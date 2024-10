Il 6 ottobre 2024, Nikka Costa è stata ospite di Domenica In, il celebre programma condotto da Mara Venier, dove ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera e raccontato la sua vita. Conosciuta soprattutto per la hit mondiale “On my own“, la cantante ha affascinato il pubblico fin da giovanissima. La sua presenza a Domenica In ha riacceso i riflettori su di lei, spingendo molti a chiedersi: che fine ha fatto e cosa fa oggi Nikka Costa?

Da bimba prodigio al successo mondiale con “On my own”

Nikka Costa, il cui nome completo è Domenica Nikka Costa, è figlia d’arte: suo padre, Don Costa, era un noto produttore musicale e arrangiatore per icone come Frank Sinatra, che fu anche il padrino di Nikka. Cresciuta in un ambiente ricco di stimoli artistici, la cantante ha fatto il suo esordio nel mondo della musica a soli 9 anni.

Il brano che la catapultò alla fama internazionale è stato proprio “On my own“, una ballata emozionante in cui è accompagnata alla chitarra da suo padre e che ha conquistato i cuori di milioni di persone. Pubblicato nel 1981, questo brano non solo le ha aperto le porte del successo mondiale, ma è diventato il suo marchio di fabbrica.

L’infanzia e l’adolescenza di Nikka sono state segnate da una notorietà inaspettata e travolgente. La giovane cantante è stata celebrata in tutto il mondo per il suo talento vocale, esibendosi in diverse trasmissioni televisive e concerti internazionali. A soli 9 anni fu ospite al Festival di Sanremo, cantando insieme ad Amedeo Minghi e Mietta.

Nel corso della sua carriera, Nikka ha esplorato vari generi musicali, passando dal pop al soul e al rock, cercando sempre di mantenere la sua autenticità artistica. Anche se il suo nome è associato principalmente al brano “On my own“, la cantante ha continuato a produrre musica e a collaborare con artisti di spicco del panorama internazionale.

Cosa fa oggi Nikka Costa: la carriera musicale continua

Oggi, Nikka Costa non ha abbandonato la sua passione per la musica. Anche se non è più sotto i riflettori come ai tempi di “On my own“, ha continuato a lavorare nel mondo musicale, evolvendosi come artista e sperimentando nuovi stili. Dopo il successo giovanile, negli anni ’90 e 2000 ha intrapreso un percorso più intimo e sperimentale, pubblicando diversi album che mescolano influenze di soul, funk e rock.

Tra i suoi lavori più apprezzati c’è l’album “Everybody Got Their Something” del 2001, che le ha permesso di riconquistare parte del pubblico internazionale. Nel 2017 ha presentato il singolo Nothing Compares 2 U, cover della nota canzone resa celebre da Sinéad O’Connor.

Negli ultimi anni, Costa ha ridotto le sue apparizioni pubbliche, dedicandosi principalmente alla sua famiglia e alla produzione musicale dietro le quinte. Durante l’intervista con Mara Venier, ha parlato del suo amore per l’arte e del suo nuovo album, “Dirty Disco”, uscito nel 2024. Sebbene non abbia più raggiunto le vette di popolarità degli anni ’80, la sua carriera non si è mai veramente fermata.

Oggi, Nikka Costa continua a esibirsi in concerti più intimi e a lavorare su progetti che le permettono di esprimere la sua creatività. L’artista è anche attiva sui social media, dove mantiene un contatto diretto con i suoi fan e condivide aggiornamenti sulla sua vita e sulla sua musica.