Per una mobilità meno impattante sull'ambiente, senza scendere a compromessi in termini di qualità, nasce il sofisticato scooter elettrico spagnolo Ray 7.7

Nato a Barcellona per dominare la giungla urbana, lo scooter elettrico Ray 7.7 si impone come un bolide nella sua categoria. Realizzato in uno stile accattivante, dotato di tecnologie evolute e dalle performance sorprendente, è il compagno di viaggio ideale in qualsiasi contesto. Con stile e senza compromessi, ha il potenziale adatto a soddisfare pure chi ama partire in lunghe spedizioni. Nessuna attitudine off-road, of course, ma nei tragitti abbastanza lunghi sa farsi rispettare.

“Cuore” green

A muoverlo un propulsore elettrico da 11 kW di potenza nominale e 17,5 kW di picco, capace di regalare uno sprint bruciante e 125 km/h di velocità massima. Che si tratti di sfrecciare tra le auto o di godersi gite fuori porta, non teme rivali. Per quanto riguarda la batteria, essa ha una capacità di 7,7 kWh, tradotti in un’autonomia massima di 150 km, una vera rarità nel panorama delle due ruote a zero emissioni. La batteria al litio da 87 Ah impiega appena un paio d’ore a ricaricarsi.

Inoltre, recupera energia mediante l’innovativo Kinetic Energy Recovery System (KERS) o sistema di frenata rigenerativa. Dimenticatevi di rimanere con la perenne ansia di rimanere a piedi: il Ray 7.7 vi porterà ovunque vogliate, senza stress e nella massima tranquillità. Quella della scarsa percorrenza costituisce ancora oggi una delle maggiori criticità lamentate sui mezzi full electric.

Non vale soltanto in riferimento a tali veicoli, dove, peraltro, si sono compiuti dei progressi. Lo notiamo soprattutto in quelle vetture realizzate da produttori specializzati nelle BEV, dotate di competenze, esperienza e strumenti appropriati ad abbattere i vecchi limiti. L’esempio più eclatante, circoscritto tra gli esemplari a noi familiari, è forse costituito dalla Tesla Model 3 Long Range.

In Cina il discorso, infatti, cambia, avendo avuto Pechino la lungimiranza di attivarsi in anticipo rispetto alla concorrenza occidentale. La lungimiranza nelle decisioni strategiche è stata, del resto, la molla dietro alle misure emanate contro il colosso orientale, su tutti l’inasprimento dei dazi, seppur poi corretti al rbasso.

Illuminazione ottimale

Sugli scooter elettrici non capita quasi mai di sentire certi progetti. Potenza e autonomia caratterizzano, però, il Ray 7.7, il mix ideale tra prestazioni, sicurezza e tecnologia. Freni a disco anteriori e posteriori assicurano una frenata potente e precisa in qualunque condizione. A prescindere dalla tipologia di strada percorsa e dal clima, riesce a cavarsela.

Siccome la visibilità incide in maniera determinante sulla facilità di guida, viene implementato l’impianto di illuminazione Full LED, un buon alleato specie nelle ore notturne. Il cruscotto digitale consente di monitorare le informazioni di guida all’istante, mentre la connettività Bluetooth di collegare il mezzo allo smartphone per un’esperienza smart. Senza togliere le mani dal manubrio si naviga tra le strade della città, gestisce le chiamate e la musica.

A livello di design, lo scooter elettrico Ray 7.7 non passa affatto inosservato. Il comparto grafico sviluppato dal centro stile appaga l’occhio e, in parallelo, risponde a esigenze funzionali. Infatti, il baricentro basso e le gomme larghe garantiscono una stabilità impeccabile persino nelle curve molto strette. Unico “neo”, il prezzo: 9.900 euro, che lo colloca tra i modelli di fascia alta.