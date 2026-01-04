Continua la crescita di BYD: la Casa ha chiuso il 2025 con ottimi dati sia in Italia che all'estero con un ulteriore passo in avanti che conferma gli obiettivi dell'azienda

Ufficio Stampa BYD BYD è sempre più protagonista del mercato

BYD si conferma come un vero e proprio punto di riferimento del mercato delle quattro ruote, in Italia, in Europa e in tutto il resto del mondo. La Casa cinese, che non ha mai nascosto la sua ambizione di crescere fino a diventare uno dei brand di riferimento del mercato, ha chiuso il mese di dicembre con ottimi risultati che attestano l’eccellente lavoro svolto nel corso dell’intero 2025. Andiamo ad analizzare i dati forniti dall’azienda stessa.

Grande protagonista in Italia

Per quanto riguarda il mercato italiano, BYD ha confermato di aver raggiunto:

3.347 vetture immatricolate nel mese di dicembre 2025; questo risultato permette al brand di entrare nella Top 10 dei costruttori dopo appena 15 mesi dal debutto nel nostro mercato

25.226 vetture immatricolate nel corso di tutto il 2025; il dato è dieci volte superiore a quello raggiunto dal brand lo scorso anno e consente a BYD di toccare un market share pari all’1,5%

I numeri parlano chiaro. BYD ha iniziato la sua scalata al vertice del mercato italiano, centrando i primi obiettivi di crescita e contribuendo all’incremento del peso delle auto cinesi nel nostro Paese. In particolare, i target sono stati raggiunti con una gamma composta quasi esclusivamente da veicoli elettrici e ibridi plug-in, confermando le potenzialità della Casa in termini di elettrificazione.

Nel canale Nuova Energia (Elettrico e Plug-in Hybrid), in particolare, BYD ha ottenuto una quota del 15,4% a dicembre e del 12,3% nel corso di tutto il 2025. Tra i modelli, inoltre, si segnala la performance della Seal U DM-i, che si è affermata come la prima vettura venduta in Italia con Super Hybrid Dual Mode Intelligent (DM-i) con 14.486 unità, quasi il doppio della seconda più venduta. Interessante anche la performance della Dolphin Surf che, in appena 6 mesi di disponibilità commerciale, ha conquistato la quinta posizione del segmento delle city car elettriche, con un totale di 4.563 vetture immatricolate.

Ricordiamo che potete consultare l’andamento delle vendite di nuove auto in Italia con il nostro approfondimento sulle immatricolazioni nel 2025 per il mercato italiano.

Una crescita globale

I dati forniti dall’azienda includono anche altre evidenze che confermano la crescita globale del mercato. In Europa, in particolare, BYD registra:

circa 7.770 unità in Inghilterra , entrando nella Top 10 dei costruttori a dicembre, e circa 51.500 unità nel corso del 2025

, entrando nella Top 10 dei costruttori a dicembre, e circa 51.500 unità nel corso del 2025 oltre 4.100 unità a dicembre e circa 23.360 unità nel 2025 in Germania , avvicinandosi sempre di più all’obiettivo dell’1% di quota

, avvicinandosi sempre di più all’obiettivo dell’1% di quota circa 3.200 unità a dicembre, con una quota del 3,1%, e circa 25.500 unità nel 2025 in Spagna

circa 2.700 immatricolazioni in Francia nel corso del mese di dicembre che portano il totale annuo a oltre 14.300 unità

Da segnalare, inoltre, che, considerando il mercato globale, BYD ha confermato di aver raggiunto quota 2,26 milioni di veicoli elettrici puri venduti nel 2025. Questo risultato consente all’azienda di conquistare la leadership mondiale nel settore. I numeri sono chiari. BYD rappresenta oggi un punto di riferimento assoluto del mercato e sta vivendo un programma di crescita significativo e destinato a garantire risultati importanti nel corso dei prossimi anni. L’obiettivo della Casa è entrare stabilmente nella parte alta di tutte le classifiche di vendita, puntando su modelli di qualità e, soprattutto, su tecnologie di elettrificazione. L’appuntamento è fissato ai prossimi mesi per verificare quale sarà l’andamento delle vendite di BYD nel corso del 2026.