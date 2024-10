Classe 1990, Diana Del Bufalo è un’attrice, cantante e conduttrice televisiva che è diventata famosa dopo aver partecipato al talent show “Amici di Maria De Filippi” nel 2010. È una forza della natura e il suo talento eclettico le permette di eccellere in maniera trasversale nel mondo dello spettacolo.

Ci sono alcune cose che non tutti sanno di questa fantastica performer: prima di approfondire 5 curiosità su di lei, vediamo la sua vita privata e la carriera.

Vita privata e carriera di Diana Del Bufalo

Diana Del Bufalo esordisce in televisione come aspirante cantante, partecipando ad “Amici di Maria De Filippi“. È in questa occasione che emergono anche le sue doti attoriali. Si dimostra a proprio agio sul palco scenico.

Durante l’esperienza televisiva, incide il suo primo brano inedito, dal titolo “Nelle mie favole”, un brano che racchiude il suo spirito da sognatrice. Ha condotto anche “Mai dire… Amici” insieme alla Gialappa’s Band.

Soltanto un anno dopo la sua partecipazione al talent di Canale 5, sbarca al cinema, come co-protagonista del film Matrimonio a Parigi, diretto da Massimo Boldi. La professionalità, la genuinità e la simpatia che la contraddistinguono le permettono di essere al timone di Pianeta Mare e del Summer Festival (come inviata nel backstage).

Non ci sono confini per Diana, che dimostra di essere all’altezza anche della radio. Infatti, esordisce su Radio Luiss conducendo “Hit Chart”.

Nel frattempo pubblica alcune canzoni prodotta da Francesco Arpino e si esibisce nella prima edizione di XLove.

Nel 2015 conduce “Colorado” su Italia 1 con Paolo Ruffini. Torna in tv con la serie Rai “C’era una volta Studio Uno”, nei panni di Rita, e fa parte del cast della quarta stagione di “Che Dio ci aiuti”, interpretando Monica.

Partecipa al Festival di Sanremo 2017 e continua a coltivare la sua carriera televisiva sia come attrice che come conduttrice.

Non disdegna nemmeno il teatro e fa il giro dell’Italia con il musical “7 Spose per 7 Fratelli”, una prova artistica con cui vince i Best Musical Award durante l’80esima edizione del Festival di Venezia. Si rivela all’altezza anche di “Cabaret” – sul palco con lei c’è Arturo Brachetti.

La rivelazione sulla sindrome di Tourette

Diana Del Bufalo dimostra di essere sempre estremamente diretta, spontanea e senza peli sulla lingua. Alcune sue affermazioni pungenti, però, potrebbero dipendere da una sindrome da cui è affetta.

Durante un’intervista ha infatti rivelato di avere la coprolalia, che consiste nell’impulso irrefrenabile di pronunciare parole oscene anche in contesti che non le giustificherebbero.

“La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde ‘no, solo i fiori’ e io dico ‘Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo!’. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”.

Chi ha vinto “Amici” quando ha partecipato

Dalla classe di “Amici di Maria De Filippi”, nel 2010, escono cantanti e ballerini che riescono ad affermarsi, a fare del proprio talento il motore di una lunga e promettente carriera.

I vincitori di questa edizione sono Virginio, nel canto, e Denny Lodi, nel ballo. Il premio della critica, però, va ad Annalisa. E i giudici ci vedono lungo, considerando i successi che negli anni riesce a ottenere la cantante di origini Ligure.

A fare clamore, però, è proprio l’eliminazione di Diana Del Bufalo durante la terza puntata del serale. Platinette, al secolo Mauro Coruzzi, infatti, fra gli opinionisti della trasmissione, decide di protestare in maniera molto singolare. Si spoglia, rimanendo soltanto con un paio di bretelle e i pantaloni addosso.

“Il talento non viene premiato per l’ennesima volta davanti a un talento completo: sa cantare, è una donna spiritosa, interpreta bene quello che canta. Andiamo sempre sugli stereotipi che già conosciamo e siccome di questi stereotipi mi sono rotta preferisco quel tipo di diversità. In Diana c’è la completezza dell’artista e in altre no. È preziosa tutt’ora, questa è una perdita! Ditemi perché deve andare via!”, spiega alle telecamere del programma.

Cosa fa il fratello Giano Del Bufalo

Diana Del Bufalo non è l’unico personaggio famoso della famiglia. Ha anche un fratello maggiore, Giano, che fa parte del programma tv “Cash or Trash – Chi offre di più?“, in onda sul Nove e condotto da Paolo Conticini.

Classe 1987, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza ma non termina gli studi. Decide, infatti, di assecondare le proprie passioni: amante dell’arte, dell’esoterismo e della tassidermia, va in giro per il mondo alla ricerca di oggetti da collezionare.

Nel 2016, con il padre, apre a Roma la galleria d’arte Mirabilia, un luogo che attrae persone del calibro del frontman degli Aerosmith, Steven Tyler.

Chi è l’attuale fidanzato di Diana Del Bufalo

Dopo la fine della storia con Edoardo Tavassi, fratello della concorrente del Grande Fratello 11 Guendalina, Diana Del Bufalo ritrova l’amore con Patrizio. Su di lui non si sa molto, se non quello che traspare dal profilo Instagram dell’attrice.

“Mi ha cambiato la vita”, dice del nuovo compagno Diana. Una figura positiva, che le fa tornare il sorriso dopo due grandi delusioni. Prima di Tavassi, Diana infatti vive una lunga storia d’amore con il comico e conduttore Paolo Ruffini.

Che lavoro fanno i suoi genitori

Diana Del Bufalo nasce in una famiglia di amanti dell’arte, con papà Dario, architetto e archeologo, e mamma Ornella Pratesi, cantante lirica che le trasmette l’amore per la musica.

“Ho avuto due genitori che mi hanno amata e che non mi hanno fatto mancare nulla”, rivela la cantante.

Ed è proprio con la madre che riesce a essere se stessa: “Il nostro rapporto è splendido. Le racconto tutto e so che a lei non sfugge nulla di me. Ma non mi giudica mai, al massimo mi consiglia”.