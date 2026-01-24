Temperature sotto zero, filtri a rischio e partenze complicate: perché l’additivo diesel non è più un optional quando fuori fa veramente freddo

123RF Additivi per motori diesel: perché sono utile con le temperature basse

Quando il termometro scende sotto lo zero, guidare un’auto diesel diventa una vera sfida. I motori a gasolio, soprattutto quelli più recenti ma anche molti veicoli d’uso quotidiano, non amano il freddo intenso: il carburante tende a gelare, i filtri si ostruiscono, la partenza a freddo rallenta e le prestazioni calano. In questi giorni, con il gelo che attanaglia il Nord Italia e le prime gelate che raggiungono anche regioni centrali e meridionali, gli automobilisti più prudenti guardano con attenzione a un alleato spesso sottovalutato: gli additivi diesel invernali.

Perché andrebbero utilizzati

Questi prodotti, facilmente reperibili presso distributori, negozi di ricambi o stazioni di servizio, non sono una semplice precauzione. Servono ad abbassare il punto di congelamento del carburante, mantenendolo fluido anche a temperature molto basse. In pratica, impediscono la formazione di cristalli di paraffina che possono bloccare la pompa di alimentazione o intasare il filtro del carburante, problemi concreti quando le colonnine di mercurio scendono sotto lo zero, come sta accadendo in Piemonte, Lombardia, Veneto, Trentino e Friuli.

L’uso degli additivi va previsto prima di fare rifornimento nelle giornate più fredde. Proteggono il motore, rendono più rapida la partenza a freddo e riducono il rischio di danni costosi. Molti prodotti hanno anche funzione detergente: aiutano a mantenere puliti iniettori e pompe, allungando la vita del motore e ottimizzando i consumi.

I prodotti più comuni

Sul mercato ci sono diverse tipologie di additivi. I più comuni sono quelli antigelo, studiati per rendere il carburante più fluido a basse temperature. Basta una dose nel serbatoio prima del pieno per garantire che il gasolio non si addensi. Esistono poi prodotti pensati per sciogliere eventuali depositi di paraffina già presenti, evitando intasamenti improvvisi del filtro. Alcuni additivi combinano più funzioni: protezione antigelo, detergenza e miglioramento delle prestazioni del motore, offrendo una soluzione completa per chi vuole viaggiare senza preoccupazioni.

I benefici sono immediati: il motore parte senza fatica anche al mattino più freddo, la fluidità del carburante mantiene costanti le prestazioni e il sistema di alimentazione subisce meno stress. In giornate di gelo prolungato, questo significa minor rischio di guasti, consumi più regolari e maggiore sicurezza su strada.

Quando vanno adoperati

È importante non aspettare la prima gelata: il momento giusto per trattare il serbatoio è prima dell’ondata di freddo. La dose va rispettata secondo le istruzioni, e il prodotto va versato direttamente nel serbatoio prima del pieno, così da assicurare un’efficace miscelazione con il carburante. Chi vive o viaggia al Nord, nelle vallate alpine o nelle zone interne dove le temperature scendono rapidamente, trova negli additivi diesel un alleato indispensabile.

Ma anche al Centro e al Sud le prime ore del mattino possono portare brina e gelo: un trattamento preventivo evita problemi di avviamento e protegge l’affidabilità del motore. Guidare con il freddo intenso senza un additivo significa esporsi a rischi concreti: carburante gelato, filtro intasato, partenza difficoltosa e stress meccanico. Usare gli additivi invece significa affrontare le strade ghiacciate con il motore pronto, consumi sotto controllo e sicurezza garantita, senza dover modificare le proprie abitudini di guida o rischiare danni costosi.