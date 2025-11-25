Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Black Friday Mazda: extra sconti su 8 modelli della gamma

Il Black Friday non è più soltanto l’occasione per cambiare smartphone o mettere le mani su una TV nuova. Da qualche anno, anche il mondo dell’auto si è inserito in questo filone di offerte, e il 2025 non fa eccezione. Tra i marchi più attivi c’è Mazda, che lancia una promozione valida fino al 6 dicembre e che punta a rendere più accessibile gran parte della gamma, grazie a sconti extra e finanziamenti agevolati.

Un’iniziativa che arriva in un momento particolarmente sensibile per il settore: tra rincari generalizzati, crisi delle materie prime e una domanda ancora fragile sulle elettriche, ogni incentivo potrebbe fare la differenza. Mazda lo sa bene e si presenta al Black Friday con un pacchetto di vantaggi extra che si somma alle offerte già in corso.

I dettagli dell’offerta

L’arma principale di Mazda per questo Black Friday è un extra sconto fino a 1.500 euro, cumulabile con tutte le promozioni, inclusi ecoincentivi. Non solo: per chi sceglie il finanziamento tramite la formula ufficiale della casa, arriva anche un minitasso del 3,99% (TAEG 5,72%). L’idea è semplice: abbattere la barriera d’ingresso per chi vuole acquistare un modello nuovo, sia esso a benzina, ibrido o plug-in, senza dover affrontare subito un esborso impegnativo o finanziamenti pesanti. Gli extra bonus Mazda si sommano inoltre agli incentivi governativi, ancora disponibili per alcune categorie di vetture a basse emissioni.

Il risultato è una combinazione che, sulla carta, permette di configurare un’auto nuova con un risparmio complessivo significativo, soprattutto su alcuni modelli chiave della gamma.

Le vetture coinvolte

Mazda ha deciso di non limitare la promozione a un paio di modelli, ma di estenderla a gran parte della sua gamma. In totale parliamo di otto vetture, ognuna con la propria tecnologia e il proprio target di pubblico.

Mazda2 Hybrid: la citycar più efficiente della famiglia, nata dalla collaborazione con Toyota, resta una delle scelte più logiche per chi vive in città e ha bisogno di contenere consumi e costi di gestione. Il sistema ibrido full la rende particolarmente appetibile per chi fa tanta guida urbana;