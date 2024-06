Laureato in Giurisprudenza, è giornalista pubblicista che da sempre ama le auto. Ha sempre avuto la passione per il giornalismo automobilistico scrivendo sia di prodotto che di motorsport.

Fonte: RM Sotheby’s La Ferrari F12 tdf messa all'asta è un esemplare unico con optional per un valore di 70.000 euro

Che le supercar italiane abbiano qualcosa in più ormai è noto. I capolavori realizzati nella motor valley emiliana sono apprezzati in tutto il mondo: Ferrari, Lamborghini, Pagani e Maserati sono i nomi noti che fanno sognare non solo i più piccoli appassionati di 4 ruote, ma anche gli adulti che possono permettersi un bolide da sogno. Ultimamente, poi, sono sempre di più le Ferrari che vengono battute all’asta a prezzi da capogiro ed una di queste è un pezzo decisamente esclusivo.

Ferrari F12 tdf, prestazioni di alto livello

Quando si parla di Ferrari il solo nome evoca vetture sportive e prestazioni da pelle d’oca. Le creazioni della Casa di Maranello hanno segnato la storia dell’auto ed alcuni esemplari sono dei veri e propri pezzi unici che raggiungono quotazioni da capogiro. L’esempio è dato dalla vettura messa in vendita dalla casa d’aste RM Sotheby’s: la splendida Ferrari F12 tfd realizzata per omaggiare il Tour de France, la leggendaria gara di durata francese che vide la Ferrari protagonista assoluta durante gli anni ‘50 e ’60.

La gran turismo della Casa di Maranello si presenta con un look che nulla lascia all’immaginazione. Le forme sono muscolose e scolpite in galleria del vento per conferire all’auto la maggiore efficienza aerodinamica a tutto vantaggio delle prestazioni. Bastano alcuni dati per capire il grande lavoro svolto dai tecnici emiliani: rispetto alla F12 berlinetta, la tdf può garantire un carico aerodinamico di 230 Kg a 200 Km/h, ossia ben 107 Kg in più rispetto al modello di partenza.

Sotto il cofano batte il più classico dei motori del Cavallino, un V12 da 6.2 litri in grado di erogare la bellezza di 780 CV a 8.500 giri/min e di far raggiungere alla Ferrari F12 tdf la velocità di punta superiore a 340 Km/h. Volete altri dati? Lo 0-100 viene bruciato in appena 2,9 secondi, mentre per passare da 0 a 200 Km/h sono necessari appena 7,9 secondi. Non male per un marchio che entro il prossimo anno presenterà la prima Ferrari elettrica della sua storia.

L’esclusività del modello all’asta

Che le Ferrari siano oggetti preziosi ed ambiti dai collezionisti è cosa nota, ma è il mercato delle supercar e delle hypercar italiane da collezione a far registrare ultimamente cifre da capogiro. Il merito, ovviamente, è da attribuire alla rarità dei modelli, come nel caso della Lamborghini Veneno recentemente venduta ad un prezzo di 5 milioni di euro, o al palmares vittorioso come nel caso della splendida Ferrari 250 Testa Rossa.

La Ferrari F12 tdf messa in vendita da RM Sotheby’s è da considerarsi, però, un pezzo unico. Nonostante, infatti, siano state realizzate 799 unità, questa è soltanto una delle 100 dotata di guida a destra e l’unica al mondo dotata della speciale colorazione Azzurro La Plata. Questa livrea, utilizzata su una delle prime 250 GT LWB Tour de France, si caratterizza inoltre per una fascia tricolore presente sul cofano anteriore che richiama i colori della bandiera francese.

L’unicità degli esterni si riscontra anche all’interno dell’abitacolo. Il precedente proprietario, infatti, ha voluto realizzare in maniera sartoriale gli interni ed il tocco di esclusività si intuisce non appena si aprono le portiere. Qui si viene accolti da rivestimenti in pelle per plancia e sedili in colore Azzurro Santorini con cuciture rosse a contrasto, mentre la fibra di carbonio domina ed è presente nelle coperture sottoporta, nei coprimozzi e in tutti gli inserti del cruscotto.

Come se non bastasse RM Sotheby’s ha dichiarato il valore degli optional presenti sull’esclusiva Ferrari F12 tdf all’asta: ben 70.000 euro! Il costo è giustificato dalla presenza di accessori quali cerchi forgiati da 20 pollici diamantati, specchietti retrovisori in tinta con la carrozzeria, impianto di scarico sportivo, telecamera di parcheggio e sollevatore anteriore. Ovviamente nel computo totale deve essere inclusa la speciale livrea Azzurro La Plata realizzata su richiesta.

Il prezzo di vendita? Superiore al milione di euro e del tutto giustificato visto l’esclusività della vettura e l’elevato valore collezionistico. Se siete interessati sappiate che il contachilometri della F12 tdf segna soltanto 1.000 Km percorsi, un nulla. Tuttavia prima di potervi mettere al volante del vostro nuovo gioiello sarete obbligati ad effettuare un tagliando presso la stessa concessionaria Ferrari dove è stata acquistata.