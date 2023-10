Cosa fa oggi Gigi Sammarchi, comico baffuto degli anni ‘80

Tutti lo conosciamo semplicemente come Gigi e il suo nome evoca sicuramente sorrisi e ricordi spensierati nella mente di tanti italiani. Di origini bolognesi, Gigi Sammarchi ha fatto parte di una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, insieme ad Andrea Roncato. La loro carriera è stata segnata da numerosi successi televisivi e cinematografici dagli anni ’70 agli anni ’90. Ma cosa fa oggi?

La biografia di Gigi Sammarchi e l’incontro con Andrea Roncato

All’anagrafe Pierluigi Sammarchi, è nato a Bologna il 2 novembre 1949. Dopo aver conseguito una laurea in Pedagogia, ha deciso di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo, che lo ha portato a collaborare con Andrea Roncato per formare il celebre duo comico “Gigi e Andrea”. I due si sono conosciuti in parrocchia e la loro avventura artistica ha avuto inizio con spettacoli caratterizzati da canzoni satiriche all’Osteria delle Dame, frequentata anche da Francesco Guccini.

Gli anni del successo: Gigi e Andrea sempre insieme in tv

Nel 1977, Gigi Sammarchi e Andrea Roncato hanno debuttato in Rai con lo spettacolo legato alla Lotteria Italia intitolato “Io e la Befana,” in compagnia di Raimondo Vianello e Sandra Mondaini. Nel 1980, hanno fatto parte del cast di “C’era due volte,” diretto da Enzo Trapani, e l’anno successivo hanno lavorato nel programma condotto da Loretta Goggi, intitolato “Hello Goggi”. Ma è nel 1984 che hanno ottenuto un grande successo su Canale 5 grazie a “Premiatissima“, uno show condotto da Johnny Dorelli e Ornella Muti. Nel programma hanno creato uno sketch memorabile, interpretando madre e figlio.

Nel 1986, Gigi e Andrea si sono uniti al cast di “Grand Hotel”, dove hanno partecipato tanti attori e comici tra cui Massimo Boldi, Massimo Ciavarro, Franco Franchi, Ciccio Ingrassia e Carmen Russo. Nel 1987, Gigi ha partecipato al programma “Festival”, condotto da Pippo Baudo e Lorella Cuccarini.

Dal 1988 al 1990, Gigi Sammarchi è stato il co-protagonista della serie televisiva “Don Tonino,” dove ha interpretato il ruolo del commissario Sangiorgi. Dopo alcuni anni, nel 1992, è tornato in tv con Andrea Roncato per condurre il varietà estivo “Il TG delle vacanze”, per poi ridurre gradualmente le sue partecipazioni televisive fino al ritiro nel 1995.

“L’Odissea” con Moana Pozzi e i retroscena sulla pornostar

Gigi Sammarchi e Andrea Roncato hanno lavorato con varie personalità del mondo dello spettacolo, tra cui la famosa pornostar Moana Pozzi. In particolare, hanno realizzato uno sceneggiato televisivo basato sull’Odissea in chiave comica, dove Moana interpretava il ruolo di Penelope, Andrea Roncato quello di Ulisse e Gigi Sammarchi interpretava Mercurio. Questo progetto ha lasciato un’impronta significativa nella carriera di entrambi gli artisti.

Roncato ha anche raccontato di aver avuto una storia con Moana Pozzi e di averla conosciuta sul set di “Pompieri”, dove tra gli altri hanno recitato al fianco del mitico “Fantozzi”, Paolo Villaggio.

Perché Gigi e Andrea si sono lasciati e hanno preso altre strade

La fine sodalizio artistico tra Gigi Sammarchi e Andrea Roncato è stato un momento significativo nella loro carriera. La decisione di separarsi è stata presa nel 1992. Andrea Roncato (oggi sposato con Nicole Moscariello), ha spiegato in alcune interviste che entrambi sentivano che era giunto il momento di chiudere quel capitolo delle loro vite. Per tanti anni avevano ripetuto sempre le stesse dinamiche e avevano bisogno di un cambiamento. La decisione ha portato Gigi Sammarchi a ridurre la sua presenza in televisione, mentre Andrea Roncato ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo, recitando in diverse pellicole e serie tv.

Cosa fa oggi Gigi Sammarchi: vita privata e carriera del comico

Dopo un periodo di assenza dal cinema, Gigi Sammarchi è tornato sul grande schermo nel 2008 con il film “Benvenuti in amore”, diretto da Michele Coppini. Dieci anni dopo, ha fatto una comparsa come guest star in un episodio della serie televisiva “L’ispettore Coliandro”.

Nel 2023, Gigi Sammarchi è stato ospite di “Bellamà”, una trasmissione televisiva in onda su Rai 2, dove ha condiviso aneddoti sulla sua vita privata e la sua carriera. Attualmente, risiede in Spagna, più precisamente a Marbella sulla Costa del Sol, insieme a sua moglie. Ha lasciato l’Italia ma ha mantenuto i suoi caratteristici baffi, tranne in un’occasione in cui li ha tagliati per una performance teatrale.

Il suo contributo nel mondo dello spettacolo italiano e la sua lunga carriera con Andrea Roncato rimangono una parte significativa della cultura popolare del nostro Paese, e il loro legame artistico è ancora ricordato con affetto dagli spettatori.