Gli E-Skimo sono i primi sci elettrici al mondo e sono pensati per garantire un supporto durante l'escursionismo, riducendo lo sforzo necessario per la salita

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

E-Outdoor Anche gli sci diventano elettrici

Non si tratta di un pesce d’aprile: E-Outdoor, start up svizzera, sta lavorando allo sviluppo di un prodotto davvero unico nel suo genere. Si tratta di sci elettrici, una soluzione che ha l’obiettivo di rendere più facile muoversi sugli sci e fare escursionismo, superando l’ostacolo rappresentato dall’allenamento richiesto per poter svolgere questa particolare attività.

Un progetto concreto

In un periodo in cui le auto elettriche sono sempre più diffuse, pensare a un paio di sci elettrici non sembra più così fuori dal mondo ma appare quasi come una naturale evoluzione di un settore, quello degli spostamenti, che punta sempre di più sulla mobilità a zero emissioni. Il progetto di E-Outdoor sorprende per la sua unicità, però. A fine 2025, dopo quattro anni di ricerca e sviluppo, l’azienda ha lanciato E-Skimo. Per scoprire il funzionamento di questi sci elettrici è possibile dare un’occhiata all’account Instagram ufficiale, che vi lasciamo qui di sotto.

Il funzionamento degli sci è legato alla presenza di un sistema azionato da un motore elettrico che riconosce la posizione del piede. Quando il piede si solleva, infatti, il sistema di assistenza si attiva, in modo simile alla pedalata assistita delle ebike. La gestione può avvenire tramite un apposito bottone posizionato sui bastoncini tenuti dall’utente.

A gestire il funzionamento è un sistema IA che coordina le informazioni sulla posizione degli sci. Da notare che l’equipaggiamento pesa circa 2,8 chilogrammi per ogni sci e può essere staccato dopo l’uso per poter usare gli sci in modo tradizionale. In questo modo, è possibile ottenere un supporto durante la salita e poi effettuare la discesa a valle in modo autonomo.

Secondo l’azienda, E-Skimo è in grado di ridurre lo sforzo fisico fino al 30% e di aumentare fino all’80% la velocità di risalita. Al momento, il costo del pacchetto completo è di 4.500 franchi svizzeri (poco meno di 5.000 euro), circa 9-10 volte in più rispetto al costo medio di un normale paio di sci pensati per l’escursionismo.

E-Outdoor ritiene che il prodotto abbia potenzialità importanti, anche al di fuori delle zone alpine, rappresentando una soluzione ottimale in Scandinavia e in Nord America. L’azienda, quindi, ha intenzione di espandere il suo business in futuro, con l’obiettivo di rendere gli sci elettrici una realtà.

Un’idea nata durante la pandemia

Nicola Colombo, fondatore di E-Outdoor, in un’intervista alla RSI, la TV svizzera, ha raccontato il percorso che ha portato al debutto di E-Skimo, partendo dal debutto ed evidenziando quali sono gli obiettivi futuri. Ecco le parole dell’imprenditore: