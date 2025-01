Cosa fa Fatima Trotta oggi dopo il successo di Made in Sud

Fatima Trotta è una nota attrice e conduttrice televisiva italiana. La sua personalità e simpatia l’hanno resa apprezzatissima dal pubblico del piccolo schermo. Per anni è stata al timone dello show comico Made in Sud, ma ha preso parte anche a tantissimi altri progetti sia per la Tv che per il cinema. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin nella puntata del 25 gennaio 2025, Fatima ha rivelato alla conduttrice numerosi dettagli sulla sua vita e la sua carriera.

Gli esordi di Fatima Trotta e il grande successo in tv

Fatima Trotta è nata a Napoli il 2 luglio 1986. Muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2005 quando partecipa come “raccomandata d’Italia” alla trasmissione televisiva “I raccomandati” condotta da Carlo Conti. Nel 2006 recita in otto puntate di “Un posto al sole d’estate”. L’anno successivo presenta lo show comico “Si…Pariando” al Teatro Tam Tunnel del capoluogo campano.

Il vero e proprio esordio come conduttrice televisiva arriva nel 2008, quando prende le redini della trasmissione Made in Sud insieme al duo comico Gigi e Ross. Questa esperienza la porta a vincere, qualche anno dopo, il Premio Personalità Europea 2011 (categoria Trasmissione Rivelazione dell’Anno). Nel 2012 coordina “Made in Sud”, in seconda serata su Rai 2. Dalla trasmissione televisiva è tratto lo spettacolo teatrale Made in Sud…noi restiamo qui. Dal 2013 il programma è trasmesso, sempre su Rai 2, in prima serata e in diretta e Trotta resta presentatrice dello show fino al 2020. Dal 16 settembre al 28 ottobre 2016 è concorrente della sesta edizione del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Tra gli altri programmi Tv a cui prende parte ci sono: Honolulu, Alessandro Borghese – Celebrity Chef e Il delivery perfetto.

Dal 2007 Fatima è attiva anche al cinema come protagonista del cortometraggio “Le lacrime amare di Porto Marghera” con il quale partecipa alla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia. Nel 2012 è tra i protagonisti del film “10 regole per fare innamorare” per la regia di Cristiano Bortone. L’anno successivo recita nel film di Neri Parenti, “Colpi di fortuna”, mentre nel 2015 nel film “Matrimonio al Sud” con Massimo Boldi.

Vita privata: chi è il marito Luigi De Falco

Sul palco di Made in Sud Fatima ha conosciuto anche il suo compagno di vita, il comico Luigi De Falco, membro del duo I Gemelli de Falco. La coppia si è sposata il 1° luglio 2016. Per l’occasione l’attrice ha scelto come testimone di nozze l’amico e collega Biagio Izzo.

Luigi De Falco è originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, e suo padre è stato vice-sindaco del paese. Nel 1982 ha fondato con il fratello un duo comico che è arrivato al successo nel 2005, partecipando al Festival del Cabaret.

“La scintilla è scattata quando ha abbandonato il mondo dello spettacolo – ha confessato Trotta a Sorrisi e Canzoni Tv – se fosse rimasto dentro il gruppo non lo avrei considerato”.

I nuovi progetti e il musical “Sapore di Mare”

Tra le curiosità su Fatima Trotta, pochi sanno che da piccolissima ha partecipato anche allo zecchino d’oro. Oltre alla Tv e al cinema, l’attrice è sempre stata attiva anche a teatro in particolare prendendo parte a musical come Robin Hood e La Fabbricante dei sogni. Tra il 2022 e il 2023 è stata in tournée in tutta Italia proprio con “La fabbricante dei sogni”, spettacolo in grande stile americano di Sal Da Vinci.

Tra i nuovi progetti dell’attrice, nel 2025 Fatima Trotta torna sui palchi di diversi teatri italiani, interpretando Marina Pinardi nel musical “Sapore di mare”, tratto dall’omonimo film cult di Carlo Vanzina del 1983.