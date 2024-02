E se vi dicessero che per tutta la vita avete sbagliato a conservare le banane? C’è un modo giusto per farlo, almeno secondo TipperK, un account di TikTok che ha svolto diversi esperimenti per capire come fare durare di più “l’unico frutto dell’amor”, come lo chiamava un tormentone di alcuni anni fa. Dimenticate il frigo, la pellicola di plastica e tutti i consigli trovati in rete negli anni: a quanto sembra le banane si conservano meglio con un hack davvero semplice e intuitivo.

Il trucco della plastica e del fazzoletto bagnato

Tra i consigli più letti online ce n’è uno che prevede la copertura completa del peduncolo – il “gambo” che le tiene unite al loro casco – o della parte inferiore – che invece corrisponde alla punta del fiore.

Due i metodi più comuni: con un fazzoletto bagnato oppure con la pellicola o con della plastica, magari quello della confezione stessa delle banane. Secondo i promotori di questo trucchetto, i fogli agirebbero come una barriera che limita l’ossidazione del frutto, e quindi la sua maturazione.

Dal gambo fuoriesce infatti l’etilene, un gas naturale che accelera il processo e che rende la buccia, un vero superfood, gialla e poi nera e la polpa più dolce e morbida. In realtà molti studi hanno provato che non esiste una particolare differenza tra le banane conservate con e senza copertura.

Mettere la banane in frigo per conservarle è utile?

Un altro consiglio letto di sovente su internet su come conservare le banane è quello di metterle in frigo. Le basse temperature, infatti, porterebbero il processo di maturazione a rallentare drasticamente, fino quasi a bloccarsi.

Come chi sa chi mette abitualmente le banane in frigo, però, le basse temperature e l’umidità possono causare macchie scure sulla buccia che, per quanto non abbiano effetti particolari sulla qualità del cibo, possono essere scambiate per un segno di eccessiva maturazione.

L’esperimento sui modi per conservare le banane

Il test condotto su TikTok ha messo a confronto quattro metodi:

banana con foglio di plastica sul gambo;

banana con tovagliolo bagnato sul gambo;

banana in frigo senza copertura;

banana posizionata nel cestino della frutta senza coperture.

Qual è il modo migliore per conservare le banane

Incredibilmente il frutto che si è mantenuto giallo più a lungo, senza maturare e senza annerirsi velocemente, è stato quello posizionato nella stanza a temperatura ambiente e senza coperture.

Lo stesso account di TipperK sottolinea però che bisogna osservare alcuni accorgimenti per evitare una poco invitante banana annerita:

non deve essere posizionata vicino ad altra frutta ;

; non ci deve essere umidità nell’aria;

nell’aria; la temperatura dell’ambiente non deve essere troppo alta.

Per evitare che la banana si annerisca prima del tempo, almeno stando a questo particolare esperimento, non bisogna usare trucchi particolari. Basta lasciarla da sola, senza altra frutta che può produrre molto etilene durante la maturazione, e al riparo da sole e dai riscaldamenti, in un ambiente asciutto.

Se invece non amate le banane verdi e ancora acerbe, basta dimenticare questi consigli e provare a metterle nel cesto insieme a mele, pere e arance.