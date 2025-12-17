Le migliori e-bike da trekking 2025: prezzi e caratteristiche

Negli ultimi anni le e-bike – o biciclette a pedalata assistita – si sono imposte come uno dei prodotti di maggiore successo nel mercato della mobilità su due ruote in Italia.
Tra le categorie di e-bike più apprezzate dagli utenti ci sono quelle da trekking, sempre più potenti, autonome e curate dal punto di vista estetico. Dai modelli entry-level alle soluzioni premium con cambi automatici, la selezione offre alternative per ogni esigenza: dalla mobilità quotidiana alle lunghe escursioni.
A chi serve una e-bike da trekking
La trekking e-bike sono perfette per chi cerca una bici ”polivalente”: tragitti casa-lavoro, gite nel weekend, vacanze cicloturistiche, uso quotidiano con borse e carichi. Molti modelli offrono portapacchi, parafanghi e una posizione di guida comoda: una vera compagna di viaggio.
La posizione eretta, le sospensioni morbide e i pneumatici larghi rendono queste e-bike particolarmente confortevoli anche per persone con: mal di schiena, ginocchia affaticate, necessità di una posizione più rilassata. È ideale per chi vuole tornare a pedalare dopo tempo, riprendere forma fisica o pedalare in gruppo senza rimanere indietro.
Il metodo di ITQF per la scelta della migliore e-bike
Scegliere una e-bike da trekking richiede attenzione ad alcuni elementi tecnici fondamentali. Per questo motivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) gestisce il più grande centro di test per e-bike in Europa e ogni anno esamina i nuovi modelli in laboratorio, su pista e sul campo. Le biciclette, fornite direttamente dai produttori, vengono testate gratuitamente per due settimane e poi restituite.
Ogni e-bike viene valutata attraverso oltre 20 parametri di laboratorio (come peso, autonomia, potenza frenante e stabilità termica del motore) e più di 40 criteri pratici, tra cui comfort, stabilità, facilità d’uso e qualità costruttiva.
I risultati dei test dell’ Istituto Tedesco di Qualità e Finanza
Di seguito presentiamo i risultati del prestigioso Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Scopriamo insieme quali sono le regine del test, quali modelli offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, e quali innovazioni tecnologiche stanno trasformando il modo in cui pedaliamo.
- Tenways Ago Air
Un modello che sorprende per rapporto qualità-prezzo. La Tenways Ago Air adotta un motore centrale Tenways Mid-Drive da 80 Nm e batteria integrata da 560 Wh, garantendo un’autonomia più che soddisfacente. Linee snelle, display a colori e un’ottima integrazione con l’app proprietaria rendono questa bici moderna e accessibile. È proposta in taglia unica e tre colori. Perfetta per chi vuole entrare nel mondo trekking elettrico senza spendere troppo.
- Sunn Rage Allroad
La Rage Allroad è un vero SUV elettrico: robusta, moderna e con un design sportivo. Il motore Bosch Performance Line e la batteria Powertube da 625 Wh offrono efficienza e ottime prestazioni anche in percorsi impegnativi. La forcella da 130 mm, il passaggio cavi interno e il portapacchi la rendono adatta all’uso quotidiano. Un modello versatile e ben equipaggiato.
- Pegasus Premio EVO 10 Lite
Una trekking per lunghe percorrenze, ideale per turismo e uso quotidiano. Il motore Bosch Performance Line CX Gen5, unito alla batteria da 800 Wh, garantisce grande autonomia. Il cambio Shimano Cues a 10 rapporti è fluido e ben calibrato, mentre la posizione di guida è comoda grazie al manubrio alto. Unico assente: un reggisella ammortizzato, ma resta una delle migliori scelte per comfort e prestazioni.
- Hercules Tessano HD I-F5
Una tourer robusta e comodissima, con doppia batteria integrata (1.040 Wh complessivi!). Il potente motore Panasonic GX Ultimate Pro FIT assicura una spinta importante; il cambio al mozzo Shimano Nexus a 5 marce è ideale per viaggi rilassati. Perfetta per chi vuole affrontare lunghi percorsi senza preoccuparsi dell’autonomia.
- Hohe Acht Grandamo Tereno
Un vero SUV elettrico, dotato di motore Shimano EP801 ad alta coppia e cambio elettronico Shimano XT Di2 a 12 velocità. La forcella pneumatica da 100 mm e gli pneumatici larghi da 27,5″ la rendono pronta anche per sterrati e percorsi più tecnici. L’equipaggiamento è ricco, e il prezzo risulta competitivo per le caratteristiche offerte.
- KTM Macina Style 810 Di2
Una e-trekking elegante e tecnologica. Utilizza il motore Bosch Performance Line CX Gen5 con batteria da 800 Wh e cambio Shimano Cues Di2 a 11 marce. Comfort elevato grazie alla forcella pneumatica e al supporto parallelogramma. Ottima anche la visibilità notturna grazie al faro LED con abbaglianti integrati. Cura estetica ai massimi livelli con cablaggio completamente nascosto.
- Bulls Cross Lite EVO Carbon
Una rarità nel segmento trekking: telaio in carbonio super leggero (solo 24,9 kg totali). Equipaggiata con Bosch Performance Line CX Gen5 e batteria da 800 Wh, offre autonomia elevata e agilità sorprendente. Il cambio Shimano Deore a 10 marce completa un modello pensato per chi cerca prestazioni top e peso minimo.
- Rose Mayor Plus 3 HighStep
Telaio in alluminio rifinito con grande cura, saldature lisce e dettagli premium. Monta il Bosch Performance Line CX con batteria da 750 Wh e un cambio automatico Enviolo Automatiq per una pedalata sempre fluida e alla cadenza preferita. Perfetta per chi cerca comfort e tecnologia senza rinunciare alla sportività.
- Rose Mayor Plus 3
Versione più sportiva della HighStep, con la stessa base Bosch Performance CX + batteria 750 Wh, ma ottimizzata per un uso su asfalto. Il mozzo Enviolo Automatiq offre cambi di marcia impercettibili e un’esperienza rilassante. La forcella pneumatica e il supporto a parallelogramma migliorano ulteriormente il comfort.
- Hercules Robert HD I-F360+
Una trekking per carichi importanti: supporta fino a quasi 150 kg. Motore Bosch CX Gen5, batteria da 800 Wh e cambio Enviolo Automatiq integrato, ideale per chi cerca una bici stabile, robusta e confortevole. Prestazioni eccellenti anche in salita.
- Kalkhoff Entice 5+ Excite ABS
Un’e-SUV completa, sicura e votata al comfort. Dotata di freni ABS Tektro, motore Bosch CX e batteria da 800 Wh. La forcella da 120 mm e gli pneumatici larghi migliorano il controllo anche su sterrato. Include display Kiox 500 e un cambio a 11 rapporti con ampia gamma.
- Hercules Futura I-P9
Una trekking innovativa grazie all’unità motore-cambio Pinion MGU E1.9 con 9 marce integrate e rapporto del 568%. Il design è estremamente pulito: motore, batteria e cambio sono alloggiati nel tubo obliquo, e al posteriore resta solo la cinghia. Potente, ordinata e molto moderna.
