La banana di Cattelan è con ogni probabilità una delle opere d’arte moderne più controverse dell’era moderna, tant’è che in molti stentano a vederci il genio dell’artista. La prima reazione, soprattutto tra chi non mastica abitualmente l’argomento, è quella di una risata amara, con la classica frase “vabbè, se questa è arte, allora sono capaci tutti”. Sarà anche vero, in linea di massima. È altresì vero che c’è chi sa trasformare oggetti tanto banali in qualcosa di inestimabile valore. E questa è la visione propria di certi artisti.

Ora la banana di Cattelan è stata venduta per la cifra record di circa 6 milioni di euro. Se questa vi sembra una assurdità, pensate che c’è anche chi la mangerà.

Il miliardario cinese Justin Sun ha comprato la banana di Cattelan

Comedian, l’opera più famosa e discussa di Maurizio Cattelan, è stata venduta all’asta a New York il 20 novembre 2024 per 6,2 milioni di dollari, pari a circa 6 milioni di euro. “Conto un po’ salato per una banana”, potrebbe ironizzare qualcuno. Ma questa è “la” banana, quella divenuta la più famosa al mondo a partire dalla sua presentazione nel dicembre del 2019. Allora fu venuta per 120.000 dollari dalla galleria Perrotin alla fiera Art Basel Miami Beach.

La casa d’aste aveva stimato la controversa installazione per “soli” (si fa per dire) 1-1,5 milioni di dollari, ma il prezzo è lievitato rapidamente. L’offerta vincente è stata fatta dal vice presidente di Sotheby’s per l’Asia, al telefono per conto di Justin Sun, collezionista cinese e fondatore della piattaforma di criptovalute Tron. “Sono entusiasta di annunciare che ho acquisito con successo l’opera Comedian. Non si tratta di una semplice opera d’arte, ma di un fenomeno culturale che unisce i mondi dell’arte, dei meme e della comunità delle criptovalute”, ha dichiarato Justin Sun. Il magnate si è detto convinto che l’opera diventerà parte della storia. “Mangerò personalmente la banana come parte di questa esperienza artistica unica, onorando il suo posto sia nella storia dell’arte che nella cultura popolare”, ha concluso Sun.

Cosa significa la banana di “Comedian” di Maurizio Cattelan

La banana di Comedian, l’opera di Maurizio Cattelan, è una provocazione artistica che stimola una riflessione su concetti come valore, consumo e il ruolo dell’arte contemporanea. Utilizzare un frutto molto presente nelle case come una banana, significa elevare l’oggetto a opera d’arte, lasciandolo nel contesto in cui si trova abitualmente, cioè all’interno di una abitazione. Attaccarla al muro con del nastro adesivo porta a chiedersi cosa sia davvero arte e come viene determinato il valore dell’opera. Interrogativi a cui tutti ci siamo trovati di fronte quando per la prima volta ci siamo imbattuti nella realizzazione dell’artista. È un’opera che vive nella sua capacità di generare dibattito.

La banana, inoltre, è un simbolo del consumo rapido e del deperimento. Essendo un frutto, è destinata a marcire, sottolineando l’idea di un’arte effimera e di un mercato che consuma tutto, anche l’arte stessa.

Cattelan è noto per il suo approccio ironico e Comedian non fa altro che giocare con la percezione comune dell’arte, suscitando reazioni che vanno dalla sorpresa all’indignazione. Dopotutto il titolo stesso allude a una presa in giro. È un simbolo di molteplici contraddizioni: arte e banalità, valore e transitorietà, consumismo e critica sociale.

Il fatto che Comedian sia stata venduta per centinaia di migliaia di dollari, pur essendo un oggetto così semplice, denuncia l’assurdità e l’eccesso del mercato dell’arte contemporanea, dove il concetto e la firma contano più del materiale o dell’esecuzione.

Va comunque sottolineato come la banana dell’artista padovano è stata mangiata pubblicamente almeno due volte: la prima volta nel 2019 dal performer David Datuna, definendo la sua azione una performance artistica intitolata “Hungry Artist”. L’episodio è stato accolto senza polemiche da Cattelan, che hanno sottolineato che la banana poteva essere facilmente sostituita poiché l’opera consisteva nel concetto e non nell’oggetto fisico. La seconda banana che ha fatto una fine “poco artistica”, è stata mangiata nel maggio 2023 da un giovane studente sudcoreano. Il ragazzo ha affermato di averlo fatto perché “aveva fame”. Anche in questo caso, la banana è stata semplicemente sostituita, rimanendo coerente con la natura effimera e concettuale dell’opera.