Il pomeriggio di Rai 1 è sempre ricco di personaggi famosi che raccontano progetti professionali e di vita. Il salotto di Caterina Balivo, a La volta buona, il 30 ottobre ha un ospite d’eccezione. Si tratta di Elena Di Ciaccio, attrice e conduttrice di successo sia in tv che alla radio, a teatro con il suo nuovo spettacolo dal titolo ProPopositiva – Comicità virale.

Figlia di Anita Ferrari e Franz Di Cioccio, cantante e batterista della PFM, Elena ha la musica nel sangue e – sin da adolescente – si esibisce nel locali milanesi. Il rock è il genere musicale che preferisce, ma per lei è anche uno stile di vita. Nonostante le difficoltà e i dolori, non perde mai il sorriso e la determinazione che la contraddistinguono.

Chi è Elena Di Cioccio, figlia di Franz della PFM e Anita Ferrari

Elena Di Ciaccio è la cosiddetta figlia d’arte. Creativa, brillante e simpatica decide di assecondare la sua passione per la musica. Prima come cantante, poi come organizzatrice di eventi e speaker radiofonica. La notorietà arriva quando diventa una delle voci di realtà nazionali come RDS, Radio Deejay, Radio Capital e Rai Radio 2.

Il volto pulito, familiare, sempre allegro le permette – insieme alla sua immutata professionalità – di essere VJ e autrice di programmi tv in onda su All Music. Molti la ricordano al comando della trasmissione I Love Rock ’n’ Roll. In ben quattro edizioni, riesce a intervistare molti grandi nomi della musica internazionale. Dizione e timbro vocale sono una garanzia, tanto da essere la voce narrante di documentari vari.

Il grande successo con “Le Iene” e la carriera tra tv e cinema

La consacrazione nel mondo della televisione, e non solo, arriva quando diventa inviata del programma Le Iene, in onda su Italia 1. L’ironia e la serietà trovano un equilibrio perfetto nei suoi servizi, divertenti e pungenti al tempo stesso. Viene scelta come conduttrice di Stracult, al fianco di Giampaolo Morelli e Fabio Caressa, e di Scorie. Su La7, nel 2010, presenta La Mala EducaXXXion: un programma di educazione sessuale.

L’anno successivo dimostra di avere anche delle notevoli doti attoriali. È la protagonista di Nauta, film diretto da Guido Pappadà. È anche nel cast del cortometraggio di Marco Chiarini, Omero-bello-di-nonna. All’attivo ha pellicole di successo.

L’ultima ruota del carro, di Giovanni Veronesi.

Poli opposti, di Max Croci.

Ci vorrebbe un miracolo, di Davide Minnella.

Recita anche nella serie televisiva Squadra mobile e partecipa al talent firmato Carlo Conti, Tale e Quale Show. Si cimenta anche in cucina ed è fra i concorrenti di Celebrity MasterChef Italia del 2017.

Il coming out e la convivenza con l’HIV raccontata in “ProPositiva”

La vita di Elena Di Ciocco non è sempre semplice, anzi: è spesso in salita. Un percorso che racconta nella sua autobiografia Cattivo Sangue. È attraverso questo libro e alcune interviste televisive che rivela di essere sieropositiva da quando ha 28 anni.

“Ero giovane, abitavo con il mio fidanzato in una piccola casa sul Naviglio di Milano, avevo mille sogni nel cassetto e tutta una vita davanti. Ma una mattina mi sono svegliata senza sapere che da lì a poche ore la mia vita sarebbe cambiata per sempre”, si legge.

“Ero stanca di dovermi sedere ogni volta davanti a qualcuno, a cena, davanti a un caffè e trovare il coraggio di rivelarmi il mio segreto. Volevo dirlo a tutti insieme, una volta per tutti”, rivela a Le Iene.

“Il libro racconta molte delle deviazioni intraprese per non aver affrontato i miei traumi”, così definisce la sua opera prima che non parla solo della convivenza con l’HIV, ma anche del superamento della dipendenza dalla cocaina e di cosa voglia dire perdere il fratello e la madre. Pure il rapporto con il padre non semplice, i due infatti non si parlano da diversi anni.

Sono esperienze che segnano il corpo e l’anima. Ed è per questo che l’attrice e conduttrice decide di esorcizzarle a teatro. “Il trauma è come una ferita che sotto suppura anche se l’hai chiusa. Quindi devi riaprirla, tagliare la pelle, e fa male, ripulire e poi richiudere. La cicatrice resta, e devi accettarla”. Dopo Finalmente libera, nel 2024 è in giro per l’Italia con ProPositiva – Comicità virale.