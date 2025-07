Mario Adinolfi ricoverato dopo l'Isola dei famosi, l'ex naufrago racconta il malore dopo la colazione

Prima il “fastidio”, poi “il crollo” e i “dolori atroci”. Come sta Mario Adinolfi lo ha raccontato lui stesso: finita l’esperienza all’Isola dei famosi e tornato alla normalità, ha accusato un malore durante la colazione. Il giornalista ha avuto l’accortezza di capire che i fastidi si sarebbero aggravati, così si è recato in ospedale. A pesare sulla sua salute, il repentino dimagrimento, il cambio di alimentazione e il gran caldo degli ultimi giorni.

Come sta Mario Adinolfi

L’ex naufrago dell’Isola dei famosi 2025 è stato ricoverato sabato 5 luglio ed è stato dimesso nella tarda mattinata di domenica 6 luglio. Questa, in sintesi, la cronaca del suo primo giorno a Roma dopo 62 giorni di Honduras.

“Il caldo di Roma e un’alimentazione evidentemente diversa da quella dell’Isola ha innescato uno stress ulteriore su una situazione già precaria. Devo dire grazie ai medici e agli infermieri che si sono prodigati per rimettermi in piedi in 24 ore”, ha detto Adinolfi.

Il racconto del malore

“Ho avuto il crollo dell’impalcatura. E pensare che ero arrivato all’Isola con analisi perfette. Poi, il mio corpo – in particolare fegato e reni – ha fatto fatica a gestire il calo di peso“, ha raccontato.

E ancora: “Arrivato in Italia, il caldo micidiale e la prima colazione fatta con cornetto e cappuccino hanno iniziato a darmi progressivamente fastidio. Ho avuto l’intelligenza di capire che il fastidio sarebbe diventato via via molto più problematico. A quel punto muovermi non è facilissimo”.

È stata la moglie Silvia Pardolesi a prendere in mano la situazione: “Mia moglie mi ha accompagnato al Santo Spirito che è il mio ospedale di zona e mi hanno fermato una notte. È stata una notte brutta, brutta, lì la situazione è precipitata con dolori atroci poi mi hanno rimesso in piedi”.

Poi una battuta per sdrammatizzare: “La buona notizia è che so leggere ancora i segnali del mio corpo. Se non fossi così positivo sarei già sotto terra”.

Riposo in famiglia per Mario Adinolfi

Mario Adinolfi ha raccontato poi di aver deciso di prendersi un periodo per riposare e staccare la spina, circondato dall’amore dei familiari.

Approfitterà – ha dichiarato – del riposo per guardare le puntate dell’Isola dei famosi 2025, così da poter rivedere su schermo ciò che ha vissuto in prima persona.

Adinolfi ha subito ricevuto l’affetto e la solidarietà di Veronica Gentili e di tutti gli altri ex naufraghi, che si sono stretti attorno a lui: “Mi ha fatto molto piacere”, ha dichiarato.