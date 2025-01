L’area dei Campi Flegrei è da anni sotto osservazione e costantemente monitorata. Spesso si verificano fenomeni sismici ed è stato già previsto un piano di evacuazione nel caso di una minaccia per la popolazione. Gli studi sul territorio sono diversi e un gruppo di ricercatori ha recentemente fatto una scoperta molto interessante che ha rivelato particolari geologici finora ignoti nei fondali tra i Campi Flegrei e l’isola di Ischia. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Geomorphology e parla di un vulcano sommerso e di una vasta frana sottomarina. Queste strutture geologiche potrebbero far prevedere nuovi potenziali rischi per chi vive in quel territorio?

Le scoperte al largo dei Campi Flegrei: una frana e un vulcano

Il nuovo studio sull’area dei Campi Flegrei è stato fatto dal team di scienziati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dall’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Grazie a indagini magnetiche e sondaggi aerei e navali, i ricercatori hanno mappato le caratteristiche geologiche sottomarine del fondale scoprendo appunto l’esistenza di un antico vulcano sommerso e di una vasta frana sottomarina.

Nello specifico è stata osservata una caldera di dimensioni rilevanti, una struttura che si forma quando un vulcano collassa dopo una violenta eruzione. Questa scoperta sarebbe utile per comprendere i meccanismi vulcanici dell’area. Le dimensione e le caratteristiche della caldera potrebbero fornire nuove informazioni sulla storia vulcanica dei Campi Flegrei e dell’Isola di Ischia, aree caratterizzate da frequenti attività esplosive in passato. Ciò che si cerca di capire è la probabilità di una potenziale riattivazione di un vulcano sommerso che potrebbe avere conseguenze nefaste per la popolazione.

Accanto alla caldera si trova la frana che si estende per decine di chilometri e che potrebbe risultare da eventi legati all’instabilità dei versanti vulcanici.

Quali sono i rischi per la popolazione che vive in quelle aree

È noto come l’area dei Campi Flegrei sia caratterizzata dal fenomeno del “bradisismo“: una deformazione del suolo che comporta fasi di lento abbassamento, alternate a fasi di sollevamento più rapido, queste ultime accompagnate generalmente da terremoti superficiali e di bassa magnitudo.

La Protezione Civile provvede costantemente ad aggiornare la pianificazione nazionale per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei e ha previsto già un piano d’emergenza ai fini dell’evacuazione cautelativa della popolazione nella cosiddetta “zona rossa”. Secondo il team di scienziati, la nuova scoperta solleva preoccupazioni riguardo ai potenziali impatti di una riattivazione del vulcano sommerso per le popolazioni costiere dell’area e fa sorgere l’esigenza di sviluppare modelli di rischio più precisi e strategie di mitigazione.

Per i ricercatori sarebbero da tenere in considerazione la vastità della frana e la sua potenziale capacità di generare tsunami. La scoperta ha quindi avviato un nuovo capitolo nella comprensione della geodinamica di quest’area, suggerendo la necessità di ulteriori indagini e monitoraggi per la tutela della vita e della sicurezza dei cittadini.

Per il team di studiosi sono ancora più urgenti attività di sorveglianza e di analisi continua delle attività vulcaniche per garantire la sicurezza delle popolazioni che vivono in prossimità di questo delicato ecosistema.