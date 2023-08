L’estate è sinonimo di tintarella e c’è chi la fa diventare una vera e propria ‘scienza’, mettendo in atto un sacco di metodi che aiuterebbero a raggiungere dei risultati ottimali. Ma abbronzarsi con la birra funziona e, soprattutto, fa male? Ecco quali sono le proprietà del luppolo e cosa consigliano gli esperti.

Abbronzarsi con la birra, realtà o falso mito

Se si vuole ottenere una carnagione dorata pare che il luppolo sia una opzione, attiverebbe infatti la melatonina e si otterrebbero dei risultati più velocemente. Tuttavia, nonostante circolino in rete tanti video che promuovono questo rimedio della nonna, gli scienziati mettono in guardia.

C’è chi per abbronzarsi applica la birra direttamente sul corpo, chi preferisce uno spray per diffonderla in maniera più uniforme, tuttavia gli scienziati non la considerano una pratica sana. Il pericolo infatti è di dover fare i conti con scottature, eritemi, reazioni cutanee e allergie fastidiose. È questo il motivo per il quale sono consigliate le creme protettive con schermi contro i raggi UV testati.

Quando nasce la leggenda di abbronzarsi con la birra e cosa c’è di vero

Abbronzarsi con la birra non è una delle soluzioni migliori per ottenere una pelle dorata e vellutata. Si tratta però di una leggenda, ma che affonda le sue radici molto in là nel tempo. È infatti considerato un rimedio della nonna, tramandato da generazione in generazione.

Anche se il luppolo pare favorisca il processo di doratura della pelle, non ci sono evidenze scientifiche a supporto e ne servirebbe una quantità davvero considerevole. La melatonina, infatti, viene stimolata da un processo biologico complesso grazie all’esposizione al sole. Di contro, gli esperti sconsigliano di utilizzare la birra per abbronzarsi, soprattutto se si ha una cute particolarmente sensibile.

Abbronzarsi con la birra, i rischi

Abbronzarsi con la birra non è una buona idea. Gli esperti, infatti, non sono d’accordo circa il messaggio che circola in rete ultimamente, tramite alcuni video su TikTok. I risultati non valgono i pericoli. Nel dettaglio, infatti, l’etanolo presente nella bevanda alcolica non farebbe bene alla pelle.

Inoltre l’esposizione prolungata ai raggi UV, senza un’adeguata schermatura, provoca non pochi problemi.

Scottature.

Invecchiamento precoce.

Macchie.

Cancro alla pelle.

Fondamentale, allora, secondo gli scienziati, è non mettere in pratica nessun rimedio casalingo, ma affidarsi soltanto alle creme solari certificate ed evitare l’esposizione al sole durante le ore più calde della giornata (e per tanto tempo).