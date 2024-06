Adesso esiste l’asteroide Annalisa, in onore della cantante di origini liguri che ha iniziato la sua carriera grazie alla partecipazione alla decima edizione di Amici di Maria De Filippi nel 2011. Nella fattispecie, si tratta di un corpo celeste scoperto nel 1991 da Henry E. Holt. Un omaggio che la Nasa ha voluto fare a un personaggio pubblico che ha lasciato il segno sia sul piano accademico che su quello musicale.

Sul sito dell’agenzia spaziale americana è possibile conoscere i dettagli tecnici e la posizione di 20014 Annalisa. Sono spiegate anche le motivazioni di una scelta che ha lasciato i fan positivamente sorpresi. D’altra parte si tratta di uno degli astri del panorama artistico contemporaneo: il parallelismo con le meraviglie dello spazio è quasi scontato.

La Nasa dedica un asteroide ad Annalisa Scarrone

“È laureata in fisica ma ha lasciato il segno nel settore musicale, ottenendo un notevole successo internazionale con le sue canzoni che hanno vinto premi e numerosi dischi di platino”, così si legge nella scheda tecnica dell’asteroide Annalisa presente sul sito della Nasa. Scarrone si è infatti distinta sia dal punto di vista accademico che artistico.

Non a caso ha venduto oltre 3,9 milioni di dischi in Italia, diventando l’artista italiana con più copie vendute in era Fimi.[7] Ha ricevuto numerosi riconoscimenti.

Il Global Force Award ai Billboard Women in Music 2024, premio assegnato per la prima volta a un’artista italiana.

Un MTV Europe Music Award.

Cinque Music Awards.

Il Premio Lunezia.

Due Premi Videoclip Italiano.

Due Velvet Awards.

Il premio Mia Martini.

Annalisa ha vinto anche la sesta edizione dell’International Song Contest: The Global Sound 201 e la trentaduesima edizione dell’OGAE Second Chance 2018. Nel 2023 Forbes Italia l’ha inserita fra le 100 donne di spicco in Italia. L’asteroide è soltanto la ciliegina sulla torta di un percorso ancora lungo e luminoso come le stelle che si possono ammirare ogni notte alzando gli occhi al cielo.

Da oggi, oltre a seguire l’andamento di una carriera costantemente in ascesa, di Annalisa si può seguire anche la traiettoria, basterà collegarsi al sito ufficiale della Nasa. L’ultima volta il corpo celeste in questione è stato avvistato a maggio, esattamente due mesi dopo la performance al Festival di Sanremo 2024, di una cantante che si distingue per la sua bravura e la sua bellezza, un fascino a tutto tondo che conquista un pubblico trasversale, di tutte le età.

Come vengono dati i nomi agli asteroidi

Ma, al di là del criterio usato dalla Nasa per dedicare un asteroide ad Annalisa Scarrone, il processo di assegnazione dei nomi ai corpi celesti può durare anche decenni. Comincia dopo un’osservazione per due notti consecutive, i dati ottenuti vengono mandati al Minor Planet Center dell’Unione Astronomica Internazionale che stabilisce una designazione provvisoria, una sorta di numero di serie con caratteristiche specifiche.

L’anno della sua scoperta.

Due lettere che si riferiscono al periodo dell’anno in cui avviene la scoperta.

Fra il 1° e il 15 gennaio i corpi celesti vengono denominati A, AB, AC e via dicendo. Tra il 16 e il 31 gennaio vengono assegnate le lettere BA, BB, BC e così via. Le ultime scoperte dell’anno, tra il 16 e il 31 dicembre, ricevono le combinazioni di lettere YA, YB, YC.

Dopo la designazione provvisoria, viene fatta una ricerca sulle osservazioni precedenti dell’asteroide. Quando si ottengono informazioni sufficienti per calcolare un’orbita precisa, riceve un numero permanente.

Il passo successivo è l’assegnazione di un nome, in genere lo sceglie l’astronomo che per primo fornisce osservazioni sufficienti per calcolare l’orbita con precisione. La proposta viene sottoposta allo Small Bodies Names Committee dell’Unione Astronomica Internazionale e solo alla fine si raggiunge l’ufficialità.