Un casello autostradale costruito dal nulla, perfettamente funzionante, con tanto di barriere, cartelli e personale in divisa, per oltre un anno ha ingannato migliaia di automobilisti, generando incassi milionari senza che nessuno si accorgesse di nulla. La vicenda ha iniziato a circolare sui social solo di recente ma risale al 2023. E più si entra nei dettagli, più la storia appare surreale.

Un casello identico a quello vero

La truffa è avvenuta nello stato del Gujarat, nell’India occidentale, in una zona poco urbanizzata del distretto di Morbi. Il casello falso era stato allestito lungo la strada nazionale che collega Bamanbore a Kutch, precisamente nei pressi della località di Vaghasia.

I truffatori hanno sfruttato l’area di una fabbrica di ceramica abbandonata, la White House Ceramic Company, per costruire la struttura e deviare il traffico proveniente dall’arteria principale. La posizione era in un punto strategico, vicino a un vero casello autostradale, ma sufficientemente isolato da permettere l’operazione senza controlli immediati.

Il casello abusivo era completo di ogni elemento tipico: corsie, segnaletica, barriere e persino persone incaricate di riscuotere il pedaggio. Tutto era studiato per sembrare autentico, fino ai dettagli più piccoli. L’obiettivo era uno solo: non far sorgere dubbi. E ha funzionato.

Il dettaglio che ha convinto tutti

Gli automobilisti venivano indirizzati verso il casello falso invece di quello ufficiale, situato a pochi chilometri di distanza. Chi guidava non aveva motivo di sospettare: la presenza di segnaletica e operatori rendeva la situazione plausibile, mentre il flusso continuo di veicoli contribuiva a rafforzare l’illusione. In breve tempo, il traffico è stato dirottato in massa.

La vera intuizione dei truffatori è stata il prezzo. Il pedaggio richiesto era inferiore rispetto a quello ufficiale, una differenza sufficiente a rendere il passaggio più conveniente ma non così sospetta da far pensare a un inganno. Non solo: per giustificare il pagamento veniva raccontata una storia: i soldi sarebbero stati destinati a iniziative locali, come la costruzione di luoghi di culto.

La scoperta della truffa e il sistema che ha funzionato troppo bene

Il sistema ha funzionato per circa un anno e mezzo. Durante questo periodo, il casello falso ha generato entrate quotidiane costanti, accumulando cifre molto elevate. Le stime parlano di incassi complessivi che potrebbero aver raggiunto decine di milioni di rupie. Numeri resi possibili da un flusso continuo di camion e automobili, tutti convinti di trovarsi davanti a una struttura ufficiale. Nel frattempo, il casello vero registrava un calo anomalo del traffico.

È stato proprio questo squilibrio a far scattare i controlli. Quando le autorità hanno iniziato a indagare, è emersa una realtà difficile da immaginare: esisteva un secondo casello, completamente abusivo, che intercettava parte degli utenti. Le indagini hanno portato all’arresto delle persone coinvolte, tra cui gestori e proprietari dei terreni utilizzati per la costruzione. Ma ciò che ha colpito di più non è stata solo la truffa, quanto il tempo necessario per scoprirla.

Per oltre un anno, dunque, migliaia di persone hanno pagato senza sospettare nulla. Nessun allarme, nessuna segnalazione. Il sistema era talmente credibile da risultare semplicemente invisibile.

Perché in Italia questa truffa sarebbe quasi impossibile

Per chi se lo stesse chiedendo… un caso simile, almeno su larga scala, in Italia sarebbe difficilmente replicabile. La rete autostradale del nostro Paese è gestita da concessionari ben strutturati, come Autostrade per l’Italia, ed è sottoposta a controlli continui sia dal punto di vista operativo sia tecnologico. I nostri caselli sono integrati in sistemi centralizzati che monitorano in tempo reale traffico, incassi e flussi veicolari, che renderebbero immediatamente visibili eventuali anomalie.

A questo si aggiungono strumenti come Telepass e pagamenti digitali, che tracciano ogni transazione e riducono il margine per attività non autorizzate. Anche la segnaletica e le infrastrutture sono rigidamente regolamentate e difficilmente replicabili senza autorizzazioni. In un contesto così strutturato, un calo improvviso del traffico o degli incassi verrebbe individuato rapidamente, rendendo molto complicato portare avanti una truffa simile senza essere… scoperti.