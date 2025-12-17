Le migliori e-bike da trekking 2025: prezzi e caratteristiche

Virgilio Motori è il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo automotive, che racconta ogni giorno le ultime novità su auto e moto, le tendenze del settore, i test drive e gli approfondimenti sui modelli più attesi. Non mancano guide pratiche, consigli utili per chi guida, focus su tecnologia, sostenibilità e mobilità del futuro. Il tutto con l’autorevolezza di un punto di riferimento nel panorama dell’informazione motoristica online

Negli ultimi anni le e-bike – o biciclette a pedalata assistita – si sono imposte come uno dei prodotti di maggiore successo nel mercato della mobilità su due ruote in Italia.

Tra le categorie di e-bike più apprezzate dagli utenti ci sono quelle da trekking, sempre più potenti, autonome e curate dal punto di vista estetico. Dai modelli entry-level alle soluzioni premium con cambi automatici, la selezione offre alternative per ogni esigenza: dalla mobilità quotidiana alle lunghe escursioni.

A chi serve una e-bike da trekking

La trekking e-bike sono perfette per chi cerca una bici ”polivalente”: tragitti casa-lavoro, gite nel weekend, vacanze cicloturistiche, uso quotidiano con borse e carichi. Molti modelli offrono portapacchi, parafanghi e una posizione di guida comoda: una vera compagna di viaggio.

La posizione eretta, le sospensioni morbide e i pneumatici larghi rendono queste e-bike particolarmente confortevoli anche per persone con: mal di schiena, ginocchia affaticate, necessità di una posizione più rilassata. È ideale per chi vuole tornare a pedalare dopo tempo, riprendere forma fisica o pedalare in gruppo senza rimanere indietro.

Il metodo di ITQF per la scelta della migliore e-bike

Scegliere una e-bike da trekking richiede attenzione ad alcuni elementi tecnici fondamentali. Per questo motivo l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF) gestisce il più grande centro di test per e-bike in Europa e ogni anno esamina i nuovi modelli in laboratorio, su pista e sul campo. Le biciclette, fornite direttamente dai produttori, vengono testate gratuitamente per due settimane e poi restituite.

Ogni e-bike viene valutata attraverso oltre 20 parametri di laboratorio (come peso, autonomia, potenza frenante e stabilità termica del motore) e più di 40 criteri pratici, tra cui comfort, stabilità, facilità d’uso e qualità costruttiva.

I risultati dei test dell’ Istituto Tedesco di Qualità e Finanza

Di seguito presentiamo i risultati del prestigioso Istituto Tedesco di Qualità e Finanza. Scopriamo insieme quali sono le regine del test, quali modelli offrono il miglior rapporto qualità-prezzo, e quali innovazioni tecnologiche stanno trasformando il modo in cui pedaliamo.

Tenways Ago Air

Un modello che sorprende per rapporto qualità-prezzo. La Tenways Ago Air adotta un motore centrale Tenways Mid-Drive da 80 Nm e batteria integrata da 560 Wh, garantendo un’autonomia più che soddisfacente. Linee snelle, display a colori e un’ottima integrazione con l’app proprietaria rendono questa bici moderna e accessibile. È proposta in taglia unica e tre colori. Perfetta per chi vuole entrare nel mondo trekking elettrico senza spendere troppo.

Sunn Rage Allroad

La Rage Allroad è un vero SUV elettrico: robusta, moderna e con un design sportivo. Il motore Bosch Performance Line e la batteria Powertube da 625 Wh offrono efficienza e ottime prestazioni anche in percorsi impegnativi. La forcella da 130 mm, il passaggio cavi interno e il portapacchi la rendono adatta all’uso quotidiano. Un modello versatile e ben equipaggiato.

Pegasus Premio EVO 10 Lite

Una trekking per lunghe percorrenze, ideale per turismo e uso quotidiano. Il motore Bosch Performance Line CX Gen5, unito alla batteria da 800 Wh, garantisce grande autonomia. Il cambio Shimano Cues a 10 rapporti è fluido e ben calibrato, mentre la posizione di guida è comoda grazie al manubrio alto. Unico assente: un reggisella ammortizzato, ma resta una delle migliori scelte per comfort e prestazioni.

Hercules Tessano HD I-F5

Una tourer robusta e comodissima, con doppia batteria integrata (1.040 Wh complessivi!). Il potente motore Panasonic GX Ultimate Pro FIT assicura una spinta importante; il cambio al mozzo Shimano Nexus a 5 marce è ideale per viaggi rilassati. Perfetta per chi vuole affrontare lunghi percorsi senza preoccuparsi dell’autonomia.

Hohe Acht Grandamo Tereno

Un vero SUV elettrico, dotato di motore Shimano EP801 ad alta coppia e cambio elettronico Shimano XT Di2 a 12 velocità. La forcella pneumatica da 100 mm e gli pneumatici larghi da 27,5″ la rendono pronta anche per sterrati e percorsi più tecnici. L’equipaggiamento è ricco, e il prezzo risulta competitivo per le caratteristiche offerte.

KTM Macina Style 810 Di2

Una e-trekking elegante e tecnologica. Utilizza il motore Bosch Performance Line CX Gen5 con batteria da 800 Wh e cambio Shimano Cues Di2 a 11 marce. Comfort elevato grazie alla forcella pneumatica e al supporto parallelogramma. Ottima anche la visibilità notturna grazie al faro LED con abbaglianti integrati. Cura estetica ai massimi livelli con cablaggio completamente nascosto.

Bulls Cross Lite EVO Carbon

Una rarità nel segmento trekking: telaio in carbonio super leggero (solo 24,9 kg totali). Equipaggiata con Bosch Performance Line CX Gen5 e batteria da 800 Wh, offre autonomia elevata e agilità sorprendente. Il cambio Shimano Deore a 10 marce completa un modello pensato per chi cerca prestazioni top e peso minimo.

Rose Mayor Plus 3 HighStep

Telaio in alluminio rifinito con grande cura, saldature lisce e dettagli premium. Monta il Bosch Performance Line CX con batteria da 750 Wh e un cambio automatico Enviolo Automatiq per una pedalata sempre fluida e alla cadenza preferita. Perfetta per chi cerca comfort e tecnologia senza rinunciare alla sportività.

Rose Mayor Plus 3

Versione più sportiva della HighStep, con la stessa base Bosch Performance CX + batteria 750 Wh, ma ottimizzata per un uso su asfalto. Il mozzo Enviolo Automatiq offre cambi di marcia impercettibili e un’esperienza rilassante. La forcella pneumatica e il supporto a parallelogramma migliorano ulteriormente il comfort.

Hercules Robert HD I-F360+

Una trekking per carichi importanti: supporta fino a quasi 150 kg. Motore Bosch CX Gen5, batteria da 800 Wh e cambio Enviolo Automatiq integrato, ideale per chi cerca una bici stabile, robusta e confortevole. Prestazioni eccellenti anche in salita.

Kalkhoff Entice 5+ Excite ABS

Un’e-SUV completa, sicura e votata al comfort. Dotata di freni ABS Tektro, motore Bosch CX e batteria da 800 Wh. La forcella da 120 mm e gli pneumatici larghi migliorano il controllo anche su sterrato. Include display Kiox 500 e un cambio a 11 rapporti con ampia gamma.

Hercules Futura I-P9

Una trekking innovativa grazie all’unità motore-cambio Pinion MGU E1.9 con 9 marce integrate e rapporto del 568%. Il design è estremamente pulito: motore, batteria e cambio sono alloggiati nel tubo obliquo, e al posteriore resta solo la cinghia. Potente, ordinata e molto moderna.

Per ulteriori informazioni potete contattare l’ITQF all’indirizzo mail direzione@istituto-qualita.com