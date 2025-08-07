Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Il campionato italiano di calcio sta per cominciare. Il fischio di inizio è previsto nel weekend del 23-24 agosto 2025, mentre la conclusione si avrà il 24 maggio 2026. L’azione sul rettangolo di gioco non mancherà con 19 squadre che proveranno a scucire lo scudetto dalle maglie azzurre del Napoli. La formazione partenopea proverà a confermarsi, facendo leva sull’entusiasmo per i nuovi acquisti e sulla conferma in panchina di Antonio Conte.

Il Gruppo Volkswagen ha siglato con la Lega Serie A un accordo inedito. Il costruttore di Wolfsburg diventerà il primo Official Automotive Partner del campionato italiano. Volkswagen sarà protagonista negli incontri più importanti in programma, con una presenza mediatica impattante nei contenuti televisivi e nelle principali piattaforme digitali. Volkswagen si inserirà nei momenti centrali nelle partite, con un elevato audience, per pubblicizzare i modelli della gamma e i servizi.

Sinergia tra due brand di grande valore

Andrea Alessi, Brand Manager di Volkswagen Italia, ha annunciato che la partnership accrescerà la connessione con milioni di tifosi in tutta Italia, impattando sulle sfide future. In qualità di Official Automotive Partner & Technology Partner, la Casa teutonica si assicurerà un engagement sempre più forte con gli appassionati. Di recente VW ha celebrato in grande stile i 50 anni di una sua icona.

L’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo, ha dichiarato: “Siamo particolarmente soddisfatti di accogliere tra i nostri partner un brand globale come Volkswagen. Per la prima volta ci doteremo di un Automotive Partner, che ci accompagnerà nelle partite più prestigiose e nei grandi eventi che realizzeremo nelle prossime stagioni. Questa collaborazione rappresenta un’ulteriore opportunità di crescita commerciale, proseguendo nello sviluppo del nostro marchio e confermando l’attrattività del calcio italiano a livello internazionale, grazie alla nostra capacità di valorizzare al massimo ogni momento della partita. A partire da questa stagione il marchio Volkswagen, universalmente riconosciuto per affidabilità e innovazione, sarà protagonista anche a livello editoriale, associato in ogni match alle grafiche televisive dedicate alla misurazione dei chilometri percorsi in campo dai calciatori“.

Andrea Alessi, Brand Manager di Volkswagen Italia, ha aggiunto: “Questo è un ulteriore, importante passo nella nostra strategia di presenza nel mondo del calcio. Uno sport molto popolare e amato, e che come Volkswagen promuove valori di lavoro di squadra, performance e innovazione. Questa collaborazione ci permetterà di aumentare la nostra connessione con milioni di appassionati in tutta Italia, trasmettendo loro la nostra visione di un futuro più sostenibile anche attraverso il mondo dello sport“.

Come cambia la nuova Seria A

I risultati della partnership tra il campionato nostrano e il marchio VW sono da tenere sotto osservazione. In campo scenderanno le big del calcio italiano che hanno cambiato allenatori. Toccherà a Cristian Chivu sostituire Simone Inzaghi alla guida dell’Inter. Il Milan ha scelto Massimiliano Allegri, reduce dall’esperienza fallimentare alla Juventus. L’Atalanta ha voluto fortemente Juric. La Roma, invece, si affiderà a Gasperini. La Juventus, dopo le dimissioni di Motta, ha confermato Igor Tudor. Occhi puntati anche su Stefano Pioli alla Fiorentina e sul ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio. Tutti contribuiranno ad accrescere lo show, nel segno anche di Volkswagen. L’obiettivo dichiarato è quello promuovere e sostenere lo sport più amato d’Italia.