La transizione di Honda è servita: look aggressivo e tecnologia elettrica per i progressisti green. La EV FUN Concept si è messa alla prova negli ultimi test su strada

Ufficio Stampa Honda La prima moto elettrica di Honda: EV FUN Concept

Camuffata con quel tocco futuristico sembra uscita da un manga giapponese. Nel Paese del Sol Levante si continua a investire in soluzioni alla spina che possano coinvolgere i centauri di domani. Difficilmente la vecchia guardia che ha guidato una Hornet si farà ammaliare dai dati di una naked elettrica, ma i tecnici della Honda stanno delineando le linee della futura gamma, in pieno rispetto delle normative che limiteranno la vendita dei veicoli termici.

L’EV FUN Concept, immortalata durante i test su strada in Europa nelle fasi di sviluppo, è stata presentata lo scorso anno all’EICMA. Si tratta di una naked di media cilindrata con una batteria fissa compatibile con lo standard automobilistico di ricarica rapida CCS2. Gli ingegneri della Honda hanno deciso di sposare l’ideologia green con un tocco di brio. La mobilità sostenibile e a zero emissioni dovrà passare attraverso il piacere di guida, senza discostarsi troppo dalle esigenze stilistiche degli appassionati.

La prima moto elettrica di Honda

L’obiettivo dell’ingegnere Masatsugu Tanaka, apparso come pilota nel teaser della EV FUN Concept, è produrre la moto numero uno al mondo. Dopo una lunga e brillante carriera nel mondo delle due ruote, il tecnico giapponese ha deciso di accettare la sfida più ardua. Nel corso della sua carriera ha svolto il ruolo di Test Project Leader, dal 1998 al 2006, e in pochi possono vantare la sua esperienza. Ha ottimizzato moto leggendarie del marchio dell’Ala dorata come CBR600F, CBR600RR, CBR1000RR Fireblade e Gold Wing. Dal 2006, nel ruolo di Deputy Large Project Leader, ha condotto lo sviluppo di altri modelli passati alla storia, tra cui VFR800F, VFR1200F, Crosstourer, Africa Twin e NT1100.

Tanaka-san ha colto al volo la possibilità di diventare il responsabile dello sviluppo e dei test dinamici all’interno del dipartimento della Casa di Tokyo dedicato all’elettrificazione. Il primo modello elettrico della storia della Honda è improntato sul divertimento. Per questo sono stati coinvolti giovani appassionati e tecnici per raggiungere un perfetto equilibrio tra agilità, piacere di guida e autonomia. La EV FUN Concept dovrà lasciare gli appassionati a bocca aperta, non facendo rimpiangere le sorelle termiche.

Parole ai tecnici

“Abbiamo sviluppato la prima moto elettrica Honda seguendo il principio chiave ‘Be the Wind’. Offre una guida fluida e silenziosa unica tra i modelli EV e un senso di integrazione con il mezzo, capace di far sentire il pilota un tutt’uno con il vento”.

Le parole di Tanaka-san fanno ben sperare. La mancanza di un sound distintivo su di una sportiva che fa della qualità ciclistica il suo punto di forza potrebbe rappresentare un punto debole, ma se il “fun factor” verrà conservato si aprirà una nuova era per Honda.