountain Progress Lab, un progetto ambizioso di Audi volto a monitorare e tutelare il territorio attraverso soluzioni di mobilità sostenibile. Grazie alla collaborazione con l’Azienda per il Turismo, gli Enti del Territorio e Trentino Marketing, Audi dimostra ancora una volta il suo impegno per lo sviluppo turistico innovativo e sostenibile del Trentino.

Un progetto di mobilità per la tutela ambientale

Il Mountain Progress Lab, lanciato lo scorso inverno, ha introdotto quattro Audi Q4 e-tron come “sentinelle del territorio”, equipaggiate con sensori avanzati per rilevare indicatori ambientali cruciali. Questi SUV compatti full electric sono in grado di monitorare l’evoluzione della temperatura, l’andamento barometrico, l’umidità dell’aria, la presenza di biossido di azoto e la concentrazione di polveri sottili (PM2.5 e PM10), oltre ai flussi veicolari lungo le Eco-routes. Queste aree campione del territorio sono state definite in collaborazione con la località, creando un ecosistema di mobilità sostenibile.

In oltre 200 ore di rilevazione, la flotta di Audi Q4 e-tron ha percorso quasi 8.800 km, raccogliendo 1.070 valori geolocalizzati di qualità dell’aria e 7.490 valori puntuali di temperatura, umidità, NO2, PM2.5, PM10 e pressione atmosferica. Questi dati sono fondamentali per capire lo stato di salute dell’ambiente e per implementare misure innovative a salvaguardia del territorio.

Fonte: Redazione Virgilio Motori

Il Mountain Beat Festival 2024: un weekend di attività e coinvolgimento

Il Mountain Beat Festival 2024 ha offerto un ricco programma di eventi, attirando appassionati e ospiti della località. Dal concerto in quota di Renga Nek al Doss del Sabion, con una vista mozzafiato sulle Dolomiti di Brenta e il Parco Naturale Adamello Brenta, alle sessioni di yoga immersi nella natura, ogni attività è stata pensata per connettere i partecipanti con l’ambiente circostante.

Un momento clou del festival è stato lo Smart Hub di Audi, dotato di una nuova stazione di ricarica ad alta potenza Ewiva da 100kW. Questo punto di partenza per l’esperienza di mobilità elettrica non solo funge da charging station, ma è anche un luogo di ritrovo per la comunità, offrendo spazi per lo smart working e promuovendo la sostenibilità.

La voce narrante di Hervé Barmasse

Hervé Barmasse, uno degli alpinisti più noti a livello mondiale, è stato la voce narrante del Mountain Progress Lab. Con la sua profonda connessione con la montagna e la natura, Barmasse ha condiviso storie di ascese e record che hanno fatto la storia dell’alpinismo, sensibilizzando il pubblico al rispetto dell’ambiente. Durante il Mountain Beat Festival, il suo intervento aspirazionale ha aperto il concerto al Doss del Sabion, trasportando l’audience in un viaggio sensoriale alla scoperta della natura.

Il coinvolgimento attivo della comunità

Uno degli aspetti più innovativi del Mountain Progress Lab è il coinvolgimento attivo di cittadini e turisti. Durante i viaggi in elettrico, i partecipanti interagiscono con l’intelligenza artificiale a bordo delle Audi Q4 e-tron, lasciando traccia delle loro abitudini, stili di vita e percezioni della sostenibilità. Questo approccio interattivo permette di raccogliere informazioni preziose sui comportamenti individuali, contribuendo alla creazione di un quadro completo e dettagliato della mobilità sostenibile.

La raccolta dati e le prospettive future

Con l’avvio della stagione estiva, il progetto prosegue con l’introduzione di sensori fissi lungo le quattro eco-routes attive che collegano il centro del paese con i luoghi limitrofi. Al termine della stagione, i dati raccolti verranno analizzati e presentati tramite una dashboard sviluppata ad hoc. Questi risultati saranno essenziali per attivare ulteriori misure a tutela del territorio, rendendo Madonna di Campiglio un esempio virtuoso di sostenibilità ambientale.

La collaborazione con H-FARM e l’Università di Trento

Il contributo scientifico di H-FARM e dell’Università di Trento è fondamentale per il successo del Mountain Progress Lab. Grazie alla loro expertise, il progetto beneficia di un approccio sistemico al territorio, con soluzioni innovative e basate su dati scientifici. Questa sinergia tra azienda, istituzioni locali e accademiche rappresenta un modello di collaborazione virtuosa per lo sviluppo sostenibile del turismo.

Il ruolo di Audi We Generation

Audi We Generation, il progetto di storytelling digitale promosso da Audi in partnership con H-FARM, ha giocato un ruolo chiave nella diffusione dei messaggi del Mountain Progress Lab. Durante il Mountain Beat Festival, i giovani protagonisti del progetto hanno condiviso esperienze, interviste e commenti sui canali social, coinvolgendo la community di ragazzi della Gen Z e sensibilizzandoli alla tutela ambientale. Il Mountain Beat Festival 2024 ha dimostrato come innovazione, sostenibilità e partecipazione attiva possano integrarsi per creare un futuro migliore.

Con il Mountain Progress Lab, Audi non solo offre una visione avanzata della mobilità elettrica, ma crea un ecosistema dove tecnologia e natura convivono armoniosamente, ponendo le basi per un futuro più verde e sostenibile.