Dopo la separazione dal marito, Elisabetta Canalis ha deciso di restare a vivere a Los Angeles. La nuova casa è un gigantesco appartamento all’insegna del lusso, con tanto di terrazzo da sogno. Voliamo insieme nella città del cinema, alla scoperta della bellissima dimora della showgirl.

Nuovo amore, nuova casa

Originaria della Sardegna e diventata celebre grazie al ruolo di velina mora (in coppia con la biondissima Maddalena Corvaglia), la Canalis ha dato prova negli anni di non essere solamente splendida, ma anche artista di indiscusso talento. Oggi per una volta a stupire non è la sua bellezza ma quella della nuova casa.

Archiviato il matrimonio con Brian Perri, il chirurgo ortopedico sposato nel 2014 e da cui l’ex velina nel 2015 ha avuto la figlia Skyler Eva, Elisabetta si è regalata un appartamento nuovo di zecca e di cui ha seguito personalmente ogni fase di ristrutturazione.

La Canalis, ora sentimentalmente legata al campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, aveva già mostrato in anteprima ai followers la terrazza dal panorama mozzafiato e il restyling della cucina. Un appartamento chic ed elegante, perfetto per una diva italiana naturalizzata americana.

Una cucina luxury

La casa di Elisabetta è un mix di lusso e di modernità, come lo stile californiano vuole. Per la cucina, rigorosamente moderna, Elisabetta ha scelto le tonalità del grigio, sia per il pavimento che per l’arredo.

In contrasto spicca una penisola bianca, ideale per colazioni e pranzi scanditi dai ritmi frenetici della vita a stelle e strisce.

Living da rivista

Nel gigantesco soggiorno openspace Elisabetta ha optato per parquet marrone scuro e per due pareti attrezzate (una con le ante di vetro, l’altra a mensole e cassettoni che lasciano lo spazio per accogliere una maxi tv). Non mancano un grosso specchio, posto accanto alla porta a vetri della terrazza per meglio riflettere la luce naturale proveniente dall’esterno, e un grande divano di colore chiaro, a contrasto col pavimento come insegnato dai migliori arredatori d’interni.

E di certo questa sarà la stanza preferita da Nello, l’amatissimo cagnolino di Elisabetta che l’ha seguita anche nella nuova abitazione.

Dressing room stellare

Altro spazio a cui Elisabetta tiene particolarmente è la cabina armadio, che per gli esperti dell’Interior Design dovrebbe essere di passaggio fra la camera da letto e il bagno personale. Per tutti i suoi numerosissimi abiti e i vari accessori Elisabetta ha voluto un’intera stanza. Una cabina armadio che si rispetti non deve fare a meno di appenderia, ripiani, cassetti.

Senza dubbio quella della Canalis susciterebbe invidia in chiunque, c’è tutto ciò che occorre. In bell’ordine, appaiono nelle ante superiori i mini-dress e le camicie, nella parte inferiore i pantaloni classici e teche con modelli differenti di occhiali da sole, un vero must per una diva a passeggio per le trafficate strade della città degli angeli. Un lato della cabina è interamente occupato dall’enorme collezione di jeans, che – non tutti lo sanno – sono un vero feticcio di Elisabetta.