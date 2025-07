Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Getty Images La nave cargo BYD rilascia migliaia di EV in Italia

BYD punta a fare la voce grossa nel Vecchio Continente con novità all’avanguardia, seguendo il diktat elettrico. Il major del Paese del Dragone Rosso ha superato Tesla e ha realizzato una serie di navi cargo in grado di raggiungere qualsiasi angolo della terra.

La “Xi’an”, lunga 219 metri e larga 37, è fra le navi più grandi del mondo per il trasporto delle vetture ed è stata inaugurata poco meno di un mese fa. É partita subito dopo il varo ed è sbarcata per la prima volta nel nostro porto, alla Sponda est di Cilp, la Compagnia impresa lavoratori portuali. Imponente e riconoscibile per l’ampia scritta rossa e bianca, ha fatto ingresso ieri pomeriggio, poco dopo le 14, nel porto di Livorno. Ben 2.350 vetture sono state rilasciate da BYD. Se vi sembra un dato stupefacente, dovrete tenere a mente che sulla “Xi’an” erano presenti oltre settemila veicoli.

Il viaggio della BYD in Italia

Partita da Shenzen, il mastodontico scafo è passato attraverso il canale di Suez, per raggiungere Italia, Spagna, Regno Unito e Belgio. BYD ha commercializzato Dolphin Surf, Atto 3, Frigate 07 e Song L, lanciando un segnale alla concorrenza. Il major cinese ha assurto una posizione apicale tra i marchi di EV più venduti in Italia, con 1.916 immatricolazioni e una quota dell’1,44%.

“Con un totale di 2.535 immatricolazioni tra passenger car e veicoli commerciali leggeri – ha annunciato BYD in un comunicato ufficiale – il marchio ha raggiunto una quota di mercato in Italia dell’1,7% e un solido +12,8% rispetto al mese precedente. Nel cumulato annuo, la crescita è altrettanto significativa: con 10.819 vetture immatricolate, BYD registra un aumento di oltre diecimila unità rispetto al primo semestre del 2024, consolidando la propria presenza e l’impatto sul mercato nazionale“.

La forza ineguagliabile di BYD

Il marchio cinese sta registrando ottimi risultati con la Dolphin Surf. In soli due mesi l’utilitaria full electric ha superato i 1.200 ordini in Italia, diventando già una serie competitor per la FIAT. La scelta di arrivare a Livorno non è stata causale. Il porto toscano rappresenta un punto di riferimento nel Mediterraneo. Il retroporto, il “Faldo” e l’Interporto “Amerigo Vespucci” vantano ampi spazi per stoccare i veicoli. I presenti sulle banchine sono rimasti meravigliati per le mega-navi di BYD.

Con una crescita esponenziale a livello globale, il mercato europeo risulta un territorio chiave per il costruttore cinese. Nei prossimi mesi arriveranno puntuali nuovi sbarchi. L’obiettivo è ritagliarsi uno spazio sempre più importante, grazie alla diffusione di auto full electric. Persino le navi sono green con l’alimentazione GPL per inquinare meno, toccando i 19 nodi di velocità massima. Risulterà difficile frenare l’ascesa di un marchio che è cresciuto a un ritmo insostenibile per la concorrenza. Con una quota complessiva sul mercato mondiale del 23% nei veicoli elettrici, BYD ha fatto registrare dei numeri da record lo scorso anno. Con 107,2 miliardi di dollari contro i 97,7 miliardi di dollari della Tesla, è diventato il primo produttore al mondo di EV, puntando forte anche sulle ibride. L’utile netto di BYD ha raggiunto i 5,55 miliardi di dollari nel 2024 e potrebbe schizzare ancora più in alto alla fine di quest’anno.