Imbarazzo alla Camera, schermo trasmette lo show Alta Infedeltà al posto dell'interrogazione a Durigon

Momenti di curiosità e imbarazzo alla Camera dei Deputati. Nella sala fumatori, mentre il viceministro del Lavoro Claudio Durigon rispondeva alle domande dell’Aula, sullo schermo della galleria di Montecitorio è misteriosamente apparso uno spezzone di una puntata di Alta Infedeltà. Trattasi di un programma ‘piccante’ in onda sul canale Nove. Inevitabilmente la vicenda ha destato un divertito stupore tra i deputati.

L’episodio si è verificato nella sala fumatori della Camera dove sostano deputati e giornalisti. Non appena sono apparse le immagini di Alta Infedeltà, si è creato un capannello di curiosi. Dopodiché lo schermo è stato spento.

Il tutto mentre Durigon stava fornendo le risposte alle domande alla Camera. A riportare la vicenda è stato il quotidiano Il Foglio.

Fonti della Camera: “Profonda indignazione, provvedimenti in arrivo”

Il fatto non ha provocato solamente un’ilare curiosità. C’è infatti chi si è indignato per quanto capitato, promettendo che si procederà in modo tale che emergano i responsabili della faccenda.

“C’è profonda indignazione per un’azione irrispettosa”, hanno fatto sapere alcune fonti della Camera contattate da Open.

Le medesime fonti hanno assicurato che verrà svolta “una verifica approfondita per accertare i fatti e prendere provvedimenti nei confronti dei responsabili“.

Alta Infedeltà, che cosa succede nel programma

La proiezione inusuale di Alta Infedeltà alla Camera sulla tv della galleria si è protratta per diversi minuti. Il programma attualmente viene trasmesso sul canale Nove.

Trattasi di un format di genere scripted reality, prodotto da Stand by Me. Dal 9 marzo 2015 al 30 marzo 2018 è stato mandato in onda sui canali Real Time e Nove. Nel 2021 è stata realizzata una sesta stagione in anteprima su Discovery+. Successivamente si è deciso di trasmettere le repliche delle varie edizioni nuovamente sul Nove.

Nello show vengono ricostruite vicende legate a tradimenti dal punto di vista di chi è stato tradito e dell’amante. Il format prevede scene recitate in cui gli attori interpretano situazioni ‘piccanti’. Insomma, nulla che ha a che vedere con i lavori che si svolgono alla Camera dei Deputati.