Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio Moto Guzzi in esposizione al Museo di Mandello del Lario

Moto Guzzi Open House e Motoraduno Internazionale Città dei Motori aprono le porte oggi, anche il 2024 vede Mandello del Lario protagonista di questo evento unico, che attira motociclisti da tutto il mondo. Una quattro giorni davvero pazzesca per chi ama l’Aquila dalle ali spiegate, ma anche per coloro che hanno voglia di visitare il bel paese che sorge sulle rive del Lago di Como durante questi giorni di festa, colmo di appassionati, motociclisti e gente che riempie le vie col rombo dei motori. Dal 12 al 15 settembre l’imperdibile evento permette ai visitatori di ammirare modelli unici esposti al museo adiacente alla fabbrica (e non solo) di partecipare a eventi culturali, musicali, gastronomici e non solo.

La tradizione di Mandello del Lario

La passione per la Moto Guzzi lega anche noi di Virgilio Motori a Mandello del Lario, anche perché io ci vivo e da sempre vivo a 360 gradi questo fantastico evento: il Motoraduno Guzzi. Moto Guzzi Open House, che negli anni ha cambiato nome, oggi viene organizzato con il Motoraduno Internazionale Città della Moto Guzzi.

Fonte: Laura Raso

Un weekend lungo e bellissimo, ogni via sarà animata da iniziative legate alla Moto Guzzi e a quella tradizione che dal 1921 (si celebrano nel 2024 i 103 anni di storia del brand) dà risalto a Mandello del Lario, conosciuta ormai in tutto il mondo, e non solo da chi la Moto Guzzi ce l’ha nel cuore. Uno dei marchi italiani leggendari e storici, il programma di attività che quest’anno saranno organizzate in paese è davvero fitto, come sempre, e consentirà a chiunque di divertirsi, anche ai più piccini.

Il programma

Apertura delle danze già da oggi, giovedì 12 settembre, dove tutti i turisti presenti a Mandello del Lario possono prendere parte al Moto Tour dei musei e del Lario, chiaramente anche il Museo della Moto Guzzi, che si trova proprio nel complesso che ospita lo stabilimento del brand, apre le porte ai visitatori e consente anche di provare i nuovi modelli, con test ride dedicati e organizzati su prenotazione.

In tutte le piazze di Mandello è organizzata un’iniziativa differente, concerti musicali, punti ristoro aperti sempre e a tutti, racconti di viaggi e avventure in moto. Ma non solo: nella famosa Officina del Ripamonti, dove Carlo Guzzi realizzò il suo primo prototipo e dove sorge un enorme murales dedicato, ci sarà festa per tutti.

Fonte: Giovanni Trincavelli - Antica Officina Ripamonti

Questi giorni sono magici per Mandello del Lario e chi la visita, perché consentono di scoprire ogni piccolo angolo del paese, ogni segreto legato allo stabilimento, quanto la Moto Guzzi ha fatto nella storia di questo territorio e continua a fare, nonostante le cose in questo secolo siano chiaramente cambiate e si siano evolute. Hanno anche preso il via i lavori di ammodernamento della fabbrica che ancora oggi sorge proprio nello stesso identico posto in cui è nata nel 1921, non si è mai spostata di lì, in via Emanuele Parodi (dedicata a chi in quel progetto ha creduto sin dall’inizio e ha finanziato l’inizio di una vera e propria era).

Sarà poi la volta del venerdì, domani la fabbrica sarà aperta quasi totalmente per le visite, tutti coloro che si immergeranno nel cuore dello stabilimento potranno assaporare quello che è stato il passato glorioso del brand italiano e potranno vedere coi loro occhi i ben otre 150 modelli esposti, ammirando quello che la Moto Guzzi è stata in passato ma anche quello che è oggi e che cosa potrà diventare ancora in futuro.

Il paese è già gremito di persone, ogni via è colma di moto e non solo. Tutti in questi giorni avranno l’occasione di portarsi a casa souvenir e ricordi del merchandising del marchio dell’Aquila ad ali spiegate. Le Moto Guzzi V7, V85, Stelvio, vere e proprie icone del marchio.

Una giornata, quella di venerdì 13 settembre, all’insegna di tantissime iniziative per tutti. Si continuerà poi anche sabato 14 settembre, giornata speciale per il Motoraduno Guzzi, infatti la Piazza Italia sarà teatro di una sfilata intitolata Moda e Motori, non c’è quindi bisogno di spiegazioni: abiti da sposa e Moto Guzzi faranno da padroni all’evento. Ma un momento speciale sarà dedicato anche ai più piccoli, infatti verranno organizzati dei test ride per i bambini, che potranno provare per la prima volta (o anche no) le mini moto elettriche e divertirsi saltando sui giochi gonfiabili. La sera sono previsti ancora concerti musicali, che intratterranno grandi e piccini, mandellesi e soprattutto turisti e motociclisti che sono arrivati a Mandello del Lario da ogni parte del mondo. Tanti i visitatori storici e iconici, moltissime anche le nuove presenze ogni anno, e davvero la provenienza svaria tra America, Germania, Svizzera, Austria, Australia, Nuova Zelanda, Europa del nord e molto altro ancora.

Fonte: Ufficio Stampa Gruppo Piaggio

E per finire poi domenica 15 settembre si terrà l’estrazione della lotteria del Motoraduno, organizzata ogni anno in occasione dell’evento e aperta a tutti. Il primo premio come sempre sarà una fiammante e nuovissima Moto Guzzi, quest’anno in particolare un’edizione speciale della V7 Stone. E ancora test ride, visite al Museo e stand per concludere la quattro giorni mandellese più attesa dell’anno. Sul sito ufficiale è possibile leggere il programma completo dell’evento, di seguito alcuni degli appuntamenti imperdibili a Mandello. Tutti i giorni:

9:30 – 18:30 visite libere al Museo Moto Guzzi;

9:30 – 18:30 test ride Moto Guzzi;

9:30 – 18:30 shop Moto Guzzi.

Sabato e domenica inoltre:

9:30 – 18:30 visite libere alla Galleria del Vento e all’Assemblaggio Motori.

Altre iniziative speciali venerdì:

9:00 – 13 e 13:30 – 17 visita alla Torre medievale di Maggiana;

8:00 – 19 Mercatino dell’Aquila nel Piazzale della Biblioteca in via Manzoni.

E nella giornata di sabato infine: esposizione Moto Storiche e accensione motori in Piazza Leonardo da Vinci, oltre all’esposizione Motocarri Oratorio all’oratorio di San Lorenzo, Piazza Giovanni XXIII.