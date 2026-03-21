Ufficio Stampa Toyota/Getty Images L'auto di Annalisa è un'alleata imbattibile per vivere appieno la città

In un verso o in un altro, Annalisa trova sempre il modo di far parlare di sé per il suo lavoro, in auto però suona tutta un’altra musica. Mentre la provocante Canzone estiva ha già fatto discutere critici e semplici ascoltatori, l’artista, ospite della prima puntata di Amici 25 in onda sabato 21 marzo su Canale 5, non fa la voce grossa al volante. La prescelta, dall’inconfondibile sapore orientale, è una crossover capace di ritagliarsi una propria nicchia, proprio come “Nali” ha saputo definire il proprio spazio nel panorama musicale italiano.

Verso il futuro: il prezzo del crossover ibrido

Lanciata nel 2016, la Toyota C-HR di cui Annalisa è ambassador ha raggiunto la piena maturità stilistica, andando a presidiare il segmento C con un occhio di riguardo all’estetica. In appena 4,36 metri di lunghezza, la vettura riesce a comprimere un design muscoloso e linee da coupé slanciata, con le maniglie posteriori integrate a un look aggressivo degno di una concept car sfuggita a un salone internazionale. Sotto certi aspetti è la metafora della carriera della cantante: un’ascesa costante mossa da una tecnologia ibrida all’altezza delle previsioni.

Consumi bassi, guida facile: facile dirlo, ma farlo è un’altra storia. La versione 1.8 Hybrid da 140 CV della C-HR introduce un ecosistema silenzioso, dove il cambio e-CVT spazza via lo stress delle cambiate nel traffico urbano. In alternativa, la 2.0 Hybrid da quasi 200 CV si presta meglio alle lunghe trasferte autostradali, a fronte di consumi vicini ai 4,7 l/100 km.

In città il sistema Toyota dà il meglio: per gran parte del tempo viaggi in modalità elettrica, e senza dover scendere a compromessi. Nel lungo periodo la C-HR, disponibile sul mercato italiano a partire da circa 35.000 euro, risulta più conveniente di molte utilitarie di lusso grazie ai costi di gestione ridotti. All’interno, il conducente trova ciò che immagina: sul display da 12,3 pollici consulta i contenuti di infotainment, e il pacchetto Toyota Safety Sense lo mette al riparo dai guai.

La sicurezza attiva di alto livello, conforme alle ultime direttive della politica europea, promette viaggi all’insegna del relax grazie al cruise control adattivo e al mantenimento attivo della corsia. Nonostante la linea da coupé rubi qualche centimetro di visibilità posteriore e spazio al bagagliaio (che si attesta sui 380 litri), l’esperienza a bordo resta premium e tecnologica.

Amici 2026: il ritorno a casa

Mentre la sua fedele compagna di viaggio la attende, Annalisa si prepara a vivere un momento di grande emozione. Sabato 21 marzo 2026 si accendono infatti i riflettori sul Serale di Amici 25 e per la cantante è un ritorno alle origini, un cerchio che si chiude dopo quel secondo posto ottenuto nel 2011 che le spalancò i cancelli del successo.

Annalisa assolve agli onori di super-ospite della prima puntata su Canale 5 in una serata ricca di novità, tra cui una giuria inedita con l’ingresso di Gigi D’Alessio accanto a Cristiano Malgioglio, Elena D’Amario e Amadeus, oltre allo sbarco di Alessandro Cattelan nel talent in un ruolo confezionato su misura. È il caso di dirlo: non esiste potenza più grande dell’equilibrio tra una solida struttura e la voglia di innovare continuamente.