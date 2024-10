BMW ha tolto i veli alle sue nuove versioni dei super scooter BMW C 400 X e C 400 GT. Dotazione di alta classe per questi due modelli di media cilindrata

Quando si parla di BMW si pensa subito ai possenti SUV o alle eleganti berline che da anni produce e hanno fatto innamorare mezza Europa. La Casa bavarese però è da molto tempo leader anche nel settore delle moto e degli scooter. Proprio in quest’ultimo segmento il Marchio tedesco ha presentato due gradite novità: il BMW C 400 X e il BMW C 400 GT. Parliamo di due modelli di fascia premium di medie dimensioni che promettono faville.

A battere sotto il “petto” di questi due scooter c’è l’ormai collaudato motore monocilindrico che riesce a sprigionare una potenza massima di 25 kW (34 Cv) a 7.500 giri/minuto e una coppia massima di 35 Nm a 5.750 giri/minuto. Troviamo poi una trasmissione CVT a variazione continua e un braccio oscillante powerset. Sono entrambi omologati EU5+, quindi risultano essere ideali per la mobilità cittadina.

Dotazione tecnologica da top

In questi due modelli troviamo di serie il BMW Motorrad ABS Pro. Inoltre sono entrambi dotati di frenata assistita e grazie al sistema ABS Pro il comportamento di questi scooter in curva è sempre impeccabile evitando pericolosi bloccaggi delle ruote o il sollevamento del veicolo in caso di brusche frenate. A tutto ciò si unisce poi il sistema Dynamic Brake Control (DBC), che offre un’elevata sensibilità di frenata. Sia sul C 400 X che sul C 400 GT troviamo un’ampia dotazione di serie come il controllo dinamico di trazione (DTC) e il controllo della coppia di trascinamento del motore (MSR).

BMW però ha deciso di accontentare anche gli amanti della tecnologia con un grande display di serie TFT da 6,5 pollici. Grazie all’app BMW Motorrad Connected inoltre è possibile collegare lo smartphone allo scooter. Con l’opzione Connectivity Pro, invece, è possibile dotare il BMW C 400 GT anche di un grande display da 10,25 pollici. Nel vano portaoggetti è anche possibile ricaricare il telefono.

Le versioni

Questi scooter ora hanno a disposizione maggiore spazio per depositare gli oggetti sotto la sella. Il volume di stivaggio, infatti, è aumentato di 3 litri nel BMW C 400 X, mentre in quello GT, contando anche le tasche anteriori si arriva addirittura a 12 litri in più. Inoltre il BMW C 400 GT è dotato di serie di un parabrezza regolabile e può ricevere un portapacchi come optional. A livello estetico, oltre alla versione base Blackstorm metallic con sella nera/grigia e cerchi neri, la X è disponibile anche nella variante Rugged.

Quest’ultima versione ha la carrozzeria Kalamata metallic matt e cerchi, nastri e pneumatici rossi. Troviamo poi pinze dorate anteriori, parabrezza oscurato, sella rossonera, inserti della pedana in acciaio inox. Per quanto concerne invece il BMW C 400 GT, invece, è disponibile anche la variante Exclusive con colore carrozzeria Diamondwhite metallic, cerchi dorati e nastri e sella neri. Ci sono poi altri accessori che BMW mette a disposizione dei propri clienti e sono visibili sul sito ufficiale del Marchio. Questi due scooter offrono una valida soluzione per la città pur mantenendo una dotazione premium degna di una moto. Per quanto concerne il prezzo infine per il momento non si sa se manterranno o meno il costo dei precedenti modelli.