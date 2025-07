Fedez e Chiara Ferragni vendono Villa Matilda sul lago di Como, affare da 13 milioni: chi è l'acquirente

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Addio Villa Matilda. La prestigiosa seconda residenza dei Ferragnez sul lago di Como è stata venduta ad un acquirente per il momento sconosciuto. La ex coppia di influencer l’aveva acquistata per cinque milioni di euro. Ora, anche grazie agli importanti lavori di ristrutturazione di cui Fedez e Chiara Ferragni si erano fatti carico, il valore è lievitato fino a 13 milioni di euro.

Addio a Villa Matilda

Fedez ha concluso la vendita di Villa Matilda, la magione sul lago di Como acquistata nel 2023 per trascorrervi le vacanze immerso nella natura insieme alla ex moglie Chiara Ferragni.

La notizia arriva direttamente dall’agenzia immobiliare La Reale Domus | Knight Frank e dalla società Fly Immobiliare che fa riferimento alla holding Zedef Srl.

IPA Fedez ha venduto Villa Matilda, la lussuosa magione sul lago di Como. L’acquirente l’avrebbe acquistata per 13 milioni di euro

In una nota riportata dall’Huffington Post l’agenzia scrive che è stato “perfezionato l’accordo per la vendita di Villa Matilda”. Come anticipato, le indiscrezioni sull’acquirente restano tali.

Ciò che è dato sapere, riferisce l’Ansa, è che la villa sarebbe stata venduta per 13 milioni di euro, quasi 3 volte tanto rispetto al prezzo con cui Fedez e Chiara Ferragni l’avevano acquistata.

Chi è l’acquirente della villa di Fedez e Chiara Ferragni

Secondo le ipotesi, Villa Matilda sarebbe stata acquistata da un imprenditore del nord Europa ma in passato era saltato fuori anche il nome di Rihanna.

Villa Matilda si trova a Pognana Lario ed è collocata quasi di fronte alla villa di George Clooney e rappresenta, inevitabilmente, una delle residenze più lussuose che si affacciano sul lago di Como.

La lussuosa residenza sul lago di Como

Villa Matilda si estende su una superficie di 400 metri quadri interni e continua con 1000 metri quadri di giardino. La villa è dotata anche di una dependance e un bacino privato adatto alla navigazione. I Ferragnez, difatti, disponevano di un motoscafo su misura.

Come già anticipato, la coppia aveva provveduto a una ristrutturazione degli interni senza intaccare il taglio storico dell’abitazione e aggiungendo elementi di design contemporaneo. Come riporta Il Sole 24 Ore da Qui Como, il nome della villa era un omaggio alla cagnolina deceduta nello stesso anno dell’acquisto della villa.